Запущен сайт Putin Team

У России есть только два союзника - её армия и флот Вы читаете военно-политический дневник Игоря Коротченко. Публикуемые материалы предназначены для лиц старше 18 лет. Сфера моих профессиональных…

Новая противоракета Концерна ВКО "Алмаз - Антей" на порядок улучшит возможности системы ПРО Москвы Министерство обороны РФ опубликовало сегодня видео испытаний на полигоне Сары-Шаган "новой модернизированной ракеты российской системы…

ЕСПЧ не захотел «ускоряться» в интересах Навального В Telegram-канале «Мышь в овощном» назвали причину недавней поездки оппозиционного блогера Алексея Навального в Германию - утверждается, что он…

Мир вместо войны - главный итог переговоров Путина, Роухани и Эрдогана по Сирии Прошедшая в Сочи встреча лидеров России, Ирана и Турции, посвященная ситуации в Сирии, наглядно продемонстрировала, где сегодня находится один из…

Индия провела первый успешный боевой пуск КР «БраМос» ALCM с борта истребителя Су-30МКИ Министерство обороны Индии объявило о проведении первых боевых стрельб с применением сверхзвуковой крылатой ракеты «БраМос» воздушного…

Первым делом вертолеты, ну а девушки потом В Вооруженных Силах ОАЭ много американской военной техники, она была выставлена на летном поле для осмотреа посетителями авиасалона в Дубае. Среди…

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» оснастил оборудованием новый аэропорт в Ростове-на-Дону В Аксайском районе Ростовской области на новом месте, ранее не имевшем авиационной инфраструктуры, построен международный аэропорт, получивший…

Госдеп США одобрил поставку Польше ЗРК «Пэтриот» Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы «Иностранные военные продажи» зенитных ракетных…