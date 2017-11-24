Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Новая противоракета Концерна ВКО "Алмаз - Антей" на порядок улучшит возможности системы ПРО Москвы
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Коротченко
i_korotchenko
November 24th, 13:07


Министерство обороны РФ опубликовало сегодня видео испытаний на полигоне Сары-Шаган "новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны". Успешно испытанная шахтная противоракета, фактически являющаяся новым изделием, разработана Концерном ВКО "Алмаз - Антей", оснащение ею действующей системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района позволит на порядок увеличить возможности по дальности, скорости и самое главное - эффективности противоракетного перехвата.

Данные испытания показывают огромной потенциал российского разработчика - Концерна ВКО "Алмаз - Антей", который создал противоракету, которой больше ни у кого в мире нет. Состоящие на вооружении ПРО США - позиционные районы на Аляске и в Калифорнии - противоракеты GBI (Ground Based Interseptor) по своим ТТХ значительно уступают российским аналогам.

Материалы по теме:
С-500 обеспечит противоракетный перехват в ближнем космосе

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7 comments :
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vrnalbum
2017-11-24 10:09 am (UTC)
Хватит врать. Когда-то говорили что и электронику у кораблей отключаете.
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relaxcat
2017-11-24 10:15 am (UTC)
Предыдущее поколение по баллистике-прочности, в теории, могли атаковать ББ МБР непосредственно над территорией противника [на практике ограничение в космосе это горизонт РЛС]. На порядок больше дальность, наверно, за счёт характеристик новых РЛС, космического компонента.
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slavva
2017-11-24 10:19 am (UTC)
многие употребляют выражение "на порядок" в смысле "значительно больше" )
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relaxcat
2017-11-24 10:20 am (UTC)
"Новое поколение."
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starper_54
2017-11-24 11:11 am (UTC)
Массированный ядерный удар не отразит ни наша ни амеровская системы.
Дальность перехвата определялась дальность действия станции наведения, это район Смоленска.

Это защита от одиночных несанкционированных пусков.
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tverdy_znak
2017-11-24 11:21 am (UTC)
То есть, это не "Нудоль", а изделие для С-500, правильно понимаю?

Тогда ПРО Москвы здесь не при чём.


Edited at 2017-11-24 11:23 am (UTC)
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i_fact
2017-11-24 12:17 pm (UTC)
"На порядок"! В ~десять раз чтоль?
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