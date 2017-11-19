Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Пилоты F-16 были замечены возле новейшего российского истребителя Су-35
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Коротченко
i_korotchenko
November 19th, 11:51


Американские военные проявили пристальный интерес как к российсой экспозиции на международном авиасалоне в Дубае, так и к представленным там образцам боевой авиатехники ВКС РФ. Вот пилоты ВВС США возле новейшего российского истребителя Су-35. В рамках демонстрационной программы салона пилот компании «Сухой», заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России Сергей Богдан продемонстрировал его летные качества. Су-35 - современный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения «4++». Серийное производство истребителя ведется в Комсомольском-на-Амуре филиале компании «Сухой» — КнААЗ им. Ю.А. Гагарина.

Американский журнал National Interest назвал Су-35 первым в списке самого опасного вооружения России в случае военного конфликта с США. Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе брифинга на авиасалоне в Дубае отметил, что Су-35 обладает искусственным интеллектом, который позволяет самостоятельно выбирать первоочередные, наиболее опасные воздушные цели, для их уничтожения. В свою очередь вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что Су-35 поколения 4++ является «фактически истребителем пятого поколения». Он значительно дешевле любого американского истребителя пятого поколения, единственное отличие - ракетное вооружение Су-35 находится на внешней подвеске, а не внутри фюзеляжа, как у F-22 и F-35.

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Posts from This Journal by “Су-35” Tag

12 comments :
( 12 comments Leave a comment )
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bbv2612beta
2017-11-19 09:23 am (UTC)
Ну, раз выставляют в общий доступ, да ещё и с открытой кабиной, значит, готовы его экспортировать :) И ничего секретного нет.
(Reply) (Thread)
aleksandrstlbp
2017-11-19 12:28 pm (UTC)
Ну, в кабину то заглянуть не дали :)
(Reply) (Parent) (Thread)
sell_off
2017-11-19 09:53 am (UTC)
Ничего странного - они обязаны знать вооружение и технику "вероятного врага"... т.е "партнёров"
(Reply) (Thread)
kamagregat
2017-11-19 10:07 am (UTC)

Я правильно понял,что су-35 может летать на сверхзвуке в бесфорсажном режиме? Коли вы говорите об единственном отличии от 5 поколения.
Или это грубейшие рекламные ляпы там, или действительно случился прорыв.
Не могли бы Вы уточнить?

(Reply) (Thread)
i_korotchenko
2017-11-19 10:11 am (UTC)
Это цитата Д. Рогозина
(Reply) (Parent) (Thread)
priboy_51
2017-11-19 10:15 am (UTC)
"VIPER"......................гадюка, вероломный человек, курильщик марихуаны
------------------------
))))))))))
(Reply) (Parent) (Thread)
kamagregat
2017-11-19 11:11 am (UTC)

Спасибо. Я все понял.

(Reply) (Parent) (Thread)
moisha_liberman
2017-11-19 11:03 am (UTC)
Стесняюсь спросить... Вот уже 5 комментов, а ещё ни кто не крикнул про тонкие люки или ещё какую-то аналогичную фигню. С чего бы это?
(Reply) (Thread)
firemyhair
2017-11-19 11:07 am (UTC)
А за плечо они кого-нибудь потрогали?
А сколько секунд стояли рядом с литаком?
Испугались ли?
Это важно! Ответьте плз
(Reply) (Thread)
mikewaz0wski
2017-11-19 11:22 am (UTC)
В свою очередь вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что Су-35 поколения 4++ является «фактически истребителем пятого поколения». Он значительно дешевле любого американского истребителя пятого поколения, единственное отличие - ракетное вооружение Су-35 находится на внешней подвеске, а не внутри фюзеляжа, как у F-22 и F-35.

Где хоть находят настолько тупых персонажей, готовых пороть классическую рафинированную запредельную чушь!
(Reply) (Thread)
michaila123
2017-11-19 11:43 am (UTC)

Хм...если Су-35 пятое, значит Су-57 уже шестое.

Шах и мат американцы

(Reply) (Thread)
qauntum_deal123
2017-11-19 12:30 pm (UTC)
охуенная новсть!
Стратегический успех России!

американские пилоты остановились возле российского истребителя!
(Reply) (Thread)
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