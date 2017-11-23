ЕСПЧ не захотел «ускоряться» в интересах Навального

У России есть только два союзника - её армия и флот Вы читаете военно-политический дневник Игоря Коротченко. Публикуемые материалы предназначены для лиц старше 18 лет. Сфера моих профессиональных…

Мир вместо войны - главный итог переговоров Путина, Роухани и Эрдогана по Сирии Прошедшая в Сочи встреча лидеров России, Ирана и Турции, посвященная ситуации в Сирии, наглядно продемонстрировала, где сегодня находится один из…

Индия провела первый успешный боевой пуск КР «БраМос» ALCM с борта истребителя Су-30МКИ Министерство обороны Индии объявило о проведении первых боевых стрельб с применением сверхзвуковой крылатой ракеты «БраМос» воздушного…

Первым делом вертолеты, ну а девушки потом В Вооруженных Силах ОАЭ много американской военной техники, она была выставлена на летном поле для осмотреа посетителями авиасалона в Дубае. Среди…

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» оснастил оборудованием новый аэропорт в Ростове-на-Дону В Аксайском районе Ростовской области на новом месте, ранее не имевшем авиационной инфраструктуры, построен международный аэропорт, получивший…

Госдеп США одобрил поставку Польше ЗРК «Пэтриот» Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы «Иностранные военные продажи» зенитных ракетных…

Белорусский КГБ разгромил минскую резидентуру военной разведки Украины На сайте КГБ Республики Беларусь опубликовано следующее официальное сообщение: 25 октября 2017 года Комитетом государственной безопасности при…

ВКС России получили очередную партию новых серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34 Компания «Сухой» передала Министерству обороны РФ очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа…