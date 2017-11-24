Запущен сайт Putin Team, призванный объединить тех, кто гордится Россией и нашим президентом, хочет сделать нашу страну сильнее. Хорошая инициатива, которая демонстрирует поддержку Владимира Путина и текущего политического курса русскими людьми по всему миру. Присоединяйтесь и будьте в команде! Каждая большая и маленькая победа делают страну сильнее. Вперед, Россия!
https://putinteam.ru/
P.S. Хорошая инициатива!
А соответственно с существованием России несовместим и Путин, как ставленник капитала.
Хорошая инициатива... (С)
Re: Хорошая инициатива... (С)
скорее наоборот.
Даешь нового президента со свежими мозгами и отрекшегося от наследия ельцина и его живучей банды в Кремле.
Edited at 2017-11-24 10:43 am (UTC)
СПАСИБО!