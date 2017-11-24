Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

Previous Entry Share Next Entry
Запущен сайт Putin Team
entry is in top500 rating
Коротченко
i_korotchenko
November 24th, 11:58


Запущен сайт Putin Team, призванный объединить тех, кто гордится Россией и нашим президентом, хочет сделать нашу страну сильнее. Хорошая инициатива, которая демонстрирует поддержку Владимира Путина и текущего политического курса русскими людьми по всему миру. Присоединяйтесь и будьте в команде! Каждая большая и маленькая победа делают страну сильнее. Вперед, Россия!

https://putinteam.ru/

P.S. Хорошая инициатива!

Tags: ,

Recent Posts from This Journal

12 comments :
( 12 comments Leave a comment )
  • 1
smirnoff_v
2017-11-24 09:05 am (UTC)
Капитализм несовместим не то, что с развитием, но с существованием России в сколь-нибудь долгосрочной перспективе. Это, за более чем 25 лет должно быть понятно любому, хоть немного сообразительному человеку.
А соответственно с существованием России несовместим и Путин, как ставленник капитала.
(Reply) (Thread)
rbinzon
2017-11-24 10:54 am (UTC)
Слава Богу, теперь все стало понятно!
(Reply) (Parent) (Thread)

Хорошая инициатива... (С)

vrag_demokratov
2017-11-24 09:07 am (UTC)
Это, чтоб будущие поколения знали, с кого спросить?
(Reply) (Thread)

Re: Хорошая инициатива... (С)

rbinzon
2017-11-24 10:59 am (UTC)
Да вся вата регистрируется на сайте, включая меня... )))
(Reply) (Parent) (Thread)
smart_prot
2017-11-24 10:23 am (UTC)
да мало ли что запустили где..и навряд ли это поможет продвинуться России вперед.
скорее наоборот.
Даешь нового президента со свежими мозгами и отрекшегося от наследия ельцина и его живучей банды в Кремле.
(Reply) (Thread)
galleja
2017-11-24 10:43 am (UTC)
При Путине Россия уступила не одному десятку стран в доходах на душу населения. Чему радоваться?

Edited at 2017-11-24 10:43 am (UTC)
(Reply) (Thread)
mejblk
2017-11-24 10:49 am (UTC)
Если эту команду создал Путин, то команда может иметь название "Команда Путина". А пока это "команда Овечкина" под личиной "команды Путина", а это уже косяк и подстава.
(Reply) (Thread)
rbinzon
2017-11-24 10:58 am (UTC)
Да грязные помыслы у этого Овечкина, выскочки и зазнайки! Спасибо, что указали на несоответствие, а то непонятно было.
(Reply) (Parent) (Thread)

СПАСИБО!

serg_was
2017-11-24 12:31 pm (UTC)
Будем объединяться!
(Reply) (Thread)
( 12 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

Nov2017

S
M
T
W
T
F
S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

No account? Create an account