Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Прицел на 2018-й. Ходорковский потратил 100 млн. руб. на подрыв избирательной системы в России
Коротченко
i_korotchenko
November 15th, 23:10


Интернет-портал «Лайф» со ссылкой на сайт британского регистрационного ведомства Companies House сообщает, что признанная нежелательной в РФ организация «Открытая Россия» (контролируется Михаилом Ходорковским) получила в 2016 году доход в размере порядка 25 миллионов рублей. Чешская фирма Free Access One в отчете, представленном в Минюст Чехии, задекларировала сумму, эквивалентную 25 миллионам рублей, которые были потрачены на уставную деятельность - поддержку проектов Института современной России - «Открытый выбор», клуб «Открытая Россия» в Лондоне; проект по защите «прав человека», а также «Университет Открытой России». Еще 31,3 миллиона рублей получил Институт современной России через фонды Future of Russia Foundation и 21,1 миллиона рублей по линии Khodorkovsky Foundation.

Таким образом суммарно структуры, аффилированные с Михаилом Ходорковским, потратили на реализацию своих проектов, направленных на финансирование антироссийской деятельности, продвигаемой экс-олигархом, порядка 102,4 миллиона рублей за 2016 год.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка, выступая в июне 2017 года в Совете Федерации, заявил, что «иностранная неправительственная организация «Открытая Россия», Институт современной России и общественно-сетевое движение «Открытая Россия», содержащиеся в том числе на деньги Ходорковского, через подставных лиц финансировали избирательную деятельность представителей российских оппозиционных структур, участвовали в несогласованных общественно-политических мероприятиях. Только «Открытая Россия» в 2016 году направила на эти цели свыше миллиона долларов».

По мнению Генпрокуратуры, эти организации, которые были созданы по инициативе Михаила Ходорковского, осуществляют в России «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными».

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Posts from This Journal by “несистемная оппозиция” Tag

11 comments :
( 11 comments Leave a comment )
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mblvmeste
2017-11-15 08:27 pm (UTC)
Игорь Юрьевич, доброго времени !
Написал Вам в личные сообщения (неделю назад примерно), но ответа пока не получил.
Буду очень рад, если посмотрите моё сообщение и по возможности ответите.

Благодарю!
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be_re_sponsible
2017-11-15 10:11 pm (UTC)
Тот, кто имеет контроль над федеральными каналами, тот и управляет Россией. До 2024 г. этим человеком будет Путин. Ни Ходорковский, ни Трамп, никто не сможет это изменить. Военные преданны Путину, поэтому история как с Мугабе повториться не может.

Дайте мне федеральные каналы и Путин не будет президентом. Секрет политической живучести Путина - федеральные СМИ. Без них он никто.
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be_re_sponsible
2017-11-15 09:58 pm (UTC)
Ходорковскому нет нужды дискредитировать выборы. Путин своими руками их дискредитировал, когда отобрал НТВ (у Гусинского) и ОРТ (у Березовского). Выборы в России выборами не являются. Формально называются выборами, но по сути это не выборы. Когда на протяжении многих лет пропаганда промывает мозги: Запад - враги, Путин - спаситель и альтернативной точки зрения не слышно, это не выборы. Предстоящие выборы действительно будут нелегитимными. Чтобы выборы были выборами по сути, Путин должен отдать в частные руки хотя бы 1 федеральный канал (например, НТВ) и не влиять на его вещание. Навальный должен иметь возможность периодически участвовать в передачах на федеральном канале. Его партия должна быть зарегистрирована. Если бы это было, он был бы депутатом. Путин будет президентом до 2024 г. Но история его осудит. Потомки будут считать его диктатором. Он надеется сохранить Россию силой? Он просто отсрочил на короткий промежуток то, что произойдёт в любом случае: некоторые части России станут независимыми, сама Россия будет демократическим государством.
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dazdranagondur
2017-11-16 02:21 am (UTC)
Чюваг, открою тебе страшную тайну, во всем мире выборы выборами не являются.
Никогда не станут правящие финансово-корпоративные кланы отдавать политику на откуп быдлу, не еби людям мозги.
Между собой поиграть-побороться могут, правдоподобные спектакли под названием выборы сыграть умеют, это да...
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be_re_sponsible
2017-11-16 04:59 am (UTC)
Это не тайна. Но будь у меня был выбор хотя бы между Путиным и Медведевым, я выбрал бы Медведева. А так я даже на выборы не хожу. Вспомните недавние выборы в США: ведь никто не знал точно кому достанется победа.
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redneck_yankee
2017-11-16 02:48 am (UTC)
Чувак, он не только сохранил Россию силой, он еще развалил силой Украину.
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vovik01
2017-11-16 12:59 am (UTC)
Да Ходорковский АНГЕЛ! По ставнению с Монтекристо:-)
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dazdranagondur
2017-11-16 02:22 am (UTC)
Откупоренная Россия...
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redneck_yankee
2017-11-16 02:47 am (UTC)
Помнится он давал слово что не будет лезть в политику как условие для освобождения.
Президент слишко доверчив - то верит Ходору, то Порошенко, то Трампу
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rudinandrey
2017-11-16 06:04 am (UTC)
столько денег в никуда :)
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