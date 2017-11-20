Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Будут средства для выплаты пенсий пенсионерам и зарплат бюджетникам
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Коротченко
i_korotchenko
November 20th, 23:50


Федеральная налоговая служба России (ФНС) за январь-октябрь 2017 года перечислила в бюджет 14,3 триллиона рублей, что на 19,1% больше аналогичного показателя прошлого года, рассказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиров Путиным. «За десять месяцев текущего года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 14,3 триллиона рублей, это на 19,1% или в абсолютных цифрах - на 2,3 триллиона рублей выше соответствующего периода 2016 года», - приводятся слова Мишустина в сообщении на сайте Кремля.

При этом в федеральный бюджет поступило 7,5 триллиона рублей, что на 30% или на 1,7 триллиона рублей выше аналогичного показателя прошлого года. «Хочу сказать, что основной прирост поступлений дают, прежде всего, не нефтегазовые доходы, примерно 60% в структуре прироста», - заявил Мишустин.

Наибольший прирост - на 18,8%, по словам главы ФНС, показали поступления по налогу на прибыль, которые составили за десять месяцев 2,9 триллиона рублей. Говоря о поступлениях по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) Мишустин отметил, что они растут выше, чем номинальный рост заработной платы – при росте номинальной зарплаты в РФ на 6,7% за 9 месяцев по данным Росстата, поступления НДФЛ выросли на 8% и составили 2,5 триллиона рублей. Поступления страховых взносов за десять месяцев при этом увеличились на 8,6% до 4,6 триллиона рублей. Мишустин также подчеркнул, что на сегодняшний день остается хорошая динамика по поступлению акцизов». По его словам, рост составил 18,4%, в частности по крепкому алкоголю ФНС зафиксировала рост на 17%.

За этими процентами и позитивной динамикой в поступлении налогов - средства, за счет которых из федерального бюджета будет гарантированно обеспечена выплата пенсий пенсионерам и зарплат бюджетникам.

фото: пресс-служба президента РФ

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3 comments :
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bufetum
2017-11-20 09:22 pm (UTC)
И замечательно.

Сегодня Явлинский на эфире у Шейнина и Кузичева размахивал руками и его назвали Чумаком (или Кашпировским), а я посмотрела и вспомнила те времена когда эти явлинские были у корыта и когда пенсии по 6 месяцев пенсионерам вообще не платили.
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parazitologyst
2017-11-20 10:52 pm (UTC)
к сожалению, не могу разделить этот позитив. казна пополняется не за счет роста сознательности граждан с растущей платежеспособностью, а за счет увеличения налоговой базыи растущих ставок (налоги на имущество и недвижимость, акцизы, транспортный налог, доначисления штрафов и т.д.). Деньги бюджета не в поборах с беднеющего населения, а в эффективности управления народным хозяйством и уже доступным капиталом (5-7 трлн.руб.). никто в правительстве даже не представляет о чем речь. поэтому все печально, карательные меры будут нарастать, чтобы сохранять надои
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spmen
2017-11-21 06:06 am (UTC)
Очень странно, что президент великй страны, уже достаточно давно провозгласивший "вставание с колен", до сих пор не смог переделать колониальную ельцерскую консритуцию, восстановить суверенитет над финансовым блоком, печатать столько денег сколько надо и установить справедливые налоги для воров и прочих чубайсят. Они должны платить налоги 90% от прибылей.
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