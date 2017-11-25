Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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В шаговой доступности. Западные секретоносители на авиасалоне в Дубае
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Коротченко
i_korotchenko
November 25th, 23:03


В ходе работы международного авиационного салона в Дубае народ для обеденного перекуса выбирал уличные кафе: есть канапе или бутерброды на стенде в павильоне не охота, а возле летного поля, в тени, легкий ветерок весьма приятен. Сели с товарищем за столик, сделали официантке заказ (цены явно не щадящие - за два пива и два гамбургера с нас содрали почти 90 долларов в местной валюте!). Пока ждали, огляделся: слева за соседним столом сотрудники американской фирмы "Рейтеон" (разработчик американской системы ПРО), справа - французские военные пилоты. Вот так, в шаговой доступности - западные секретоносители: сидят и ждут...

Ну а посколько мы были простыми российскими журналистами, а не шпионами под прикрытием - то просто дождались заказанной еды и с удовольствием подкрепились.

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1 comment :
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sell_off
2017-11-25 08:18 pm (UTC)
эти тётеньки носители?

а что в запасе никаких нейролептиков не было?
- надо было угостить с пивом...
- и секреты за 90$ в кармане!)
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