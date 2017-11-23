Индия провела первый успешный боевой пуск КР «БраМос» ALCM с борта истребителя Су-30МКИ

С-300 в Иран, С-400 в Индию РИА Новости | Успешное завершение поставок зенитных ракетных систем С-300 в Иран открывает возможности для заключения новых оборонных контрактов…

ВВС Индии планируют снять с вооружения истребители МиГ-21 Вслед за заключением контракта на поставку «Рафалей», индийское Минобороны выпустило запрос об информации, которым официально начинается процедура…

Люди в черном. Танкисты из Индии Индия - экзотическая страна. Сами можете убедиться в этом. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Индия реализует опцион на закупку четырех самолетов P-8I "Нептун" фото strategic-affairs.com ВМС Индии и компания «Боинг» близки к завершению переговоров по закупке четырех дополнительных самолетов…

ВВС Индии официально приняли на вооружение ЗРК "Акаш" В ходе церемонии, состоявшейся 10 июля на авиабазе «Гвалиор» в присутствии министра обороны Манохара Паррикара, на вооружение ВВС Индии был…

Индия и Франция намерены заключить контракт на поставку 36 истребителей «Рафаль» до конца мая с.г. Индия и Франция намерены завершить переговоры и заключить контракт на прямую поставку 36 истребителей «Рафаль» до конца мая, сообщает «Джейнс…

Форма почетного караула Вооруженных Сил Индии На выставке Aero India 2015 увидел вот эту форму - предназначенную для почетного караула Вооруженных Сил Индии. Такая вот местная экзотика. 1.…

Индийско-израильский вариант модернизации ЗСУ-23-4 "Шилка" На выставке Aero India 2015 был представлен индийско-израильский вариант модернизации ЗСУ-23-4 "Шилка". Модернизированные "Шилки" оснащаются новой…