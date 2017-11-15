Прицел на 2018-й. Ходорковский потратил 100 млн. руб. на подрыв избирательной системы в России

Интернет-портал «Лайф» со ссылкой на сайт британского регистрационного ведомства Companies House сообщает, что признанная нежелательной в РФ организация «Открытая Россия» (контролируется Михаилом Ходорковским) получила в 2016 году доход в размере порядка 25 миллионов рублей. Чешская фирма Free Access One в отчете, представленном в Минюст Чехии, задекларировала сумму, эквивалентную 25 миллионам рублей, которые были потрачены на уставную деятельность - поддержку проектов Института современной России - «Открытый выбор», клуб «Открытая Россия» в Лондоне; проект по защите «прав человека», а также «Университет Открытой России». Еще 31,3 миллиона рублей получил Институт современной России через фонды Future of Russia Foundation и 21,1 миллиона рублей по линии Khodorkovsky Foundation.
Таким образом суммарно структуры, аффилированные с Михаилом Ходорковским, потратили на реализацию своих проектов, направленных на финансирование антироссийской деятельности, продвигаемой экс-олигархом, порядка 102,4 миллиона рублей за 2016 год.
Генпрокурор РФ Юрий Чайка, выступая в июне 2017 года в Совете Федерации, заявил, что «иностранная неправительственная организация «Открытая Россия», Институт современной России и общественно-сетевое движение «Открытая Россия», содержащиеся в том числе на деньги Ходорковского, через подставных лиц финансировали избирательную деятельность представителей российских оппозиционных структур, участвовали в несогласованных общественно-политических мероприятиях. Только «Открытая Россия» в 2016 году направила на эти цели свыше миллиона долларов».
По мнению Генпрокуратуры, эти организации, которые были созданы по инициативе Михаила Ходорковского, осуществляют в России «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными».
Написал Вам в личные сообщения (неделю назад примерно), но ответа пока не получил.
Буду очень рад, если посмотрите моё сообщение и по возможности ответите.
Благодарю!
Дайте мне федеральные каналы и Путин не будет президентом. Секрет политической живучести Путина - федеральные СМИ. Без них он никто.
Никогда не станут правящие финансово-корпоративные кланы отдавать политику на откуп быдлу, не еби людям мозги.
Между собой поиграть-побороться могут, правдоподобные спектакли под названием выборы сыграть умеют, это да...
Президент слишко доверчив - то верит Ходору, то Порошенко, то Трампу