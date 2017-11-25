Звезды на крыльях самолетов ВКС России

Компания «Сухой» передала ВКС России еще одну партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 24 ноября компания «Сухой» передала Министерству обороны РФ очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа…

Пилоты F-16 были замечены возле новейшего российского истребителя Су-35 Американские военные проявили пристальный интерес как к российсой экспозиции на международном авиасалоне в Дубае, так и к представленным там…

Первым иностранным покупателем Су-35 станет Китай Сегодня Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) опубликовал отчет по экспортным поставкам новых истребителей на мировом рынке вооружений…

На пути к истребителю шестого поколения Для российской авиационной промышленности интегратором и основной движущей силой реализации новых технологий стал проект перспективного…

Компания "Сухой" передала ВВС России еще один фронтовой бомбардировщик Су-34 Еще один фронтовой бомбардировщик Су-34 передала 29 мая компания «Сухой» Министерству обороны РФ. Ранее, 21 мая, первая партия самолетов (3 ед.),…

Наши в Китае: многофункциональный истребитель Су-35 Китай планирует закупить партию российских многофункциональных истребителей Су-35 поколения 4++. Сообщается, что переговоры первоначально ведутся…

Катапультирование с земли Представляю подборку уникальных фото, сделанных фотографом ОКБ "Сухого" Сергеем Пашковским. Они лишний раз доказывают надежность боевых…

Истребитель Су-35С готовится к участию в аэрокосмическом салоне в Ле-Бурже Тренировочные полеты самолета Су-35С в рамках подготовки к участию в 50-м Международном аэрокосмическом салоне в Ле-Бурже проходят в эти дни в…