Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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ЕСПЧ не захотел «ускоряться» в интересах Навального
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Коротченко
i_korotchenko
November 23rd, 11:05


В Telegram-канале «Мышь в овощном» назвали причину недавней поездки оппозиционного блогера Алексея Навального в Германию - утверждается, что он пытался ускорить рассмотрение его дела в ЕСПЧ. В Мюнхене Навальный и его «начальник штаба» Леонид Волков общались с представителями суда. Их целью было ускорить рассмотрение жалобы на судимость, которая не позволяет блогеру стать кандидатом в президенты России.

Автор канала поясняет, что даже если бы представители ЕСПЧ согласились пойти навстречу Навальному, возможность для выдвижения была бы «мельчайшей и теоретической» - решения Европейского суда необязательны для исполнения российскими судами. Однако даже эту возможность он не получил.

«Европейцы Алексею Навальному отказали. Заседание ЕСПЧ намечено на вторую половину января. Т.е. даже в случае, если ЕСПЧ официально признает решение российской судебной системы вынесенным с нарушением Конвенции о правах человека, и даже если российская судебная система вдруг решит отменить приговор, то для Навального уже в любом случае все закончено» - говорится в сообщении.

Таким образом, оппозиционный блогер больше не имеет даже теоретической возможности успеть выдвинуться кандидатом в президенты вне зависимости от того, какие решения примут суды в Европе и России. Навальный и Волков соответствующую информацию до своих штабов решили не доносить.

источник: https://ruposters.ru/news/22-11-2017/prichina-poezdki-navalnogo , фото: tsn.ua

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