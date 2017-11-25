Крейсер "Аврора": и музей, и боевой корабль

АПЛ "Северодвинск" выполнила стрельбу крылатой ракетой "Калибр" Многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота «Северодвинск» 18 августа успешно провела стрельбу крылатой ракетой морского базирования…

ВМФ России готов защищать национальные интересы (+ фоторепортаж из СПб) Состоявшийся в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад стал знаковым военно-политическим событием, продемонстрировав не только растущие…

Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356Р/М Вслед за фрегатами "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" проекта 11356Р/М, Военно-морской флот России получил третий корабль данной серии -…

Малый ракетный корабль "Серпухов": восемь "калибров" На проходящем в Санкт-Петербурге Международном военно-морском салоне был представлен малый ракетный корабль (МРК) "Серпухов" проекта 21631…

Тихоокеанский флот получит модернизированные АПЛ проекта 949 с КРМБ "Калибр-ПЛ" Министерство обороны России намерено до 2025 года провести модернизацию для Тихоокеанского флота четырех атомных подлодок 949 проекта…

ВМФ России может полностью рассчитывать на "РАТЕП" Генеральный директор серпуховского оборонного предприятия "РАТЕП" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей") Марат Изгутдинов стал гостем…

ЗРК "Гибка" будет модернизирован в соответствии с требованиями ВМФ России Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) корабельного базирования "Гибка" будет модернизирован в соответствии с требованиями Военно-морского флота,…

КИРДЫК: "Голос Америки" о российской океанской многоцелевой системе "Статус-6" "Голос Америки" | Кремль подтвердил, что два главных российских телеканала, судя по всему, случайно показали сюжет о планируемой новой ядерной…