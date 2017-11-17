Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Со студенческой скамьи - на работу в крупнейшие компании России
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Коротченко
i_korotchenko
November 17th, 8:47


Россия - это страна возможностей, где работают социальные лифты, позволяющие молодежи, не имеющей блата и родственных связей, добиться очень многого. Главное - упорство, трудолюбие, желание достичь поставленной цели. Именно такие возможности открывает стартовавшая 7 ноября студенческая олимпиада «Я - профессионал». Войти в число лучших - это значит зарекомендуете себя перед престижными работодателями и получить льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру. Испытать себя может любой желающий - ограничений нет. Участие бесплатное. Всего за неделю число подданных заявок превысило 50 тысяч.

В сообщении пресс-службы организаторов студенческой олимпиады говориться, что ее участники могут попробовать свои силы в интеллектуальном соревновании по 27 направлениям и сделать первый шаг к карьере в крупнейших компаниях Российской Федерации. Наиболее популярные направления: компьютерные науки, математика, менеджмент, психология и экономика. Подведение итогов намечено с 19 февраля по 2 марта 2018 года.

К олимпиаде для студентов присоединяются города по всей стране. За прошедшую неделю заявки для участия поступили из более чем 550 населенных пунктов России, и это число увеличивается с каждым днем. Лидерами по количеству участников на данный момент являются Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Краснодар и Екатеринбург.

Студенческая олимпиада является частью открытой платформы «Россия - страна возможностей», которая осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Линейка проектов платформы рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. Все проекты платформы реализуются при участии авторитетных наставников и обеспечивают преемственность лучших управленческих практик и связь поколений.

фото: spbstu.ru

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Posts from This Journal by “Россия” Tag

4 comments :
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  • 1
kh_sugutskiy
2017-11-17 06:10 am (UTC)
блатные они не могут работать нормально в роли обычных исполнителей
Элите в их компаниях нужны толковые работяги, а не мажоры.



Edited at 2017-11-17 06:12 am (UTC)
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sharper_
2017-11-17 06:17 am (UTC)
Добиться очень многого для себя лично и за счет остальных в рамках личного соперничества, это цель жизни для шкурников, а не для созидателей. Остается пожалеть грядущие поколения обреченные никогда не узнать счастье работы на благо общества.
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smirnoff_v
2017-11-17 06:49 am (UTC)
"Россия - это страна возможностей, где работают социальные лифты, позволяющие молодежи, не имеющей блата и родственных связей, добиться очень многого. Главное - упорство, трудолюбие, желание достичь поставленной цели".
Точно, Сергей Иванов младший, Дмитрий и Андрей Патрушевы, Сережа Матвеенко и многие другие не дадут соврать.
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kutepov_online
2017-11-17 08:53 am (UTC)
Ну вот, а я когда устраивался в многотиражку завода им. Петрова, то с расчетом, что смогу попробовать восстановиться в университет, но потом так завлекла журналистская работа, что уже и не восстанавливался. Теперь в сомнениях, и не знаю радоваться ли этому, или горевать: ведь изначально мне никто так и не научил, чем занимаются журналисты в России ещё с выпуска первого номера газеты "Искра"...
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