Барабанщицы международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге

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Стал свидетелем большого интереса, которые арабские женщины проявили к авиации на салоне в Дубае. Совсем, как в нашумевшем клипе Шнура "Экспонат"…
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Избирательная кампания по выборам президента РФ, как это уже становится очевидным, скучной не будет. Впереди всех нас ждет много неожиданностей и…
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Париж, воскресенье, площадь Конкорд. Вышел прогуляться из отеля, а навстречу, весело разговаривая, идут вот эти две парижанки. Я не расист, и к…
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Круто!
- А!?
- Х.й на. Возьми два, барабанить будешь!
(Полицейский с Рублёвки)
Хороши!
Именно от этого в ступор и впадали!
Завидуйте, пожалуйста, тише.
Зачет.
Красота!!!!
почему он пушистый?!
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