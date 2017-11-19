Эмансипированные женщины Востока на авиасалоне в Дубае

Первым делом - самолеты. Ну а девушки? А девушки потом! На летном поле авиасалона в Дубае было много, что привлекало внимание посетителей. И не только самолеты - но и местные красотки. Встретил вот этих двух эмансипированных женщин Востока возле стоянки американской авиатехники.
01. Красота - страшная сила.
02. А это идут не эмансипированные.
Да.
что оно мне что-то очень сильно напоминает...
Да! Joe Camel, the smooth character, хехехе.
Какие типичные арабские рожи:
Хм...видел я в Дубае задрапированную. Идём с другом, у него жена американская персиянка. Впереди девушка в чёрном закутанная. От говорит, это типичная одежда женщины из Ирана. Обгоняем ее, становится видно, что ткань там чёрная практически прозрачная, и под ней типа микро бикини что то:-))))
Ну, говорю, ты хоть и американец, поехали в Иран:-))))
поржали, говорит, не, не типичная:-))))
Дело было в торговом ряду Джумейра Эмиратс Тауер