Со студенческой скамьи - на работу в крупнейшие компании России

Россия - это страна возможностей, где работают социальные лифты, позволяющие молодежи, не имеющей блата и родственных связей, добиться очень многого. Главное - упорство, трудолюбие, желание достичь поставленной цели. Именно такие возможности открывает стартовавшая 7 ноября студенческая олимпиада «Я - профессионал». Войти в число лучших - это значит зарекомендуете себя перед престижными работодателями и получить льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру. Испытать себя может любой желающий - ограничений нет. Участие бесплатное. Всего за неделю число подданных заявок превысило 50 тысяч.
В сообщении пресс-службы организаторов студенческой олимпиады говориться, что ее участники могут попробовать свои силы в интеллектуальном соревновании по 27 направлениям и сделать первый шаг к карьере в крупнейших компаниях Российской Федерации. Наиболее популярные направления: компьютерные науки, математика, менеджмент, психология и экономика. Подведение итогов намечено с 19 февраля по 2 марта 2018 года.
К олимпиаде для студентов присоединяются города по всей стране. За прошедшую неделю заявки для участия поступили из более чем 550 населенных пунктов России, и это число увеличивается с каждым днем. Лидерами по количеству участников на данный момент являются Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Краснодар и Екатеринбург.
Студенческая олимпиада является частью открытой платформы «Россия - страна возможностей», которая осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Линейка проектов платформы рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. Все проекты платформы реализуются при участии авторитетных наставников и обеспечивают преемственность лучших управленческих практик и связь поколений.
фото: spbstu.ru
Элите в их компаниях нужны толковые работяги, а не мажоры.
Edited at 2017-11-17 06:12 am (UTC)
Точно, Сергей Иванов младший, Дмитрий и Андрей Патрушевы, Сережа Матвеенко и многие другие не дадут соврать.