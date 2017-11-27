Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Украина объявила, что ОАЭ, Турция и Саудовская Аравия примут участие в производстве Ан-70
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Коротченко
i_korotchenko
November 27th, 23:12


На авиасалоне в Дубае представилась возможность осмотреть вблизи украинский военно-транспортный самолет Ан-70 - единственный оставшийся в Незалежной экземпляр. Его можно считать летающим памятником российского-украинского военно-технического сотрудничества - ведь после пресловутой "революции гидности" в 2014 году, Петр Порошенко полностью разорвал все кооперационные связи в сфере ОПК между Киевом и Москвой. Вот и летает несчастный Ан-70 с жовто-блакитными винтами, в котором примерно половина всех комплектующих - российские, по различным выставкам вооружений, демонстрируя якобы имеющийся у Украины потенциал авиационной державы.

На выставке в Дубае ГП "Антонов" договорился о сотрудничестве в производстве самолета Ан-70 - об этом заявила пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром», в состав которого входит "Антонов". Утверждается, что "Ан-70 получит новую авионику и избавится от российских деталей". "О соответствующей готовности принять участие в модернизации самолета заявили компании из Королевства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции», – сообщили в «Укроборонпроме».

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Posts from This Journal by “Антонов” Tag

8 comments :
( 8 comments Leave a comment )
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vvalera11
2017-11-27 09:55 pm (UTC)
Единичный морально устаревший экземпляр. Арабы его если только в музей как редкую диковинку купят.
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art_f
2017-11-27 10:25 pm (UTC)
А больше все равно же ничего нет.
Хотя не, тут антонов выкатил суперсовременный ударный беспилотник для укроармии.
Сделан на китайских комплектующих. Пуль управления - модельный RC пульт FUTABA из магазина.
Вот это теперь нынешний уровень украинского антонова. :))
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vvalera11
2017-11-27 10:29 pm (UTC)
Порошенко намедни объявил Украину успешной космической державой. А самолёты - вчерашний день.
(Reply) (Parent) (Thread)
dazdranagondur
2017-11-27 10:09 pm (UTC)
Папуа Новую Гвинею еще пригласите...
авионику делать
(Reply) (Thread)
redneck_yankee
2017-11-27 11:22 pm (UTC)
Хохлы паскудно распродают за копейки бесценный труд тысяч советских инженеров. Это тоже должно быть приобщено к списку преступлений укро-режимов 1991 года.
(Reply) (Thread)
kviriamp
2017-11-28 02:04 am (UTC)
А ещё Бэтмен, Ельцин и Джеки Чан.
(Reply) (Thread)
prostokomp
2017-11-28 03:39 am (UTC)
Арабы-то в курсе перемохи?
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2145133
2017-11-28 04:11 am (UTC)
Чо сразу с козырей-то?
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