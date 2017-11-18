Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Памятник Александру III - дань памяти одному из выдающихся государственных деятелей в истории России
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Коротченко
i_korotchenko
November 18th, 19:37


Владимир Путин принял сегодня участие в церемонии открытия памятника выдающемуся государственному деятелю России Александру III. Скульптурная композиция установлена в парке Ливадийского дворца, где любил отдыхать император с семьей. Четырехметровый монумент изготовлен из бронзы на одном из уральских заводов. Император изображен сидящим на срубе дерева в военной форме и опирающимся на меч, позади него – горизонтальная рельефная стела, увенчанная двуглавым орлом.

Вместе с президентом на торжественной церемонии присутствовали полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, муфтий Крыма Эмирали Аблаев, а также студенты, нахимовцы и курсанты военно-учебных заведений, заведений.

В своем выступлении Владимир Путин, в частности, сказал: «мы открываем памятник императору Александру III – выдающемуся государственному деятелю и патриоту, человеку сильного характера, мужества, несгибаемой воли. Он всегда глубоко чувствовал огромную личную ответственность за судьбу страны: сражался за Россию на ратном поле, а став главой государства, делал все для развития и укрепления державы, для того, чтобы сберечь ее от потрясений, внутренних и внешних угроз».

Характеризую эпоху правления Александра III, президент РФ напомнил, что «современники называли его царем-миротворцем, но, как отмечал Сергей Юльевич Витте, он дал России эти 13 лет мира не уступками, а справедливой и непоколебимой твердостью. Александр III отстаивал интересы страны прямо и открыто, и такая политика обеспечила рост влияния России, повышение ее авторитета в мире».

«Бурно и динамично развивался индустриальный потенциал страны, при этом было принято прогрессивное для того времени, опережающее практику многих других государств мира трудовое законодательство, защищающее права работников. Открывались заводы и фабрики, создавались новые отрасли промышленности, расширялась сеть железных дорог. Именно по указу императора началось строительство великого сибирского пути – Транссиба, который вот уже более века является достоянием России», - сказал Путин.

При Александре III началось качественное перевооружение армии. Были реализованы масштабные кораблестроительные проекты, в том числе для Черноморского флота. При этом император считал, что сильное, суверенное, самостоятельное государство должно опираться не только на экономическую и военную мощь, но и на традиции; что великому народу важно сохранять самобытность, а движение вперед невозможно без уважения к своей истории, культуре и духовным ценностям.

«Александр III любил Россию и верил в нее, и, открывая сегодня этот памятник, мы воздаем должное его делам, свершениям и заслугам, выражаем своё уважение к неразрывной истории нашей страны, к людям всех званий и сословий, которые честно служили Отечеству. Уверен, что нынешние и будущие поколения – как и наши великие предки – сделают все для благополучия и процветания Отечества» - подчеркнул Владимир Путин.

Открытие монумента Александру III можно считать и ответом на все усиливающееся давление на нашу страну со стороны США и Запада: слова императора «У России есть только два союзника - ее армия и флот», высеченные на постаменте памятника, сегодня актуальны как никогда!

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фото: пресс-служба президента РФ

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Posts from This Journal by “Владимир Путин” Tag

56 comments :
( 56 comments Leave a comment )
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ne_ljubov
2017-11-18 05:08 pm (UTC)
Красивый памятник!
И величаво и значимо получилось. История России..

*а украина снесет все победное советское, от чего отреклась.. - с чем останется?) - им и поставить-то некому..(
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lubovkrossii
2017-11-18 05:53 pm (UTC)
советские убили сына Александра III, так и надо все ихнее сносить, предпочтительно не украинцами а русскими, но имеем что имеем
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shchedrov
2017-11-18 05:10 pm (UTC)

Царь, грозно хмуривший брови насчет своей русопятости,
но
- пытавшийся возродить такую гнусь, как жесткая сословность ("циркуляр о кухаркиных детях"), которая у нас в свое время развилась как результат именно вестернизации,
- а также начавший сажать страну на иглу западных кредитов.

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drakonit
2017-11-18 05:45 pm (UTC)
Учите что ли историю, а не позорьтесь - "возродить жесткую сословность". Сословия в России были веками. И правильно были. Это большевистская зараза уравняла люмпенов с нормальными людьми, а вместо элиты посадила нечисть из-за черты оседлости.
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sharper_
2017-11-18 05:36 pm (UTC)
А Сталин, значит не шибко выдающийся...
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lubovkrossii
2017-11-18 05:55 pm (UTC)
бандит с большой дороги
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pert64
2017-11-18 05:40 pm (UTC)
Вообще то это сабля.
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mislavl
2017-11-18 05:48 pm (UTC)
Среди положительных изменений во времена царствования Александра III отмечается издание указа «О сохранении лесов», в котором генерал-губернаторам предписывалось учреждать губернские лесоохранительные комитеты для решения проблем, которые касались лесов центральной части России, их охраны и восстановления. В частности, данный указ был направлен на предотвращение вырубки лесов и сохранение природоохранных функций.
Путин в свое правление устранил лесничества и лесников, как профессию. Лучше бы в этом взял с царя пример.
Теперь начнется, начиная с Рюрика всем царям и их любимым царедворцам памятники лепить. Это очень серьезный тренд, он может занять не одно десятилетие...
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oleg_volyinets
2017-11-18 05:49 pm (UTC)
А вот Александра Второго повесить мало. Гуглите "Величайшая афера 19 века"
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spmen
2017-11-18 05:59 pm (UTC)
Это замечательно. достойный был император (к сожалению, среди выродивихся Голштинских "Романовых" таких было мало).
А где же наша главная монархистка Поклонская?
Значит попала в немилость за свою несусветную дурь - и поделом.
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askryshkin
2017-11-18 06:56 pm (UTC)
Монументально.
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uriy76
2017-11-18 07:03 pm (UTC)
Виват Государю Александру III, Ура!!!
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gallago
2017-11-18 07:49 pm (UTC)
открыли памятник русскому царю под звуки коммунистического гимна
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vrnalbum
2017-11-19 02:58 am (UTC)
Все это в новостях задолбали и Вы добавляете, я от других ЖЖ жду не повторов, а что-то интересного, неведанного
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cadu3m
2017-11-19 08:27 am (UTC)
Самый первый "ватник" Александр III. Редкого обаяния был человек. Когда австрийский посол на встрече сказал, что Австрия сформирует против России 3 корпуса, Александр взял со стола вилку, скрутил её и бросил австрийцу в тарелку со словами "Вот что я сделаю с вашими корпусами". Как вы понимаете, алюминиевые приборы никогда при русском дворе не использовались.
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vasya_kotik
2017-11-19 10:28 am (UTC)
Памятник внушительный, мне нравится.
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Сергей Кутиков
2017-11-19 10:31 am (UTC)
а вы котируете все что делает Путин или бывают сомнения? )))))
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electricbugi
2017-11-19 11:52 am (UTC)
бгг.))
"правоприемники" бля, всё за россеюшку мироточят...)) лживые коньюктурщики.
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