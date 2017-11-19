Пилоты F-16 были замечены возле новейшего российского истребителя Су-35

Американские военные проявили пристальный интерес как к российсой экспозиции на международном авиасалоне в Дубае, так и к представленным там образцам боевой авиатехники ВКС РФ. Вот пилоты ВВС США возле новейшего российского истребителя Су-35. В рамках демонстрационной программы салона пилот компании «Сухой», заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России Сергей Богдан продемонстрировал его летные качества. Су-35 - современный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения «4++». Серийное производство истребителя ведется в Комсомольском-на-Амуре филиале компании «Сухой» — КнААЗ им. Ю.А. Гагарина.
Американский журнал National Interest назвал Су-35 первым в списке самого опасного вооружения России в случае военного конфликта с США. Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе брифинга на авиасалоне в Дубае отметил, что Су-35 обладает искусственным интеллектом, который позволяет самостоятельно выбирать первоочередные, наиболее опасные воздушные цели, для их уничтожения. В свою очередь вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что Су-35 поколения 4++ является «фактически истребителем пятого поколения». Он значительно дешевле любого американского истребителя пятого поколения, единственное отличие - ракетное вооружение Су-35 находится на внешней подвеске, а не внутри фюзеляжа, как у F-22 и F-35.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Я правильно понял,что су-35 может летать на сверхзвуке в бесфорсажном режиме? Коли вы говорите об единственном отличии от 5 поколения.
Или это грубейшие рекламные ляпы там, или действительно случился прорыв.
Не могли бы Вы уточнить?
------------------------
))))))))))
Спасибо. Я все понял.
А сколько секунд стояли рядом с литаком?
Испугались ли?
Это важно! Ответьте плз
Где хоть находят настолько тупых персонажей, готовых пороть классическую рафинированную запредельную чушь!
Хм...если Су-35 пятое, значит Су-57 уже шестое.
Шах и мат американцы
Стратегический успех России!
американские пилоты остановились возле российского истребителя!