Крейсер "Аврора": и музей, и боевой корабль

Побывать в Санкт-Петербурге не посмотреть на крейсер "Аврора" - непростительная ошибка, особенно в годовщину 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. "Аврора" до сих пор остается в строю. На днях командование и личный состав легендарного крейсера 1 ранга «Аврора» приняло на борт молодое пополнение. 14 образцовых младших специалистов, прошедших военную службу по призыву в объединенном учебном центре Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, были отобраны командиром корабля капитаном 3 ранга Артемом Знамещиковым лично.
Все отобранные специалисты на корабле «номер один» заменят своих предшественников, у которых срок службы подошел к концу. Они, как правило, родом из самых отдаленных населенных пунктов страны и являются отличниками по всем показателям выпускных квалификационных экзаменов.
Почти 120-летний крейсер поражает комфортными условиями для экипажа. Это одновременно и музей, и боевой корабль. Эти снимки я сделал летом, в дни, когда в СПб работал международный военно-морской салон.
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