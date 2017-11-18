Памятник Александру III - дань памяти одному из выдающихся государственных деятелей в истории России

Владимир Путин принял сегодня участие в церемонии открытия памятника выдающемуся государственному деятелю России Александру III. Скульптурная композиция установлена в парке Ливадийского дворца, где любил отдыхать император с семьей. Четырехметровый монумент изготовлен из бронзы на одном из уральских заводов. Император изображен сидящим на срубе дерева в военной форме и опирающимся на меч, позади него – горизонтальная рельефная стела, увенчанная двуглавым орлом.
Вместе с президентом на торжественной церемонии присутствовали полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, муфтий Крыма Эмирали Аблаев, а также студенты, нахимовцы и курсанты военно-учебных заведений, заведений.
В своем выступлении Владимир Путин, в частности, сказал: «мы открываем памятник императору Александру III – выдающемуся государственному деятелю и патриоту, человеку сильного характера, мужества, несгибаемой воли. Он всегда глубоко чувствовал огромную личную ответственность за судьбу страны: сражался за Россию на ратном поле, а став главой государства, делал все для развития и укрепления державы, для того, чтобы сберечь ее от потрясений, внутренних и внешних угроз».
Характеризую эпоху правления Александра III, президент РФ напомнил, что «современники называли его царем-миротворцем, но, как отмечал Сергей Юльевич Витте, он дал России эти 13 лет мира не уступками, а справедливой и непоколебимой твердостью. Александр III отстаивал интересы страны прямо и открыто, и такая политика обеспечила рост влияния России, повышение ее авторитета в мире».
«Бурно и динамично развивался индустриальный потенциал страны, при этом было принято прогрессивное для того времени, опережающее практику многих других государств мира трудовое законодательство, защищающее права работников. Открывались заводы и фабрики, создавались новые отрасли промышленности, расширялась сеть железных дорог. Именно по указу императора началось строительство великого сибирского пути – Транссиба, который вот уже более века является достоянием России», - сказал Путин.
При Александре III началось качественное перевооружение армии. Были реализованы масштабные кораблестроительные проекты, в том числе для Черноморского флота. При этом император считал, что сильное, суверенное, самостоятельное государство должно опираться не только на экономическую и военную мощь, но и на традиции; что великому народу важно сохранять самобытность, а движение вперед невозможно без уважения к своей истории, культуре и духовным ценностям.
«Александр III любил Россию и верил в нее, и, открывая сегодня этот памятник, мы воздаем должное его делам, свершениям и заслугам, выражаем своё уважение к неразрывной истории нашей страны, к людям всех званий и сословий, которые честно служили Отечеству. Уверен, что нынешние и будущие поколения – как и наши великие предки – сделают все для благополучия и процветания Отечества» - подчеркнул Владимир Путин.
Открытие монумента Александру III можно считать и ответом на все усиливающееся давление на нашу страну со стороны США и Запада: слова императора «У России есть только два союзника - ее армия и флот», высеченные на постаменте памятника, сегодня актуальны как никогда!
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фото: пресс-служба президента РФ
И величаво и значимо получилось. История России..
*а украина снесет все победное советское, от чего отреклась.. - с чем останется?) - им и поставить-то некому..(
Царь, грозно хмуривший брови насчет своей русопятости,
но
- пытавшийся возродить такую гнусь, как жесткая сословность ("циркуляр о кухаркиных детях"), которая у нас в свое время развилась как результат именно вестернизации,
- а также начавший сажать страну на иглу западных кредитов.
Путин в свое правление устранил лесничества и лесников, как профессию. Лучше бы в этом взял с царя пример.
Теперь начнется, начиная с Рюрика всем царям и их любимым царедворцам памятники лепить. Это очень серьезный тренд, он может занять не одно десятилетие...
А где же наша главная монархистка Поклонская?
Значит попала в немилость за свою несусветную дурь - и поделом.
"правоприемники" бля, всё за россеюшку мироточят...)) лживые коньюктурщики.