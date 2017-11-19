Пилоты F-16 были замечены возле новейшего российского истребителя Су-35

Контракт на поставку Индонезии 11 истребителей Су-35 будет подписан в ноябре Министр обороны Индонезии Рьямизард Рьячуду 20 сентября заявил, что программа приобретения истребителей Су-35 вошла в стадию финализации…

Поставка российских Су-35 сделает ВВС ОАЭ сильнейшими в регионе РИА Новости | Россия может поставить Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) несколько десятков истребителей Су-35, что сделает Военно-воздушные…

Западные компании пытаются убедить Индонезию отказаться от закупок истребителя Су-35 После того, как в сентябре 2015 года министр обороны Индонезии Рьямизард Рьячуду сообщил о решении закупить российские истребители Су-35,…

Минобороны Индонезии приняло решение о закупке истребителей Су-35 Министерство обороны Индонезии приняло решение о закупке эскадрильи российских многофункциональных истребителей Су-35, предназначенных для замены…

Первым иностранным покупателем Су-35 станет Китай Сегодня Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) опубликовал отчет по экспортным поставкам новых истребителей на мировом рынке вооружений…

Новость дня в сфере ВТС: Россия может поставить Пакистану истребители Су-35 Россия может поставить Пакистану, помимо нескольких единиц вертолетов Ми-35М, также истребители Су-35. Об этом сообщил помощник президента РФ по…

Наши в Китае: многофункциональный истребитель Су-35 Китай планирует закупить партию российских многофункциональных истребителей Су-35 поколения 4++. Сообщается, что переговоры первоначально ведутся…

Наши в Ле Бурже Серию отличных фотографий с авиасалона в Ле Бурже опубликовал коллега oberfeldkurat 1. Су-35 в небе 2. 3. 4. 5. 6.…