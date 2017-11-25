Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Барабанщицы международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге
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Коротченко
i_korotchenko
November 25th, 17:11


Каждый международный оружейный салон старается удивить посетителей не только новинками вооружений, но и какой-то своей особенной "фишкой". Так, на недавнем авиасалоне в Дубае по его территории дифилировал оркестр волынщиков армии ОАЭ (правда не в юбках, как у шотландцев, - все-таки мусульманская страна). А на прошедшем в этом году в Санкт-Петербурге международном военно-морском салоне внимание гостей привлекали девушки-барабанщицы: военные делегации в Ближнего Востока при взгляде на них впадали в ступор.

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42 comments :
( 42 comments Leave a comment )
bbv2612beta
2017-11-25 02:36 pm (UTC)
Хорошие ножки ;)
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leninrgadez
2017-11-25 02:48 pm (UTC)
Игорь, а вы ценитель!
Круто!
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Алекс Нилов
2017-11-25 06:10 pm (UTC)
Г-ну Коротченко тоже побарабанить палочкой захотелось.
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cadu3m
2017-11-25 02:55 pm (UTC)
как же хочется барабанить
(Reply) (Thread)
kotyara_71
2017-11-25 05:57 pm (UTC)
- Мухич!
- А!?
- Х.й на. Возьми два, барабанить будешь!
(Полицейский с Рублёвки)
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saltichixa
2017-11-25 04:01 pm (UTC)
Опять по блату коротконогих или податливых понабрали. Даже короткая юбка не спасает...
Именно от этого в ступор и впадали!
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milosch_obilich
2017-11-25 04:38 pm (UTC)
Не ори.
Завидуйте, пожалуйста, тише.
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Петр Уральский
2017-11-25 04:59 pm (UTC)
Да и девушки были давно уже не девушки
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g_bukin
2017-11-25 05:02 pm (UTC)
Тепло у них там..
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Алекс Нилов
2017-11-25 06:11 pm (UTC)
Где, в каком месте то?
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jalynski
2017-11-25 05:05 pm (UTC)
Что-тот есть в этом западно-паскудное..
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Алекс Нилов
2017-11-25 06:12 pm (UTC)
Не уподобляйся ханжам и женоненавистникам - педерастам
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vrachebny
2017-11-25 05:08 pm (UTC)
Ветер нам в помощь!!!
Красота!!!!
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black_browning
2017-11-25 05:19 pm (UTC)
Надпись на машине-"Чем смотреть на бабьи жопы, лучше-б ты глядел на стопы!"(с)
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edikus_1
2017-11-25 05:23 pm (UTC)
если бы не фалоимитатор на шляпе-все норм бы было
почему он пушистый?!
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lumpen_nax
2017-11-25 05:46 pm (UTC)
На следующем Салоне России придется массово устанавливать шесты и приглашать стриптизерок.
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Алекс Нилов
2017-11-25 06:14 pm (UTC)
Тебе предложили организовать?
Сообщи о расписании мероприятий.
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Алекс Нилов
2017-11-25 06:13 pm (UTC)
Слишком много о себе сразу, успокойся.
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