Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Индия провела первый успешный боевой пуск КР «БраМос» ALCM с борта истребителя Су-30МКИ
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Коротченко
i_korotchenko
November 23rd, 2:36


Министерство обороны Индии объявило о проведении первых боевых стрельб с применением сверхзвуковой крылатой ракеты «БраМос» воздушного базирования (Air Launched Cruise Missile – ALCM) с борта истребителя Су-30МКИ. Как сообщает Economic Times со ссылкой на индийское оборонное ведомство, ракета поразила назначенную морскую мишень в Бенгальском заливе. Проведенные испытания признаны успешными. Министр обороны Нирмала Ситараман поздравила специалистов СП «БраМос аэроспейс» и Организации оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) с «историческим достижением».

Как отмечается, версия КР «БраМос» ALCM массой 2,5 т станет самой тяжелой системой вооружений, размещенной на борту истребителя Су-30МКИ, модифицированного для этой цели компанией Hindustan Aeronautics Ltd (HAL).

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2 comments :
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  • 1
2145133
2017-11-23 04:11 am (UTC)
Отлично. Теперь американские лоханки можно топить с обычного истребителя.
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pst 021
2017-11-23 04:19 am (UTC)
Такое впечатление, что раньше было нельзя.
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