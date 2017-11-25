Навальный: тактика скандалов и подстав

У России есть только два союзника - её армия и флот Вы читаете военно-политический дневник Игоря Коротченко. Публикуемые материалы предназначены для лиц старше 18 лет. Сфера моих профессиональных…

Крейсер "Аврора": и музей, и боевой корабль Побывать в Санкт-Петербурге не посмотреть на крейсер "Аврора" - непростительная ошибка, особенно в годовщину 100-летия Великой Октябрьской…

Барабанщицы международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге Каждый международный оружейный салон старается удивить посетителей не только новинками вооружений, но и какой-то своей особенной "фишкой". Так,…

Звезды на крыльях самолетов ВКС России Все-таки наши ВКС (как и раньше ВВС) невозможно представить без красных звезд - характерных опознавательных знаков российских военных самолетов,…

Компания «Сухой» передала ВКС России еще одну партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 24 ноября компания «Сухой» передала Министерству обороны РФ очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа…

Новая противоракета Концерна ВКО "Алмаз - Антей" на порядок улучшит возможности системы ПРО Москвы Министерство обороны РФ опубликовало сегодня видео испытаний на полигоне Сары-Шаган "новой модернизированной ракеты российской системы…

Запущен сайт Putin Team Запущен сайт Putin Team, призванный объединить тех, кто гордится Россией и нашим президентом, хочет сделать нашу страну сильнее. Хорошая…

ЕСПЧ не захотел «ускоряться» в интересах Навального В Telegram-канале «Мышь в овощном» назвали причину недавней поездки оппозиционного блогера Алексея Навального в Германию - утверждается, что он…