Украина объявила, что ОАЭ, Турция и Саудовская Аравия примут участие в производстве Ан-70

КБ "Антонов" на выставке вооружений IDEF-2017 Данный пост - о стенде КБ "Антонов" на выставке вооружений IDEF-2017, в ходе работы которой, как сообщил "Укроборонпром", был…

Названы причины неизбежной гибели украинского КБ "Антонов" Сайт телеканала "Звезда" | То, что украинское госпредприятие «Антонов» не имеет заказов и уже два года не выпускает самолеты, является прямым…

Ан-178 - последний шанс для выживания авиапрома Украины На авиасалоне в Ле-Бурже Украина представила военно-транспортный самолет Ан-178, первый полет которого состоялся 7 мая 2015 года. Ан-178…

Саудовская Аравия намерена создать на своей территории СП по выпуску самолетов марки "Антонов" Как сообщил Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)</a>, Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Украиной в…

Ан-70 на авиасалоне МАКС-2013 В августе 2013 года были завершены предварительные испытания военно-транспортного самолета Ан-70. По заключению специалистов, машина готова к…

Украинский демарш: Киев заявил о решимости продолжить производство Ан-70 даже без участия России © фото Василий Коба / spotters.net.ua Украина продолжит производство военно-транспортного самолета Ан-70 даже без участия России. Об…

«Антонов» передал ВВС Индии 25 модернизированных самолетов Ан-32 © фото Василий Коба, airliners.net Предприятия Украины продолжают выполнение заказа по глубокой модернизации 105 ВТС Ан-32 ВВС Индии, 25…