Украина объявила, что ОАЭ, Турция и Саудовская Аравия примут участие в производстве Ан-70

На авиасалоне в Дубае представилась возможность осмотреть вблизи украинский военно-транспортный самолет Ан-70 - единственный оставшийся в Незалежной экземпляр. Его можно считать летающим памятником российского-украинского военно-технического сотрудничества - ведь после пресловутой "революции гидности" в 2014 году, Петр Порошенко полностью разорвал все кооперационные связи в сфере ОПК между Киевом и Москвой. Вот и летает несчастный Ан-70 с жовто-блакитными винтами, в котором примерно половина всех комплектующих - российские, по различным выставкам вооружений, демонстрируя якобы имеющийся у Украины потенциал авиационной державы.
На выставке в Дубае ГП "Антонов" договорился о сотрудничестве в производстве самолета Ан-70 - об этом заявила пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром», в состав которого входит "Антонов". Утверждается, что "Ан-70 получит новую авионику и избавится от российских деталей". "О соответствующей готовности принять участие в модернизации самолета заявили компании из Королевства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции», – сообщили в «Укроборонпроме».
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Хотя не, тут антонов выкатил суперсовременный ударный беспилотник для укроармии.
Сделан на китайских комплектующих. Пуль управления - модельный RC пульт FUTABA из магазина.
Вот это теперь нынешний уровень украинского антонова. :))
авионику делать