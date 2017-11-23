Индия провела первый успешный боевой пуск КР «БраМос» ALCM с борта истребителя Су-30МКИ

Министерство обороны Индии объявило о проведении первых боевых стрельб с применением сверхзвуковой крылатой ракеты «БраМос» воздушного базирования (Air Launched Cruise Missile – ALCM) с борта истребителя Су-30МКИ. Как сообщает Economic Times со ссылкой на индийское оборонное ведомство, ракета поразила назначенную морскую мишень в Бенгальском заливе. Проведенные испытания признаны успешными. Министр обороны Нирмала Ситараман поздравила специалистов СП «БраМос аэроспейс» и Организации оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) с «историческим достижением».
Как отмечается, версия КР «БраМос» ALCM массой 2,5 т станет самой тяжелой системой вооружений, размещенной на борту истребителя Су-30МКИ, модифицированного для этой цели компанией Hindustan Aeronautics Ltd (HAL).