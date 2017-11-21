Белорусский КГБ разгромил минскую резидентуру военной разведки Украины

Как СБУ вербует граждан России в украинские шпионы. Подробности Появились новые данные о методах работы Службы безопасности Украины против Российской Федерации. Приходится констатировать, что СБУ, пережившая…

Какие резидентуры спецслужб Украины действуют под дипломатическим прикрытием в Москве Рассказал в эфире Первого канала, какие резидентуры спецслужб Украины действуют под дипломатическим прикрытием в РФ. Смотрим видео!

Шесть лет тюрьмы украинскому шпиону Солошенко, который пытался нелегально купить запчасти к С-300 Мосгорсуд вынес приговор бывшему главе украинского оборонного завода "Знамя" Юрию Солошенко. Его признали виновным в шпионаже и приговорили к…

Инструкция ЦРУ по связи с российской агентурой © фото ЦОС ФСБ Поскольку шпионская тема сегодня в тренде, публикую инструкцию московской резидентуры ЦРУ, полученную российским агентом. Отмечу,…

Что делать, если вас вербует иностранная разведка? Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо…

Шпионаж - мерзость, разведка - благородное дело Газета The Moscow Times, специализирующаяся на освещении новостей для иностранного дипломатического корпуса и проживающих в Москве граждан…

Эффект Сноудена Сегодня вечером был в прямом эфире программы "Мнение" на телеканале "Россия 24", обсуждали с коллегами дело Эдварда Сноудена.…

17 мгновений агента Сноудена В качестве главного редактора журнала "Национальная оборона" принял участие в программе "Прямой эфир" на телеканале…