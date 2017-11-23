Мир вместо войны - главный итог переговоров Путина, Роухани и Эрдогана по Сирии

Прошедшая в Сочи встреча лидеров России, Ирана и Турции, посвященная ситуации в Сирии, наглядно продемонстрировала, где сегодня находится один из главных центров мировой политики и к кому обращаются страны, заинтересованные в достижении взаимоприемлемого консенсуса. Успех российской военной операции в Сирии, а также четкая, последовательная и принципиальная внешнеполитическая линия Кремля объективно заставляют зарубежных лидеров воспринимать Владимира Путина как руководителя сильного государства, которое добилось того, что не сумели сделать США - практически полностью разгромить ИГИЛ. Естественно, что без мнения России невозможно дальнейшее политическое урегулирование на Ближнем Востоке.
Москва, Тегеран и Анкара договорились наращивать сотрудничество по борьбе с терроризмом, в том числе для окончательного уничтожения группировок «Исламское государство» и «Джебхат-ан-Нусра», - заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров лидеров трех стран. «По нашему общему мнению, успехи на поле боя, приближающие освобождение от боевиков на всей территории Сирии, открывают и качественно новый этап в урегулировании кризиса в целом. Имею в виду реальную перспективу достижения долгосрочной, всеобъемлющей нормализации в Сирии, политического обустройства в постконфликтный период. Именно на это ориентировано согласованное по итогам наших переговоров совместное заявление», - сказал он.
Президент РФ выразил надежду, что достигнутые договоренности помогут ускорить процесс мирного урегулирования в Сирии, снизят риски новых конфликтов и, как следствие, окажут самое позитивное воздействие на обстановку на Ближнем Востоке в целом. Владимир Путин сказал, что участники встречи подтвердили важность сохранения суверенитета Сирии, ее единства и территориальной целостности. Определять же судьбу страны должны сирийцы - как сторонники действующей власти, так и оппозиции.
Страны-гаранты Россия, Иран и Турция продолжают работать над укреплением режима прекращения огня и повышением доверия между сторонами конфликта. Как заявил президент РФ, Роухани и Эрдоган поддержали инициативу о созыве общесирийского форума-конгресса национального диалога. Кроме того, лидеры трех стран договорились сделать все, чтобы значительно увеличить объемы гуманитарной помощи для Сирии и привлечь к этой работе другие государства и международные организации. Таким образом, вместо военных методов теперь ставка делается на политическое урегулирование. Достигнутый консенсус лидеров трех стран позволяет рассчитывать на успех мирного процесса в Сирии.
Президент Путин наглядно продемонстрировал, что именно Россия теперь определяет ход важнейших процессов в ближневосточном регионе. Именно к России, а не к США теперь обращаются ведущие региональные игроки. Именно благодаря России, вместо инициированного американцами хаоса на Ближнем Востоке теперь туда приходят стабильность и безопасность.
ИГИЛ и «Джебхат-ан-Нусра» - террористические организации, запрещенные на территории РФ
фото: пресс-служба президента РФ