Новая противоракета Концерна ВКО "Алмаз - Антей" на порядок улучшит возможности системы ПРО Москвы

Министерство обороны РФ опубликовало сегодня видео испытаний на полигоне Сары-Шаган "новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны". Успешно испытанная шахтная противоракета, фактически являющаяся новым изделием, разработана Концерном ВКО "Алмаз - Антей", оснащение ею действующей системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района позволит на порядок увеличить возможности по дальности, скорости и самое главное - эффективности противоракетного перехвата.
Данные испытания показывают огромной потенциал российского разработчика - Концерна ВКО "Алмаз - Антей", который создал противоракету, которой больше ни у кого в мире нет. Состоящие на вооружении ПРО США - позиционные районы на Аляске и в Калифорнии - противоракеты GBI (Ground Based Interseptor) по своим ТТХ значительно уступают российским аналогам.
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Дальность перехвата определялась дальность действия станции наведения, это район Смоленска.
Это защита от одиночных несанкционированных пусков.
Тогда ПРО Москвы здесь не при чём.
Edited at 2017-11-24 11:23 am (UTC)