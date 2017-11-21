Госдеп США одобрил поставку Польше ЗРК «Пэтриот»

Эрдоган хочет С-500 ЦАМТО | Говорить о поставках в Турцию новейших зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 пока рано, заявление президента Турции Реджепа Тайипа…

Финляндия намерена увеличить расходы на оборону в 2018 году Правительство Финляндии предложило увеличить расходы на оборону в 2018 ф.г. на 48 млн. евро (56,4 млн. долл.) – до 2,877 млрд. евро. Как сообщает…

Сообщения западных СМИ о ремонте в РФ иранских вооружений - провокация РИА Новости | Публикации в западных СМИ обвинений в адрес России в якобы осуществляемом техобслуживании и ремонте иранской военной техники с…

Саудовская Аравия разрабатывает ударный беспилотник Saqr-1 Научно-технологический центр имени короля Абдул-Азиза (KACST – King Abdulaziz City for Science and Technology) объявил о разработке…

Египет примет решение о закупке вертолетов Ка-52К до конца мая Решение о приобретении Египтом российских корабельных вертолетов Ка-52К для вертолетоносцев типа "Мистраль" может быть принято до конца мая…

Болгарские МиГ-29 будут модернизированы в Польше В ходе официального визита в Болгарию министра национальной обороны Польши Томаша Семоняка 28 августа было подписано двустороннее соглашение о…

Литовская армия проводит испытания бронетранспортера Boxer Сухопутные войска Литвы проводят испытания бронетранспортера Boxer. Консорциум ARTEC доставил оснащенный модулем вооружения БТР на полигон…

В Сирию прибыли шесть истребителей МиГ-31? Согласно распространенным в сети Интернет фотографиям, на авиабазу «Меззе» (el-Mezze), расположенную на территории международного аэропорта…