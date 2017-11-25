Барабанщицы международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге

Первым делом вертолеты, ну а девушки потом В Вооруженных Силах ОАЭ много американской военной техники, она была выставлена на летном поле для осмотреа посетителями авиасалона в Дубае. Среди…

На лабутенах - в "Апач" Стал свидетелем большого интереса, которые арабские женщины проявили к авиации на салоне в Дубае. Совсем, как в нашумевшем клипе Шнура "Экспонат"…

Эмансипированные женщины Востока на авиасалоне в Дубае Первым делом - самолеты. Ну а девушки? А девушки потом! На летном поле авиасалона в Дубае было много, что привлекало внимание посетителей. И не…

Секс и политика: все на выборы! Избирательная кампания по выборам президента РФ, как это уже становится очевидным, скучной не будет. Впереди всех нас ждет много неожиданностей и…

Женщины в Российской армии: умные, стильные и красивые В Вооруженных Силах РФ становится все больше женщин-военнослужащих. Карьера кадрового офицера теперь доступна для представительниц прекрасного…

Польские беспилотницы Эти две симпатичные польские беспилотницы были приставлены к БПЛА Е-310, завершение разработки которого ожидается в 2017 году. Указанный…

Парижанки Париж, воскресенье, площадь Конкорд. Вышел прогуляться из отеля, а навстречу, весело разговаривая, идут вот эти две парижанки. Я не расист, и к…

Французская пенсионерка В парижском кафе рядом с моим отелем, куда я зашел перекусить, обратил внимание на элегантную пожилую женщину, которая спокойно и безмятежно…