Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Первый полет А-100
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Коротченко
i_korotchenko
November 19th, 13:16


18 ноября совершил первый полет с аэродрома Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева (входит в ОАК) самолет радиолокационного дозора и наведения нового поколения А-100. Самолет пилотировал экипаж ТАНТК им. Г.М. Бериева. В ходе полета А-100 продемонстрировал штатное поведение на всех режимах. Первый А-100 создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А построенного на ульяновском авиационном заводе Группы ОАК – «Авиастар-СП», - сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации.

Авиационный комплекс РЛДН нового поколения А-100 создается ТАНТК им. Г.М. Бериева в рамках Государственной программы вооружения совместно с Концерном радиостроения «Вега». А-100 – это многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения, способный быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении, обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели. Самолет придет на смену авиационным комплексам А-50 и А-50У.

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фото: ОАК

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3 comments :
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  • 1
vrnalbum
2017-11-19 10:57 am (UTC)
Красивый! А какую территорию он охватывает?
(Reply) (Thread)
catsapp
2017-11-19 11:26 am (UTC)
нормально. Ещё бы кукурузники возродить

Edited at 2017-11-19 11:27 am (UTC)
(Reply) (Thread)

чуть задержались

magasik
2017-11-19 12:37 pm (UTC)
ВВС России получат к 2016 году новый самолет радиолокационного обнаружения
Через пять лет в России будет создан новейший самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100, сообщил журналистам во вторник главком ВВС генерал-полковник Александр Зелин.
interfax.ru/russia/202802
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