Просто офигел! Лицо пилота ВВС США после осмотра экспозиции Концерна ВКО "Алмаз - Антей"

АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" передало Минобороны России второй в 2017 году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф".…

Концерн ВКО "Алмаз – Антей" передал Минобороны России второй в текущем году полк ЗРС С-400

Концерн ВКО "Алмаз – Антей" передал Минобороны России второй в текущем году полк ЗРС С-400

Зачастую непроверенная и ошибочная информация, появившаяся на популярных ресурсах в сети, затем тиражируется на других интернет-площадках и в…