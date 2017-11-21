Госдеп США одобрил поставку Польше ЗРК «Пэтриот»

Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы «Иностранные военные продажи» зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Пэтриот». Варшаве планируется поставить комплексы «Пэтриот» в конфигурации PAC-3+ с новой интегрированной системой боевого управления ПВО и ПРО (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System – IAMD IBCS), модернизированными средствами обнаружения и другими компонентами. Полная стоимость контракта может составить 10,5 млрд. долларов - сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).
Правительство Польши обратилось к США с запросом на приобретение в рамках первого из двух этапов поставки ЗРК «Пэтриот» в конфигурации PAC-3+ (с интегрированной системой боевого управления ПВО и ПРО) 4 многофункциональных радиолокационных станций (РЛС) AN/MPQ-65, 4 систем управления огнем, 4 комплектов модификации блока интерфейса с РЛС, 16 пусковых установок M903, 18 интегрированных сетевых комплектов для ПУ (включая 2 запасных), 208 ЗУР PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement), 11 испытательных ракет PAC-3 MSE, программного обеспечения системы боевого управления IBCS, 2 командных центров EOC (Engagement Operations Center) для перспективных операций, 6 командных центров EOC для текущих операций, 6 командных центров IBCS EOC, 15 интегрированных сетей управления огнем.
Запрос также включает поставку средств связи, вспомогательного, испытательного и обучающего оборудования, тягачей, генераторов, технической документации, запасных частей и агрегатов, реализацию программы испытаний, обучение личного состава, услуги групп оказания технической помощи TAFT (Technical Assistance Field Teams), техническую, инженерную и логистическую поддержку со стороны подрядчика и правительства США, а также другие элементы материального обеспечения.
Как говорится в уведомлении, реализация данной программы позволит повысить безопасность союзника США по НАТО. Она соответствует американским инициативам по оснащению ключевых партнеров в Восточной Европе современными системами, которые расширяют возможности по взаимодействию с ВС США.
Польша будет использовать систему «Пэтриот» для защиты территориальной целостности страны и в качестве средства сдерживания региональных угроз. Комплексы позволят обеспечить противодействие «потенциальной агрессии» и защитить войска союзников по НАТО, которые проходят подготовку и размещаются на территории страны.
Основными подрядчиками выбраны компании Raytheon Corporation, Lockheed Martin и Northrop Grumman. Польша запросила реализацию сопутствующей офсетной программы, детали которой будут определены в ходе дальнейших переговоров между покупателем и подрядчиками.
https://sl-lopatnikov.livejournal.com/1745356.html
Понты дороже денег.