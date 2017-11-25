Навальный: тактика скандалов и подстав

Получив разрешение на проведение митингов в семи городах - Москве, Санкт-Петербурге, Калуге и т.д., Алексей Навальный вместо этого поехал в Пермь - на несанкционированный митинг на придомовой территории. Не подав об этом уведомление и проигнорировав просьбы городской администрации сделать это. В результате непосредственного пермского организатора несанкционированного митинга задержали (потом правда отпустили). Акция, впрочем, для миллионной Перми выдалась малочисленная - собралось всего около 800 человек.
Таким образом, подтверждаются выводы о тактике Навального в условиях, когда фокус внимания «либеральной общественности» теперь концентрируется не на нем, а на Ксении Собчак : максимальная конфронтация с властью для генерирования в соцсетях и СМИ новостей о себе любимом. Поэтому санкционированные митинги Навальному уже не интересны да и не нужны, тем более когда на них приходят всего лишь немногочисленные представители местной демшизы да сотня-другая любопытствующих школьников. А вот то, что при этом он подставляет своих местных организаторов несанкционированных мероприятий, оппозиционного блогера особо не волнует: с Навального все как с гуся вода (пусть и скандальная, но столичная знаменитость, которую местная полиция трогать не решается: устроил бузу - и улетел в Москву), а вот его соратников теперь затаскают по судам.
Весьма характерно, что Алексей Навальный уже не жалуется на то, что местные власти отказываются согласовывать его митинги в регионах - теперь уже региональные общественники жалуются на блогера, который занимается «митинговым спамом» и тем самым срывает мероприятия тех, кто действительно занимается общественно-полезными проектами. Вот недавний пример: питерским борцам против жестокого обращения с животными отказали в проведении их акции из-за того, что на том же самом месте была согласована акция сторонников Навального.
«Подача штабом Навального 624 заявок на проведение митингов более чем странна. Никакого здравого смысла в этом нет», - заявил газете «Взгляд» координатор движения «Антидогхантер» в Санкт-Петербурге Эгамберган Раджапов. Ранее стало известно, что сторонники Навального согласовали заявку на проведение митинга в Удельном парке Санкт-Петербурга. По данным газеты «Взгляд», навальнисты подали в общей сложности 624 заявки на эту акцию - которую они намерены провести 26 ноября. Из-за этого в проведении митингов было отказано остальным общественникам. Среди них оказался координатор движения «Антидогхантер» Эгамберган Раджапов.
Он рассказал, что активисты тщательно давно планировали организовать митинг: «У нас уже давно накипело». По словам Раджапова, в петербургском районе Купчино в очередной раз догхантеры (люди, по собственной инициативе уничтожают бродячих собак в городах) отравили несколько животных. Активист пояснил: «Мы подали заявку на проведение митинга. Но нам отказали, мотивируя это тем, что Навальный подал огромное количество заявок на митинги и его первым согласовали».
Согласитесь, подача штабом Навального 624 заявок более чем странна. «Никакого здравого смысла в этом нет. Хочется ему поиздеваться над властью, вот он это и делает» - цитирует газета «Взгляд» питерского активиста. Подобная ситуация не прибавляет Навальному сторонников, а лишь вызывает крайне негативное отношения многих региональных общественников к оппозиционному блогеру, превратившемуся в «митингового сапера».
фото: perepel-krym.ru