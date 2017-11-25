Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

Previous Entry Share Next Entry
Звезды на крыльях самолетов ВКС России
entry is in top500 rating
Коротченко
i_korotchenko
November 25th, 14:36


Все-таки наши ВКС (как и раньше ВВС) невозможно представить без красных звезд - характерных опознавательных знаков российских военных самолетов, известных во всем мире. Посмотрел на них вблизи, осматривая прибывший на авиасалон в Дубае истребитель Су-35. Это не классическая красная зведа ВВС СССР, но тем не менее весьма ее напоминающая (окантовка - в цвета государственного флага РФ).

Заодно сделал еще несколько занимательных снимков.

01.



02.



03.



04.



05.



06.


Материалы по теме:
Советское – значит отличное! У наших пилотов были лучшие в мире летные куртки

Tags: , ,

Posts from This Journal by “Сухой” Tag

4 comments :
( 4 comments Leave a comment )
  • 1
bbv2612beta
2017-11-25 01:07 pm (UTC)
у него действительно метровые шины?
(Reply) (Thread)
eugene_tsypin
2017-11-25 02:30 pm (UTC)
"Классическую звезду ВВС СССР" сохранила Белоруссия.
(Reply) (Thread)
sergazt
2017-11-25 05:28 pm (UTC)
... и финские ВВС
(Reply) (Parent) (Thread)
( 4 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

Nov2017

S
M
T
W
T
F
S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

No account? Create an account