Будут средства для выплаты пенсий пенсионерам и зарплат бюджетникам

Федеральная налоговая служба России (ФНС) за январь-октябрь 2017 года перечислила в бюджет 14,3 триллиона рублей, что на 19,1% больше аналогичного показателя прошлого года, рассказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиров Путиным. «За десять месяцев текущего года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 14,3 триллиона рублей, это на 19,1% или в абсолютных цифрах - на 2,3 триллиона рублей выше соответствующего периода 2016 года», - приводятся слова Мишустина в сообщении на сайте Кремля.
При этом в федеральный бюджет поступило 7,5 триллиона рублей, что на 30% или на 1,7 триллиона рублей выше аналогичного показателя прошлого года. «Хочу сказать, что основной прирост поступлений дают, прежде всего, не нефтегазовые доходы, примерно 60% в структуре прироста», - заявил Мишустин.
Наибольший прирост - на 18,8%, по словам главы ФНС, показали поступления по налогу на прибыль, которые составили за десять месяцев 2,9 триллиона рублей. Говоря о поступлениях по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) Мишустин отметил, что они растут выше, чем номинальный рост заработной платы – при росте номинальной зарплаты в РФ на 6,7% за 9 месяцев по данным Росстата, поступления НДФЛ выросли на 8% и составили 2,5 триллиона рублей. Поступления страховых взносов за десять месяцев при этом увеличились на 8,6% до 4,6 триллиона рублей. Мишустин также подчеркнул, что на сегодняшний день остается хорошая динамика по поступлению акцизов». По его словам, рост составил 18,4%, в частности по крепкому алкоголю ФНС зафиксировала рост на 17%.
За этими процентами и позитивной динамикой в поступлении налогов - средства, за счет которых из федерального бюджета будет гарантированно обеспечена выплата пенсий пенсионерам и зарплат бюджетникам.
фото: пресс-служба президента РФ
Сегодня Явлинский на эфире у Шейнина и Кузичева размахивал руками и его назвали Чумаком (или Кашпировским), а я посмотрела и вспомнила те времена когда эти явлинские были у корыта и когда пенсии по 6 месяцев пенсионерам вообще не платили.