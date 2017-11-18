Просто офигел! Лицо пилота ВВС США после осмотра экспозиции Концерна ВКО "Алмаз - Антей"

Самое сильное впечатление от прошедшего международного авиасалона в Дубае (ОАЭ) - вот это офигевшее от изумления лицо пилота ВВС США, который вальяжно шествовал мимо российской экспозиции и вдруг - стенд Концерна ВКО "Алмаз - Антей": остановился посмотреть и тут до него дошло, что вот эти "штуки" - техника, которая может его гарантированно уничтожить. Америкос испытал сильнейший шок. Наверное такой же, как в свое время Маккейн, когда во время как казалось безнаказанной бомбардировки Вьетнама вдруг получил под зад своего "фантома" зенитную ракету советского ЗРК С-75.
Ну а теперь несколько слов о самой экспозиции "Алмаз - Антея": выставочная площадь, занимаемая Концерном, была разделена на 6 тематических зон. В общей зоне на большом плазменном экране демонстрировался презентационный фильм о деятельности холдинга и возможностях выпускаемой им продукции.
В зоне зенитных ракетных систем большой дальности были представлены модели знаменитой системы С-400 «Триумф», в зоне зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности – модели ЗРК «Бук-М2Э», в зоне зенитных ракетных комплексов малой дальности - модели ЗРК «Тор-М2Э», «Тор-М2К» и «Тор-М2КМ». В зоне воздушной радиолокации демонстрировались средства наблюдения за воздушным пространством, выпускаемые АО «ФНЦП Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники» и ПАО «Радиофизика». Наконец, шестая зона была представлена разделом продукции гражданского и двойного назначения. Здесь можно было ознакомиться с натурным образцом радиолокационной станции охраны объектов «Сова».
Все разделы экспозиции сопровождались информационными стендами, демонстрируемыми видеороликами, на стойках посетители могли взять буклеты, проспекты, DVD-диски с видеоматериалами о Концерне ВКО «Алмаз – Антей» и его продукции. Кроме того, на экспозиции была представлена информация о возможностях холдинга по производству зенитных ракетных комплексов морского базирования и автоматизированных систем управления.
Международная выставка в Дубае стала для Концерна очередной площадкой для проведения активной работы в сфере военно-технического сотрудничества, деловой программе мероприятия делегация холдинга уделила особое внимание. «Мы провели ряд встреч и переговоров с официальными делегациями стран, принимавших участие в работе выставки, с потенциальными заказчиками продукции Концерна, в том числе запасных частей, услуг по освидетельствованию, техническому обслуживанию, ремонту и модернизации выпускаемых средств противовоздушной обороны», − рассказал заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз – Антей» по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркална.
Авиационно-космическая выставка «Дубай Аэрошоу» традиционно проходит один раз в два года. В текущем году она открыла свои двери для экспонентов и гостей уже в пятнадцатый раз. В 2017 г. это заключительная международная выставка, в которой принял участие Концерн.
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02. Эти РЛС Нижегородского НИИ радиотехники способны гарантированно обнаруживать самолеты-невидимки F-22 и F-35.
03. ЗРК семейства "Тор".
04. ЗРК "Бук-М2".
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07. Представители иностранных армий.
08. Делегация ОАЭ знакомится с экспозицией Концерна ВКО "Алмаз - Антей".
09. РЛС охраны объектов "Сова".
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11. ЗРС С-400 "Триумф".
12. Делагация Зимбабве знакомится с ТТХ российских ЗРК.
А то мучаюсь вопросом, эта техника маленьких человечков убивает или больших тоже может?
Зачем офицер из летки пишет желтые заголовки? Я не думаю, что у партнеров так все плохо в плане ПРО и прорыва.
Команда спецназовцев США уступила коллегам из Гондураса и Колумбии, заняв только третье место на ежегодных региональных соревнованиях, сообщила пресс-служба Пентагона.
В этом году в соревнованиях участвовали 19 стран Латинской Америки и Карибского бассейна и 700 военнослужащих. Соревнования прошли в Парагвае с 18 по 26 июля, передает ТАСС.
В четверг состоялась церемония награждения победителей. Впервые подобные состязания прошли в 2004 году.
Добавим, что в апреле прошлого года американское издание Business Insider составило рейтинг самых опасных и квалифицированных спецподразделений мира, в котором российская «Альфа» заняла шестое место, а «Морские котики» из США - первое.
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РИА Новости https://ria.ru/radio_brief/20170831/1501476231.html
Из статьи: "Вице-премьер Дмитрий Рогозин однажды сказал, что Вооруженные силы России, может, пока и не первые, но уж точно не вторые."
!!)
Напугали ежа голой жопой-недоверие они рожают туут ГГГГГ
Вам стало быть это не страшно. Ну-ну.
Не удивительно, что хваленные с-400 не в состоянии что то сбить ведь они не могут справиться даже с кривизной земли, бггг
Edited at 2017-11-18 08:33 pm (UTC)
Американец сходил на выставку детских игрушек, и реально отложил кирпичей. Конечно. Гарантированно его уничтожить. Как ему жить теперь, увидев эти макеты и Коротченко
Сначала офигел...
И американский пилот решил эту мысль донести до автора. Но, поскольку автор не силен в английском, он сделал это в более доступной форме:
Потроллю тебя и дам ссылку на мои камменты -сколько раз я макал вас в вашу ложь про РЭБ ничего не значит
СМИ США : НАТО бессильно перед русским РЭБ
И сама статья
Потенциал России по подавлению радиосвязи превышает возможности Соединенных Штатов на порядок, ВС США не располагают сколь-нибудь серьезным арсеналом средств радиоэлектронного поражения, заявила бывший начальник управления РЭБ сухопутных войск США, гендиректор компании Corvus Group Лори Бакхут.
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