Концерн ВКО «Алмаз – Антей» оснастил оборудованием новый аэропорт в Ростове-на-Дону

Просто офигел! Лицо пилота ВВС США после осмотра экспозиции Концерна ВКО "Алмаз - Антей" Самое сильное впечатление от прошедшего международного авиасалона в Дубае (ОАЭ) - вот это офигевшее от изумления лицо пилота ВВС США, который…

Концерн ВКО "Алмаз – Антей" передал Минобороны России второй в текущем году полк ЗРС С-400 АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" передало Минобороны России второй в 2017 году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф".…

"Алмаз – Антей" представил систему мониторинга воздушного пространства над Санкт-Петербургом В рамках ежегодного Международного форума пассажирского транспорта Smart Transport (18-20 октября 2017 года, Санкт-Петербург) Концерн ВКО "Алмаз –…

В Концерне ВКО "Алмаз – Антей" открыта Аллея памяти генеральных конструкторов На территории АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" состоялось торжественное открытие Аллеи памяти выдающихся генеральных конструкторов, в разное время…

Cдан в эксплуатацию новый ЦУП Московского центра управления воздушным движением АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" сдало в эксплуатацию государственному заказчику (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") новый Центр управления полетами…

Новое качество российской «оборонки» Владимир Путин посетил сегодня ведущую интегрированную структуру оборонно-промышленного комплекса России - Концерн воздушно-космической обороны…

Россия: технологический облик будущего и молодежь страны Миллион телезрителей из 24 регионов - вот аудитория, которую собрал проведенный первого сентября президентом Владимиром Путиным открытый урок…

ЗРС С-350 "Витязь" - это итог работы инженеров и конструкторов Концерна ВКО "Алмаз - Антей" Зачастую непроверенная и ошибочная информация, появившаяся на популярных ресурсах в сети, затем тиражируется на других интернет-площадках и в…