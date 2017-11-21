Белорусский КГБ разгромил минскую резидентуру военной разведки Украины

На сайте КГБ Республики Беларусь опубликовано следующее официальное сообщение: 25 октября 2017 года Комитетом государственной безопасности при проведении агентурной акции с поличным задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Павел Шаройко. С учетом опыта его работы в качестве руководителя пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, для прикрытия ему определена должность корреспондента общественной национальной телерадиокомпании Украины. В Беларуси П. Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Республики Беларусь, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере.
В отношении П. Шаройко возбуждено уголовное дело по ст.358 УК Республики Беларусь («Шпионаж») и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. В ходе проводимых следственных действий получены убедительные доказательства его противоправной деятельности, наносящей вред национальной безопасности Республики Беларусь. Во время обыска у задержанного обнаружены копии разведывательных донесений, направленных им ранее в Центр.
В результате сам П. Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием, а также свое воинское звание – полковник. Подтвердил, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Скворцов И.В., действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, И. Скворцов объявлен персоной «нон-грата».
25 октября 2017 года в Министерство иностранных дел Республики Беларусь направлены материалы, подтверждающие противоправную деятельность спецслужб Украины против нашего государства. Спустя несколько часов о задержании украинского разведчика внешнеполитическим ведомством проинформирован посол Украины в Республике Беларусь И. Кизим. С учетом характера двусторонних отношений достигнута договоренность данные факты не предавать огласке.
Также при собирании секретных материалов задержан гражданин Республики Беларусь, осуществлявший шпионскую деятельность в интересах Украины. Белорус свою вину признал и сообщил, что по заданию украинской военной разведки за денежное вознаграждение занимался сбором и передачей информации об обороноспособности Республики Беларусь. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.356 УК Республики Беларусь («Измена государству»).
Комитетом государственной безопасности проводится комплекс необходимых мероприятий и следственных действий, направленных на внесение полной ясности в характер незаконной деятельности задержанных.
Источник: КГБ Республики Беларусь
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