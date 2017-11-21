ВКС России получили очередную партию новых серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34

Подписан контракт стоимостью 150 млрд. рублей на закупку десяти Ту-160М для ВКС России Президент РФ Владимир Путин посетил сегодня Казанский авиазавод, там он наблюдал за демонстрационным полетом нового сверхзвукового стратегического…

Летные испытания первого российского летающего танкера Ил-78М-90А 25 января летный образец перспективного самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А совершил первый полет. Его поднял в воздух шеф-пилот…

ВКС России получили первую партию Су-34 в 2018 году Компания «Сухой» передала Министерству обороны РФ первую в этом году партию новых серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34. Самолеты поднялись в…

Звезды на крыльях самолетов ВКС России Все-таки наши ВКС (как и раньше ВВС) невозможно представить без красных звезд - характерных опознавательных знаков российских военных самолетов,…

Компания «Сухой» передала ВКС России еще одну партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 24 ноября компания «Сухой» передала Министерству обороны РФ очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа…

Пилоты F-16 были замечены возле новейшего российского истребителя Су-35 Американские военные проявили пристальный интерес как к российсой экспозиции на международном авиасалоне в Дубае, так и к представленным там…

Многофункциональный истребитель МиГ-35 Одноместный МиГ-35 и двухместный МиГ-35Д - это многофункциональные истребители поколения "4++", представляющие собой дальнейшее развитие боевых…

Перуанский генерал совершил полет на МиГ-29М2 24 августа на территории международного авиационного холдинга АО «РАМПОРТ АЭРО» (Московская обл., г. Жуковский) состоялась рабочая встреча…