Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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ВКС России получили очередную партию новых серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34
Коротченко
i_korotchenko
November 21st, 2017


Компания «Сухой» передала Министерству обороны РФ очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова и направились к месту своей дислокации. В настоящее время авиазавод работает с максимальной эффективностью. Действующий государственный контракт с Министерством обороны РФ на поставку Су-34 до 2020 года в Воздушно-космические силы России обеспечивает стабильную загрузку предприятия на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития. В настоящее время фронтовые бомбардировщики успешно используются в войсках и демонстрируют высокие эксплуатационные качества.

Компания «Сухой» входит в состав ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

фото: компания "Сухой"

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Posts from This Journal by “ОАК” Tag

2 comments :
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  • 1
Виктор Петров
2017-11-20 09:26 pm (UTC)
Самый красивый самолет.
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