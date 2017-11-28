Генерал-полковник Владимир Зарудницкий возглавил Военную академию Генерального штаба ВС РФ

29 мая отмечается День военного автомобилиста В России 29 мая отмечается День военного автомобилиста. В современных условиях военная автомобильная техника в общей системе Вооруженных Сил…

Если завтра война: Путин распорядился начать внезапную проверку Вооруженных Сил РФ Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поручил начать очередную внезапную проверку Вооруженных Сил, в ходе которой предстоит оценить…

Оцените рекламный ролик "Армия России". Как он вам? Оцените рекламный ролик "Армия России". Как он вам? Есть креативные идеи, какие еще образы и смыслы можно было бы использовать для создания и…

Американские аналитики поставили Вооруженные Силы РФ на второе место среди сильнейших армий мира Вооруженные Силы Российской Федерации заняли второе место в рейтинге мощнейших армий мира, составленном специалистами американского аналитического…

Новая зимняя повседневная форма одежды для высшего командного состава ВС РФ Новая зимняя повседневная форма одежды для высшего командного состава Вооруженных Сил РФ. Как она вам, нравится? Материалы по теме: Новая…

Высокая армейская мода Был в Национальном центре управления обороной РФ, где увидел вот эту мини-выставку. Как вам высокая армейская мода? 1. 2. 3. 4.…

Россия: боевая готовность? Кто "За" и кто "Против" Россия провела целый ряд военных учений в Арктике, на Балтийском море, в Восточном, Центральном и Южном военных округах. В НАТО возмущены таким…

Осенний призыв и ситуация в Российской армии Дал интервью для Общественного телевидения России, тема: осенний призыв и ситуация в Российской армии, посмотреть запись можно по ссылке…