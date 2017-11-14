Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Кто может стать кандидатом в президенты от КПРФ
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Коротченко
i_korotchenko
November 14th, 19:10


Одна из интриг предстоящих в России весной 2018 года президентских выборов - кто станет кандидатом на пост главы государства от Коммунистической партии Российской Федерации. Соответствующее решение должен принять съезд КПРФ. В блогосфере уже оживленно обсуждают кто, помимо Геннадия Зюганова, мог бы быть выдвинутым от коммунистов. Тема, разумеется, сама по себе весьма интересная.

Геннадий Андреевич Зюганов - ветеран российской политики, опытный и многолетний партийный лидер, баллотировался на пост президента пять раз. Судя по его недавнему заявлению, он готов сделать это в шестой раз. Но возраст есть возраст, хотя и на здоровье не жалуется. Возможны ли варианты, при которых вместо Зюганова будет выдвинут другой кандидат? В принципе, ничего исключать нельзя, это вытекает из дискуссии, состоявшейся в ходе недавнего заседания постоянно действующего совещания национально-патриотических сил России, в работе которого, наряду с Юрием Болдыревым, Леонидом Ивашовым, Игорем Стрелковым, Виктором Алкснисом и другими принял также участие заместитель председателя КПРФ Юрий Афонин.

Не все участники этого совещания оказались готовыми поддержать кандидатуру Зюганова, а Стрелков так вообще обрушился на коммунистов с жесткой критикой. Говорилось о необходимости поиска иного кандидата. Тем не менее, Афонин проявил себя дипломатом, готовым искать компромисс во имя консолидации патриотического и коммунистического электората следующей весной.

При этом следует принимать во внимание фактор Ксении Собчак. Если она будет зарегистрирована как кандидат в президенты (а это более чем вероятно), то у Геннадия Зюганова (как впрочем и у Владимира Жириновского) появится очень неудобный соперник, который не станет соблюдать политические приличия и придерживаться каких-то условностей в ходе избирательной кампании. Собчак весьма остра на язык и ее мишенями во время предстоящих дебатов однозначно станут пожилые соперники. Предвыборная среда будет весьма не комфортной для лидеров КПРФ и ЛДПР, а быть объектом для политического битья никому не охота. Одно дело «схватка нанайских мальчиков», когда роли расписаны по сценарию последних двадцати лет: Жириновский обрушивается на Зюганова, а тот, в свою очередь, дает отпор вождю либерал-демократов. И совсем другое - когда мастодонтов российской политики начнет мочить Ксения Собчак - в равном с ними статусе кандидата в президенты. Так что теоретически оба - Зюганов и Жириновский - в этот раз могут доверить президентскую гонку однопартийцам. Да и электорат уже устал от отсутствия интриги и хочет видеть новые лица взамен приевшихся.

Применительно к КПРФ, если допустить вероятность, что Геннадий Зюганов не станет выдвигаться кандидатом в президенты, можно выделить несколько альтернативных кандидатур.

Самая очевидная - уже упомянутый Юрий Афонин, который в принципе рассматривается в качестве потенциального преемника Геннадия Зюганова. Достоинство Афонина - пост №2 в партийной иерархии, хорошие связи с регионами, молодость, адекватное понимание текущей политической ситуации, гибкость в переговорной тактике с потенциальными союзниками, отсутствие идеологической зашоренности, способность к разумным компромиссам.

Андрей Клычков - в прошлом депутат Мосгордумы от КПРФ, недавно ставший врио губернатора Орловской области. Молод, хорошо образован, интеллигентен, отличный оратор, политически адекватен, с хорошими связями в патриотической среде и политологической тусовке, имеет реальный опыт уличной политической борьбы и организации сетевых структур сторонников.

Леонид Калашников - председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ. Постоянный участник различных политических ток-шоу на федеральных каналах, опытный трибун и полемист, отлично поставленная речь, имеет реальный опыт использования различных политтехнологий, отработанных за несколько думских избирательных кампаний, не ортодоксален, обладает политической гибкостью - но не в ущерб принципиальным вопросам, по-хорошему амбициозен, есть хорошие личные связи с высшими функционерами Компартии Китая.

Валерий Рашкин - депутат Государственной Думы, первый секретарь московского городского комитета КПРФ, сторонник жесткой линии в отношении нынешней власти, лидер ортодоксального крыла в КПРФ, настоящий «красный». Не склонен к компромиссам с кем бы то ни было, сторонник «жесткой линии» и «чистоты партийных рядов» (своеобразный политический аналог Егора Лигачева). Имеет реальный опыт уличной политической борьбы, не боится повести массы за собой, обладает хорошими организаторскими способностями, презирает компромиссы.

Вот, пожалуй, четверка реальных претендентов от КПРФ, готовых пройти политический кастинг на предстоящем съезде и попытать счастья, если Геннадий Зюганов в силу тех или иных обстоятельств решит отказаться от участия в президентской гонке.

фото: g1.nh.ee

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39 comments :
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cccprevivel
2017-11-14 04:11 pm (UTC)
Название статьи более чем странное, даже в кавычках.
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chuzhoi_692
2017-11-14 04:18 pm (UTC)

"Я ведь академиев не проходил." - Василий Иванович, к/ф "Чапаев".
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mislavl
2017-11-14 04:17 pm (UTC)
Мечты, мечты, где ваши грезы?
Вчера цветы, сегодня – слезы.
Ушла весна, махнув рукой,
И у окна - зима с клюкой.
Не для того Зюганов гнал и уничтожал всех достойных от себя, чтобы сегодня молодым пацанам дорогу дать. Ему по барабану Собчак и вообще любые мнения. Он выучил 10 сталинских ударов и будет их талдычить. Собчак этого долго не выдержит, кишка тонка.
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chuzhoi_692
2017-11-14 04:21 pm (UTC)
Собчак всем даст просраться. Готов спорить на 100 долларов, что она одна наберет голосов больше, чем вся эта "системная оппозиция" - клоуны на подкормке у Кремля.
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mislavl
2017-11-14 04:26 pm (UTC)
это да! Лошади сегодня в цене!
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iurii_kofe
2017-11-14 04:21 pm (UTC)
Что не Зюганов - однозначно.
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А.Проханов, "Политолог"

begemot_58
2017-11-14 04:24 pm (UTC)
"В голове колонны, окруженные охраной, двигались вожди оппозиции. Председатель компартии Дышлов, плотный, в кожаной куртке, с тяжелым затылком, ступал вразвалку, словно под ним была палуба. Из-под кепки чуть тревожно смотрели синие глаза, считали количество знамен, число телекамер, ревниво оглядывали стоящую на тротуарах толпу, скандирующую: «Дышлов!.. Дышлов!..». Толпа пыталась прорвать цепь дружинников и обменяться рукопожатиями с лидером. У Дышлова был большой утиный нос на широком белом лице, делавший его похожим на снеговика. Это располагало к нему, прибавляло народности. Стрижайло думал, как лучше использовать в наглядной агитации этот народный, крестьянский образ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Господин Дышлов, какие перспективы у вашей партии на предстоящих думских выборах? — спрашивал журналист центрального телеканала, отделенный от крупного лица с утиным носом длинной штангой с косматым клубком, похожим на ангорского котенка. — Вы надеетесь добиться конституционного большинства, чтобы остановить реформы правительства?

— У коммунистов хорошие перспективы на выборах, — властно напрягая скулы, рокотал Дышлов. — Власть своими губительными реформами плодит наших сторонников. Уже сегодня, по мнению политологов, нас поддерживает более пятидесяти процентов избирателей. У нас есть программа, понятная народу, есть сильная организация, готовая реализовать программу, и есть стратегия, которая позволит объединить коммунистов и патриотов, аграриев и интеллигенцию, культуру и церковь. Уверен, мы добьемся большинства в Думе и изменим антинародный курс Президента…


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Re: А.Проханов, "Политолог"

mislavl
2017-11-14 04:33 pm (UTC)
если бы это все, да Богу в уши!
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shedaoshai
2017-11-14 04:45 pm (UTC)
Да кто, кто, дядюшка Зю и пойдет. Партия скажет "Надо!", он и понесет свое тяжкое бремя.
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vrnalbum
2017-11-14 04:57 pm (UTC)
Я писал Зюганову выдвинуть Сергея Шаргунова
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chuzhoi_692
2017-11-14 05:34 pm (UTC)
"Напишите во Всемирную Лигу сексуальных реформ. Может быть там помогут."

И.Ильф, Е.Петров, "Золотой теленок".
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redneck_yankee
2017-11-14 05:33 pm (UTC)
Уверен что кандидатом станет сливной бачок Зюга. Все уже согласовано и несистемный кандидат не победит. Зюганов уже четыре раза выдвигался и один раз даже победил но сдриснудл. Зю- проплаченный статист.
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pbuh
2017-11-14 06:18 pm (UTC)
С какого испуга Зюганов не пойдет на выборы ? А Стрелков, это который Гиркин, что ли ? Этот труп обрушился на Зюганова ? Вот какая неприятная ситуация. А за Собчак да, проголосуют все зрители Дома-2.
Смешно это всё...
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chuzhoi_692
2017-11-14 06:36 pm (UTC)
Над Навальным на выборах в Москве тоже поначалу смеялись. А он почему-то набрал в ТРИ раза больше голосов, чем кандидат от КПРФ.
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v_dokumentiki
2017-11-14 06:21 pm (UTC)
Калашников толковый вообще мужик. Но президентского лоска ему не хватает. Слишком простой, с виду конечно)
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r50001
2017-11-14 08:03 pm (UTC)
Данные на 3 октября 2017.
акк жж v_dokumentiki Тебе редактора не поменяли график?

С 13 марта 2017 года регистрации твоего акка ты нахерачило 17600+ комментов. 200 дней твоего существования. 17600/200 = 90 комментов в сутки. Иногда "ты" херачишь по 150. Подробный анализ мы проводили давно. И ты леночка об этом знаешь.

Без выходных, праздничных дней. График твоей активности - с 8-00..9-00 по мск до 21 00..22-00 по мск - абсолютно постоянен

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Распределение комментов - темы постов:

Комменты в постах критиков власти рф - 40% ..45% - не согласие с авторами.

Комменты в постах о "хвале" власти, америка козлы, вокруг враги, украина козлы и прочее подобное - 40%..45% - согласие с авторами

Комменты в постах не имеющих отношение к политике или же в двух верхних категориях комменты нейтрального плана - 10%

Все эти параметры твоих комментариев не менялись с дня регистрации твоего акка.

Интересный итог - каждый день каждые 8 - 9 минут за 12 часов твоей активности в жж (9 00 мск - 21 00 мск) ты пишешь коммент по вышеперечисленным правилам на протяжении всего существования твоего акка. И каждый день ты ещё постишь чо то в своем журнале ))

Наверное ты пенсионер и просто любишь жж. Или миловидная леночка за дверью с табличкой "Отдел комментаторов" )
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seur
2017-11-14 06:45 pm (UTC)
Никого из этих деятелей, кроме бессменного вождя не знаю. Коммунистами не интересуюсь давно. Из достойных, с кем были общения и о ком мне известно лично, что человек очень порядочный - Мельников И.И.
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chemikus
2017-11-14 07:25 pm (UTC)
Очень понравилось "отсутствие идеологической зашоренности".
Сразу понятно, что персонаж готов делать всё, что выгодно в данный момент, не взирая на какую-то там идеологию.

Хотя из представленного списка наиболее интересно описан Калашников, думаю, Зюганов будет свято блюсти партийную традицию - живым со стула не слезет.
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golos_naroda_rf
2017-11-14 07:30 pm (UTC)
порядочный человек, зюганова, коммунистом не назовет.
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citrusss
2017-11-14 07:38 pm (UTC)
Зюганов довёл компартию до такого состояния, что обыватель кроме него уже никого и не знает. Любой кандидат от КПРФ будет обречён на провал, даже дедушка Зю - староват
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