Со студенческой скамьи - на работу в крупнейшие компании России

Россия, устремленная в будущее. Сильное впечатление! Посетил сегодня мультимедийную выставку «Россия, устремленная в будущее» в центральном выставочном зале «Манеж». Сильное…

День народного единства: вместе во имя великой России В России масштабно прошел День народного единства - государственный праздник, отмечаемый в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение…

Putin Team: Вперед, Россия! Нападающий российской сборной по хоккею Александр Овечкин объявил о создании общественного движения под названием Putin Team в поддержку…

Предотвратить возможность создания генетического оружия и его использование против России Ряд зарубежных организаций собирают биологический материал представителей различных этносов, проживающих на территории России, - заявил президент…

Сельские учителя получат по миллиону рублей для покупки жилья Жизнь страны складывается из разных каждодневных событий. Радует, что позитивных новостей становится больше, и вот конкретный пример: в Прикамье…

Подготовка инженерных кадров нового поколения В России открываются детские технопарки "Кванториум" - площадки, предназначенные для ускоренного развития изобретательного мышления у детей от 5…

Конкурс «Мой первый бизнес»: реальная возможность для молодежи получить путевку в жизнь Любой учащийся старших классов в России сможет попробовать реализовать собственные предпринимательские идеи и бизнес-проекты, участвуя в конкурсе…

Россия принимает Всемирный фестиваль молодежи и студентов В России все готово к открытию Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет с 14 по 22 октября. В первый день в Москве…