Кто может стать кандидатом в президенты от КПРФ

Одна из интриг предстоящих в России весной 2018 года президентских выборов - кто станет кандидатом на пост главы государства от Коммунистической партии Российской Федерации. Соответствующее решение должен принять съезд КПРФ. В блогосфере уже оживленно обсуждают кто, помимо Геннадия Зюганова, мог бы быть выдвинутым от коммунистов. Тема, разумеется, сама по себе весьма интересная.
Геннадий Андреевич Зюганов - ветеран российской политики, опытный и многолетний партийный лидер, баллотировался на пост президента пять раз. Судя по его недавнему заявлению, он готов сделать это в шестой раз. Но возраст есть возраст, хотя и на здоровье не жалуется. Возможны ли варианты, при которых вместо Зюганова будет выдвинут другой кандидат? В принципе, ничего исключать нельзя, это вытекает из дискуссии, состоявшейся в ходе недавнего заседания постоянно действующего совещания национально-патриотических сил России, в работе которого, наряду с Юрием Болдыревым, Леонидом Ивашовым, Игорем Стрелковым, Виктором Алкснисом и другими принял также участие заместитель председателя КПРФ Юрий Афонин.
Не все участники этого совещания оказались готовыми поддержать кандидатуру Зюганова, а Стрелков так вообще обрушился на коммунистов с жесткой критикой. Говорилось о необходимости поиска иного кандидата. Тем не менее, Афонин проявил себя дипломатом, готовым искать компромисс во имя консолидации патриотического и коммунистического электората следующей весной.
При этом следует принимать во внимание фактор Ксении Собчак. Если она будет зарегистрирована как кандидат в президенты (а это более чем вероятно), то у Геннадия Зюганова (как впрочем и у Владимира Жириновского) появится очень неудобный соперник, который не станет соблюдать политические приличия и придерживаться каких-то условностей в ходе избирательной кампании. Собчак весьма остра на язык и ее мишенями во время предстоящих дебатов однозначно станут пожилые соперники. Предвыборная среда будет весьма не комфортной для лидеров КПРФ и ЛДПР, а быть объектом для политического битья никому не охота. Одно дело «схватка нанайских мальчиков», когда роли расписаны по сценарию последних двадцати лет: Жириновский обрушивается на Зюганова, а тот, в свою очередь, дает отпор вождю либерал-демократов. И совсем другое - когда мастодонтов российской политики начнет мочить Ксения Собчак - в равном с ними статусе кандидата в президенты. Так что теоретически оба - Зюганов и Жириновский - в этот раз могут доверить президентскую гонку однопартийцам. Да и электорат уже устал от отсутствия интриги и хочет видеть новые лица взамен приевшихся.
Применительно к КПРФ, если допустить вероятность, что Геннадий Зюганов не станет выдвигаться кандидатом в президенты, можно выделить несколько альтернативных кандидатур.
Самая очевидная - уже упомянутый Юрий Афонин, который в принципе рассматривается в качестве потенциального преемника Геннадия Зюганова. Достоинство Афонина - пост №2 в партийной иерархии, хорошие связи с регионами, молодость, адекватное понимание текущей политической ситуации, гибкость в переговорной тактике с потенциальными союзниками, отсутствие идеологической зашоренности, способность к разумным компромиссам.
Андрей Клычков - в прошлом депутат Мосгордумы от КПРФ, недавно ставший врио губернатора Орловской области. Молод, хорошо образован, интеллигентен, отличный оратор, политически адекватен, с хорошими связями в патриотической среде и политологической тусовке, имеет реальный опыт уличной политической борьбы и организации сетевых структур сторонников.
Леонид Калашников - председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ. Постоянный участник различных политических ток-шоу на федеральных каналах, опытный трибун и полемист, отлично поставленная речь, имеет реальный опыт использования различных политтехнологий, отработанных за несколько думских избирательных кампаний, не ортодоксален, обладает политической гибкостью - но не в ущерб принципиальным вопросам, по-хорошему амбициозен, есть хорошие личные связи с высшими функционерами Компартии Китая.
Валерий Рашкин - депутат Государственной Думы, первый секретарь московского городского комитета КПРФ, сторонник жесткой линии в отношении нынешней власти, лидер ортодоксального крыла в КПРФ, настоящий «красный». Не склонен к компромиссам с кем бы то ни было, сторонник «жесткой линии» и «чистоты партийных рядов» (своеобразный политический аналог Егора Лигачева). Имеет реальный опыт уличной политической борьбы, не боится повести массы за собой, обладает хорошими организаторскими способностями, презирает компромиссы.
Вот, пожалуй, четверка реальных претендентов от КПРФ, готовых пройти политический кастинг на предстоящем съезде и попытать счастья, если Геннадий Зюганов в силу тех или иных обстоятельств решит отказаться от участия в президентской гонке.
фото: g1.nh.ee
"Я ведь академиев не проходил." - Василий Иванович, к/ф "Чапаев".
Вчера цветы, сегодня – слезы.
Ушла весна, махнув рукой,
И у окна - зима с клюкой.
Не для того Зюганов гнал и уничтожал всех достойных от себя, чтобы сегодня молодым пацанам дорогу дать. Ему по барабану Собчак и вообще любые мнения. Он выучил 10 сталинских ударов и будет их талдычить. Собчак этого долго не выдержит, кишка тонка.
А.Проханов, "Политолог"
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— Господин Дышлов, какие перспективы у вашей партии на предстоящих думских выборах? — спрашивал журналист центрального телеканала, отделенный от крупного лица с утиным носом длинной штангой с косматым клубком, похожим на ангорского котенка. — Вы надеетесь добиться конституционного большинства, чтобы остановить реформы правительства?
— У коммунистов хорошие перспективы на выборах, — властно напрягая скулы, рокотал Дышлов. — Власть своими губительными реформами плодит наших сторонников. Уже сегодня, по мнению политологов, нас поддерживает более пятидесяти процентов избирателей. У нас есть программа, понятная народу, есть сильная организация, готовая реализовать программу, и есть стратегия, которая позволит объединить коммунистов и патриотов, аграриев и интеллигенцию, культуру и церковь. Уверен, мы добьемся большинства в Думе и изменим антинародный курс Президента…
Re: А.Проханов, "Политолог"
И.Ильф, Е.Петров, "Золотой теленок".
Смешно это всё...
акк жж v_dokumentiki Тебе редактора не поменяли график?
С 13 марта 2017 года регистрации твоего акка ты нахерачило 17600+ комментов. 200 дней твоего существования. 17600/200 = 90 комментов в сутки. Иногда "ты" херачишь по 150. Подробный анализ мы проводили давно. И ты леночка об этом знаешь.
Без выходных, праздничных дней. График твоей активности - с 8-00..9-00 по мск до 21 00..22-00 по мск - абсолютно постоянен
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Распределение комментов - темы постов:
Комменты в постах критиков власти рф - 40% ..45% - не согласие с авторами.
Комменты в постах о "хвале" власти, америка козлы, вокруг враги, украина козлы и прочее подобное - 40%..45% - согласие с авторами
Комменты в постах не имеющих отношение к политике или же в двух верхних категориях комменты нейтрального плана - 10%
Все эти параметры твоих комментариев не менялись с дня регистрации твоего акка.
Интересный итог - каждый день каждые 8 - 9 минут за 12 часов твоей активности в жж (9 00 мск - 21 00 мск) ты пишешь коммент по вышеперечисленным правилам на протяжении всего существования твоего акка. И каждый день ты ещё постишь чо то в своем журнале ))
Наверное ты пенсионер и просто любишь жж. Или миловидная леночка за дверью с табличкой "Отдел комментаторов" )
Сразу понятно, что персонаж готов делать всё, что выгодно в данный момент, не взирая на какую-то там идеологию.
Хотя из представленного списка наиболее интересно описан Калашников, думаю, Зюганов будет свято блюсти партийную традицию - живым со стула не слезет.