Звезды на крыльях самолетов ВКС России

Все-таки наши ВКС (как и раньше ВВС) невозможно представить без красных звезд - характерных опознавательных знаков российских военных самолетов, известных во всем мире. Посмотрел на них вблизи, осматривая прибывший на авиасалон в Дубае истребитель Су-35. Это не классическая красная зведа ВВС СССР, но тем не менее весьма ее напоминающая (окантовка - в цвета государственного флага РФ).
Заодно сделал еще несколько занимательных снимков.
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