Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Компания «Сухой» передала ВКС России еще одну партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
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Коротченко
i_korotchenko
November 25th, 11:06


24 ноября компания «Сухой» передала Министерству обороны РФ очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова и направились к месту своей дислокации.

В настоящее время авиазавод работает с максимальной эффективностью. Действующий государственный контракт с Министерством обороны РФ на поставку Су-34 до 2020 года в Воздушно-космические силы России обеспечивает стабильную загрузку предприятия на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития. Фронтовые бомбардировщики успешно используются в войсках и демонстрируют высокие эксплуатационные качества.

фото: компания "Сухой"

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6 comments :
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  • 1
nezinskiy
2017-11-25 08:20 am (UTC)
у меня бабушка работала там начальником персонала. до сих пор туда ходит и с ней считаются
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nahuhol
2017-11-25 09:05 am (UTC)
Су-34 с НУРСами, это как микроскопом гвозди забивать.
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Геннадий Пироженко
2017-11-25 10:40 am (UTC)
Сегодня НУРСу, завтра УРСы
(Reply) (Parent) (Thread)
volgalogo888
2017-11-25 11:40 am (UTC)
машина зачетная.....со всех сторон. Тяжело спорить...да и не нужно. Единственное что не хорошо - нижнее расположение двигательной установки...при работе с высот все ок....но в режимах ниже 1500 м - незащищенность турбин напрягает.

Edited at 2017-11-25 11:43 am (UTC)
(Reply) (Thread)
stetson_hat
2017-11-25 12:05 pm (UTC)
Партия это сколько? 2 или 20?
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