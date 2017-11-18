Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Просто офигел! Лицо пилота ВВС США после осмотра экспозиции Концерна ВКО "Алмаз - Антей"
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Коротченко
i_korotchenko
November 18th, 21:01


Самое сильное впечатление от прошедшего международного авиасалона в Дубае (ОАЭ) - вот это офигевшее от изумления лицо пилота ВВС США, который вальяжно шествовал мимо российской экспозиции и вдруг - стенд Концерна ВКО "Алмаз - Антей": остановился посмотреть и тут до него дошло, что вот эти "штуки" - техника, которая может его гарантированно уничтожить. Америкос испытал сильнейший шок. Наверное такой же, как в свое время Маккейн, когда во время как казалось безнаказанной бомбардировки Вьетнама вдруг получил под зад своего "фантома" зенитную ракету советского ЗРК С-75.



Ну а теперь несколько слов о самой экспозиции "Алмаз - Антея": выставочная площадь, занимаемая Концерном, была разделена на 6 тематических зон. В общей зоне на большом плазменном экране демонстрировался презентационный фильм о деятельности холдинга и возможностях выпускаемой им продукции.

В зоне зенитных ракетных систем большой дальности были представлены модели знаменитой системы С-400 «Триумф», в зоне зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности – модели ЗРК «Бук-М2Э», в зоне зенитных ракетных комплексов малой дальности - модели ЗРК «Тор-М2Э», «Тор-М2К» и «Тор-М2КМ». В зоне воздушной радиолокации демонстрировались средства наблюдения за воздушным пространством, выпускаемые АО «ФНЦП Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники» и ПАО «Радиофизика». Наконец, шестая зона была представлена разделом продукции гражданского и двойного назначения. Здесь можно было ознакомиться с натурным образцом радиолокационной станции охраны объектов «Сова».

Все разделы экспозиции сопровождались информационными стендами, демонстрируемыми видеороликами, на стойках посетители могли взять буклеты, проспекты, DVD-диски с видеоматериалами о Концерне ВКО «Алмаз – Антей» и его продукции. Кроме того, на экспозиции была представлена информация о возможностях холдинга по производству зенитных ракетных комплексов морского базирования и автоматизированных систем управления.

Международная выставка в Дубае стала для Концерна очередной площадкой для проведения активной работы в сфере военно-технического сотрудничества, деловой программе мероприятия делегация холдинга уделила особое внимание. «Мы провели ряд встреч и переговоров с официальными делегациями стран, принимавших участие в работе выставки, с потенциальными заказчиками продукции Концерна, в том числе запасных частей, услуг по освидетельствованию, техническому обслуживанию, ремонту и модернизации выпускаемых средств противовоздушной обороны», − рассказал заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз – Антей» по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркална.

Авиационно-космическая выставка «Дубай Аэрошоу» традиционно проходит один раз в два года. В текущем году она открыла свои двери для экспонентов и гостей уже в пятнадцатый раз. В 2017 г. это заключительная международная выставка, в которой принял участие Концерн.

01.



02. Эти РЛС Нижегородского НИИ радиотехники способны гарантированно обнаруживать самолеты-невидимки F-22 и F-35.



03. ЗРК семейства "Тор".



04. ЗРК "Бук-М2".



05.



06.



07. Представители иностранных армий.



08. Делегация ОАЭ знакомится с экспозицией Концерна ВКО "Алмаз - Антей".



09. РЛС охраны объектов "Сова".



10.




11.  ЗРС С-400 "Триумф".


12. Делагация Зимбабве знакомится с ТТХ российских ЗРК.


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Posts from This Journal by “Концерн ВКО Алмаз-Антей” Tag

227 comments :
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mislavl
2017-11-18 06:25 pm (UTC)
Браво Алмаз-Антей!!!
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pyronrussian
2017-11-18 06:42 pm (UTC)
Ох съюморил то. Петросян отдыхает.
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ajento
2017-11-19 02:51 am (UTC)
А это что шутка?
А то мучаюсь вопросом, эта техника маленьких человечков убивает или больших тоже может?
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bezdonnyj
2017-11-18 07:28 pm (UTC)

Зачем офицер из летки пишет желтые заголовки? Я не  думаю, что у партнеров так все плохо в плане ПРО и прорыва.

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elekrovevik
2017-11-18 09:50 pm (UTC)
Так не каждый день увидишь столько игрушечных машинок в одном месте. Вот автор тоже начал фигеть малех
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apollo_musaget
2017-11-18 07:53 pm (UTC)
Система заземления. У пилота искра в землю ушла.
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jalynski
2017-11-19 05:55 am (UTC)
Може он генеральских кепок на "NATIONAL DEFENSE" испугался..
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mikewaz0wski
2017-11-18 07:58 pm (UTC)
Не вижу. Ни изумления, ни, тем более, шока. На первом снимке они с недоумением смотрят на фотографа. Судя по качеству снимка, снимали на советский фотоаппарат Смена-8м. "На что он нас снимает, Джо? Это балалайка?", - как бы говорит этот взгляд. "А, бог с ним, забей, пойдем выпьем пива", - это диалог со второй фотографии. Ни на одном из представленных снимков, америкосы даже не смотрят на эти макеты.
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colomb300
2017-11-18 08:16 pm (UTC)
:))) пусть хранит тебя "железный купол"
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technogenus
2017-11-18 08:02 pm (UTC)
Разве что кривизна земли обычно мешает.
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dfedbees
2017-11-19 01:02 am (UTC)
https://vz.ru/news/2017/7/27/880442.html
Команда спецназовцев США уступила коллегам из Гондураса и Колумбии, заняв только третье место на ежегодных региональных соревнованиях, сообщила пресс-служба Пентагона.

В этом году в соревнованиях участвовали 19 стран Латинской Америки и Карибского бассейна и 700 военнослужащих. Соревнования прошли в Парагвае с 18 по 26 июля, передает ТАСС.

В четверг состоялась церемония награждения победителей. Впервые подобные состязания прошли в 2004 году.

Добавим, что в апреле прошлого года американское издание Business Insider составило рейтинг самых опасных и квалифицированных спецподразделений мира, в котором российская «Альфа» заняла шестое место, а «Морские котики» из США - первое.

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stetson_hat
2017-11-18 08:03 pm (UTC)
Надеюсь, у всех этих экспонатов габариты, обвес и вооружение показаны неправильно.
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ne_ljubov
2017-11-18 08:05 pm (UTC)
Военный эксперт о рейтинге армий: мы сильны по многим параметрам
РИА Новости https://ria.ru/radio_brief/20170831/1501476231.html

Из статьи: "Вице-премьер Дмитрий Рогозин однажды сказал, что Вооруженные силы России, может, пока и не первые, но уж точно не вторые."
!!)
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spapipa
2017-11-18 10:46 pm (UTC)
Ну если Рогозин сказал то точно !
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Саша Куликов
2017-11-18 08:07 pm (UTC)
Изначально нормальный пост о выставке,который автор испортил пассажем об изумлённых и напуганных американцах. Явно же за уши притянуто,что рождает недоверие к остальному написанному.
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dfedbees
2017-11-19 01:01 am (UTC)
А вы тут все платные пендос тролли хоть раз поверили позитиву о России? ГГГГ
Напугали ежа голой жопой-недоверие они рожают туут ГГГГГ
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nolcken
2017-11-18 08:09 pm (UTC)
У Маккейна тогда хорошо подгорело - до сих пор икается. Так и должно быть со всеми. Пусть боятся
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kremlin_curant
2017-11-18 08:19 pm (UTC)
Чего именно они должны бояться? Что ядерная война начнётся?
Вам стало быть это не страшно. Ну-ну.
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sergio_83
2017-11-18 08:16 pm (UTC)
Зимбабве гнать всем что под руку попадёт - будут просить кредит на покупку, и этот кредит потом будут просить простить, или ваще дефолт объявят, это же Зимбабве...
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kabanjugend
2017-11-19 07:25 am (UTC)
Американский офицер смотрит на отсталое русское оружие как на говно и удивляется КАК этим можно кому то угрожать?
Не удивительно, что хваленные с-400 не в состоянии что то сбить ведь они не могут справиться даже с кривизной земли, бггг
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kremlin_curant
2017-11-18 08:17 pm (UTC)
От чего именно он офигел так и осталось невыясненным. Я лично офигеваю от данного автора, который всё время мечтает о мировой войне.
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elekrovevik
2017-11-18 09:47 pm (UTC)
не ну автор фигеет, а ты нет?
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Андрей Феофанов
2017-11-18 08:28 pm (UTC)
По-моему эти двое на фотографа ,как на дебила смотрят,а не на модельки. Оба причем. Коротченко им там рожи строил ,что-ли ,а, может, просто с прически его офигели ?

Edited at 2017-11-18 08:33 pm (UTC)
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Dmitry Murygin
2017-11-18 08:41 pm (UTC)
За прическу пять )))

Американец сходил на выставку детских игрушек, и реально отложил кирпичей. Конечно. Гарантированно его уничтожить. Как ему жить теперь, увидев эти макеты и Коротченко
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Сначала офигел...

ok_investments
2017-11-18 08:31 pm (UTC)
.... а потом задумался о том, что современное боевое применение авиации в США предусматривает широкое использование новейшей технологии, благодаря которой, в случае масштабного конфликта самолетам НЕТ необходимости приближаться к линии обороны противника и удары наносятся издалека, с расстояний, на которых подобные комплексы цель еще не видят.

И американский пилот решил эту мысль донести до автора. Но, поскольку автор не силен в английском, он сделал это в более доступной форме:

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nemurchik
2017-11-18 08:32 pm (UTC)
Проблема не в оружии, а слабой воле дать команду на поражение этим оружием, что уменьшает его значимость...
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