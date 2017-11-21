Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Первым делом вертолеты, ну а девушки потом
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Коротченко
i_korotchenko
November 21st, 23:10


В Вооруженных Силах ОАЭ много американской военной техники, она была выставлена на летном поле для осмотреа посетителями авиасалона в Дубае. Среди гостей колоритно выделялись местные девушки в черном - их даже пустили посидеть в кабину ударного вертолета "Апач".

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Posts from This Journal by “ОАЭ” Tag

6 comments :
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Re: похулиганю

oboroten1
2017-11-21 08:38 pm (UTC)

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Re: похулиганю

detonator666
2017-11-21 08:43 pm (UTC)
:))
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rudinandrey
2017-11-21 09:07 pm (UTC)
ИМХО давно пора упрощать интерфейсы ) один рычаг, вертолет не может сделать ничего, чтобы ему угрожало, все остальное крутится рычагом. Чтобы ребенок, сел, и полетел. с целями тоже самое, радары, большой монитор, тычешь пальцем, вертолет туда стреляет. Порог вхождения ниже, летчиков больше, машин больше, армия мощнее.
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dfedbees
2017-11-21 11:09 pm (UTC)
Апач готовиться к боевому вылету часов пять что ли
А пилоту приходится разными глазами смотреть в разные стороны,говорят крыша едет часто

ПОТЕРИ АПАЧ
Опубликовано: 26 дек. 2015 г.

Любителям позлословить на российское оружие, посвящается: "На сентябрь 2015 года база летных происшествий содержит 144 случая потерь вертолетов AH-64 Apache. Наибольшее число случаев, по 13(!!!), зафиксировано в 2003 и 2005 годах, во время проведения США военных учений
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К фото с мёртвой петлёй

dfedbees
2017-11-21 11:05 pm (UTC)
Эй,Апач,можешь так?
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