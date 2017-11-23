Мир вместо войны - главный итог переговоров Путина, Роухани и Эрдогана по Сирии

Начальник ГРУ: в Сирии действуют 25 тысяч террористов ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» На круглом столе, прошедшем в рамках форума «Армия-2017», начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил…

ИГИЛ: разгром уже близок Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской провел брифинг, в ходе которого…

Сообщения западных СМИ о ремонте в РФ иранских вооружений - провокация РИА Новости | Публикации в западных СМИ обвинений в адрес России в якобы осуществляемом техобслуживании и ремонте иранской военной техники с…

Минобороны России разоблачило информационную "утку" британского агентства "Рейтер" В Министерстве обороны РФ прокомментировали очередную публикацию британского информационного агентства "Рейтер" о якобы значительных потерях…

Лучшее средство передвижения в Сирии Во время служебной командировки в Сирию (поздняя осень 2015-го) передвигался на разных транспортных средствах, но самым надежным (на мой…