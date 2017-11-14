Кто может стать кандидатом в президенты от КПРФ

Объявившая о своем желании баллотироваться в президенты России, Ксения Собчак провела первую пресс-конференцию в модном столичном электротеатре…

Избирательная кампания по выборам президента РФ, как это уже становится очевидным, скучной не будет. Впереди всех нас ждет много неожиданностей и…