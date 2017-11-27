Малогабаритная крылатая ракета SPEAR для истребителя F-35

Компания MBDA показала на авиасалоне в Дубае малогабаритную крылатую ракету класса "воздух - поверхность" SPEAR (Selective Precision Effects At Range), предназначенную для размещения во внутрифюзеляжном отсеке вооружения истребителя пятого поколения F-35. SPEAR позиционируется как сетевое прецизионное ударное оружие нового поколения. Разработчик анонсирует возможность пуска SPEAR с дистанции, исключающей возможность поражение носителя средствами ПВО противника и высокую точность атаки наземных и морских целей, включая подвижные. Вес SPEAR - около 100 кг, длина 1,8 метра, диаметр 18 см, дальность пуска до 120 км.
Ракета обладает возможностью перепрограммирования после пуска, на этапе выполнения полетного задания, путем получения по защищенному каналу координат вновь обнаруженных наиболее приоритетных целей.
MBDA разрабатывает SPEAR по контракту с Министерством обороны Великобритании, подписанному 18 мая 2016 года, стоимостью 411 млн. фунтов стерлингов. Ракета предназначена для F-35 Lightning II британских ВВС (данный истребитель сможет нести во внутренние отсеках вооружения 8 таких ракет - см. нижнюю схему), не исключено также ее использование на продвинутых версиях истребителя Eurofighter Typhoon (на внешней подвеске). Цикл испытаний должен завершиться к 2020 году, после чего SPEAR будет готова к серийному производству.
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схема: MBDA
"Вес SPEAR - около 100 кг" "дальность пуска до 120 км."
Формат планирующей авиабомбы калибра менее 100 кг. Применение требует наземное целеуказание, воздушную разведку выше потолка ПЗРК, ЗРК малой дальности. В таком применении можно использовать тривиальные авиабомбы.