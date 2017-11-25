В шаговой доступности. Западные секретоносители на авиасалоне в Дубае

Первым делом вертолеты, ну а девушки потом В Вооруженных Силах ОАЭ много американской военной техники, она была выставлена на летном поле для осмотреа посетителями авиасалона в Дубае. Среди…

Эмансипированные женщины Востока на авиасалоне в Дубае Первым делом - самолеты. Ну а девушки? А девушки потом! На летном поле авиасалона в Дубае было много, что привлекало внимание посетителей. И не…

Поставка российских Су-35 сделает ВВС ОАЭ сильнейшими в регионе РИА Новости | Россия может поставить Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) несколько десятков истребителей Су-35, что сделает Военно-воздушные…

Международный авиасалон в ОАЭ: о катастрофе российского самолета тут предпочитают не вспоминать Прилетел на авиасалона в Дубае, который открылся сегодня в ОАЭ. Температура днем превышает +30. Вот несколько снимков с летного поля. Да, и еще:…

Вот на таких авто ездят дубайские шейхи В продолжение автомобильной темы: вот на таких авто ездят дубайские шейхи. И номер такой правильный DUBAI - это вам не российская серия АМР!

Арабские понты: автомобиль покрытый слоем золота пробой 24 карата В аэропорту Абу-Даби, где я был на выставке вооружений IDEX-2015, увидел вот это авто, покрытое слоем золота пробой 24 карата (аналог нашей 999-й…

Цены на алкоголь в магазине Duty Free аэропорта Абу-Даби Как и обещал ранее, представляю обзор цен на алкогольные напитки в магазине Duty Free аэропорта Абу-Даби, где был в командировке на выставке…

Австрийский беспилотник на выставке IDEX-2015 Австрийский беспилотник Schiebel Camcopter S-100 традиционно присутствует на ведущих мировых выставках вооружений, был он и на IDEX-2015. Судя по…