Первым делом вертолеты, ну а девушки потом

В Вооруженных Силах ОАЭ много американской военной техники, она была выставлена на летном поле для осмотреа посетителями авиасалона в Дубае. Среди гостей колоритно выделялись местные девушки в черном - их даже пустили посидеть в кабину ударного вертолета "Апач".
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похулиганю
Re: похулиганю
Re: похулиганю
А пилоту приходится разными глазами смотреть в разные стороны,говорят крыша едет часто
ПОТЕРИ АПАЧ
Опубликовано: 26 дек. 2015 г.
Любителям позлословить на российское оружие, посвящается: "На сентябрь 2015 года база летных происшествий содержит 144 случая потерь вертолетов AH-64 Apache. Наибольшее число случаев, по 13(!!!), зафиксировано в 2003 и 2005 годах, во время проведения США военных учений
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