Концерн ВКО «Алмаз – Антей» оснастил оборудованием новый аэропорт в Ростове-на-Дону

В Аксайском районе Ростовской области на новом месте, ранее не имевшем авиационной инфраструктуры, построен международный аэропорт, получивший наименование Платов. В минувшие выходные аэропорт Платов принял первый технический рейс гражданского воздушного судна. Проект реализован на основе государственно-частного партнерства в рамках федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения в Российской Федерации (2009 – 2020 годы)» и Программы подготовки и проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г.
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» в рамках этого проекта являлся генеральным подрядчиком по системной интеграции всего комплекса средств наблюдения, навигации, связи и управления аэропорта, а также поставщиком оборудования по оснащению аэропорта комплексами и средствами наблюдения за воздушным движением в районе аэропорта, наблюдения и контроля за движением наземных средств и воздушных судов по поверхности аэродрома. Кроме того, Концерн оснастил новый объект оборудованием связи и метеорологического обеспечения полетов гражданской авиации.
На начальном этапе реализации проекта – в связи с крайне ограниченными сроками строительства – руководством Концерна было принято решение о начале производства дорогостоящего технологического оборудования заблаговременно, до заключения соответствующих договоров с заказчиком – за счет собственных средств. Применение такого подхода позволило выполнить весь объем работ по поставке, монтажу, пусконаладке и подготовке технологического оборудования к вводу в эксплуатацию до установленного срока и обеспечить высочайший уровень качества работ.
В частности, в рамках проекта Концерном выполнены работы по оборудованию аэропорта:
- аэродромным радиолокационным комплексом «Лира-А10», предназначенным для наблюдения за воздушной обстановкой в районе аэродрома и на близлежащих воздушных трассах, скомплексированным в единую конструкцию с моноимпульсным вторичным радиолокатором «Аврора» и каналом автоматического зависимого наблюдения с применением ГЛОНАСС, позволяющим существенно повысить точность, надежность и объем информации наблюдения;
- центром коммутации сообщений «Монитор» на 34 канала, предназначенным для автоматического приема, анализа, обработки, маршрутизации, протоколирования, архивирования и передачи сообщений абонентам по телеграфным каналам, каналам передачи данных и сетевым каналам связи в специализированных форматах;
- комплексом средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения «Вега» с радиолокационной станцией обзора летного поля «Атлантика» – для обеспечения диспетчеров командно-диспетчерского пункта (КДП) аэропорта информацией о местоположении и идентификации воздушных судов и транспортных средств на поверхности аэродрома, а также контроля доступа на взлетно-посадочную полосу аэропорта и ее занятости. Применение указанной системы позволяет существенно повысить безопасность движения воздушных судов и транспортных средств на летном поле аэродрома;
- автоматическим формирователем радиосообщений «Попугай-2» – для формирования по данным метеорологической системы аэропорта речевых сообщений о погодных явлениях, влияющих на безопасность полетов и передачу их в эфир для информирования экипажей воздушных судов и других заинтересованных потребителей;
- оборудованием связи КДП - для обеспечения автоматизированной фиксированной воздушной связи диспетчеров КДП с экипажами воздушных судов и документирования информации;
- комплектом оборудования запасного пункта управления;
- комплектом метеорологического оборудования, включающим в себя более 10 комплектов датчиков и систем обработки, отображения и передачи метерологической информации в районе аэропорта (измеряет параметры погодных явлений, обрабатывает и документирует полученную информацию, затем отображая ее на рабочих местах метеорологов-наблюдателей и диспетчерского состава КДП, обеспечивая контроль фактического состояния погоды и ее прогноз на период прилета и вылета воздушных судов.
Кроме того, Концерном выполнена поставка дополнительного оборудования для систем управления воздушным движением и навигации аэропорта Платов.
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – основной производитель и системный интегратор системы организации воздушного движения Российской Федерации. Концерн создал условия для обеспечения максимальной безопасности полетов и эффективности использования воздушного пространства во время проведения саммита АТЭС во Владивостоке, Всемирной летней Универсиады в Казани и Олимпийских игр в Сочи.
Все крупные центры управления воздушным движением страны, в том числе один из крупнейших в Европе – Московский центр, комплектуются в основном аппаратурой Концерна. Предприятия, входящие в состав Концерна, поставили и внедрили как в России, так и за рубежом сотни радиолокационных средств и систем, а также оснастили средствами наблюдения, связи и автоматизации целый ряд центров управления воздушным движением.
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