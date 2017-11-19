Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Эмансипированные женщины Востока на авиасалоне в Дубае
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Коротченко
i_korotchenko
November 19th, 0:10


Первым делом - самолеты. Ну а девушки? А девушки потом! На летном поле авиасалона в Дубае было много, что привлекало внимание посетителей. И не только самолеты - но и местные красотки. Встретил вот этих двух эмансипированных женщин Востока возле стоянки американской авиатехники.

01. Красота - страшная сила.



02. А это идут не эмансипированные.


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Posts from This Journal by “ОАЭ” Tag

4 comments :
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arinapushkina
2017-11-18 10:31 pm (UTC)
Не эмансипированные идут с босыми ногами. Разве это дозволяет шариат?
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Да.

japunesi
2017-11-19 07:17 am (UTC)
Открытыми могут быть кисти рук и ступни.
(Reply) (Parent) (Thread)
anonym_mouse
2017-11-19 09:06 am (UTC)
Глядя на первое эмансипированное лицо, я понял,
что оно мне что-то очень сильно напоминает...
Да! Joe Camel, the smooth character, хехехе.
Какие типичные арабские рожи:



(Reply) (Thread)
michaila123
2017-11-19 10:05 am (UTC)

Хм...видел я в Дубае задрапированную. Идём с другом, у него жена американская персиянка. Впереди девушка в чёрном закутанная. От говорит, это типичная одежда женщины из Ирана. Обгоняем ее, становится видно, что ткань там чёрная практически прозрачная, и под ней типа микро бикини что то:-))))

Ну, говорю, ты хоть и американец, поехали в Иран:-))))

поржали, говорит, не, не типичная:-))))

Дело было в торговом ряду Джумейра Эмиратс Тауер

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