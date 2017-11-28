Индия к 2019 году планирует завершить разработку варианта КРВБ «БраМос-NG»

После успешного боевого пуска сверхзвуковой КР «БраМос-A» воздушного базирования (ALCM) с борта истребителя Су-30МКИ в Индии появились сообщения о том, что разработку более легкого варианта КРВБ «БраМос-NG» планируется завершить к 2019 году. Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на местный телеканал Times News (Мумбаи), в одном из телерепортажей 26 ноября был процитирован высокопоставленный индийский чиновник, который сообщил, что версия «БраМос-NG» находится в стадии разработки и вскоре будет готова.
Облегченная версия КР воздушного базирования «БраМос-NG» разрабатывается для применения с борта легкого боевого самолета национальной разработки LCA «Теджас» (Tejas Light Combat Aircraft). Су-30МКИ сможет нести три такие ракеты вместо двух «БраМос-A». Вес новой КРВБ составит 1500 кг, длина – 6 м, диаметр – 0,5 м, скорость – 3,5М. Радиус действия и масса боевой части не будут отличаться от базового варианта – 290 км и 300 кг, соответственно.
Как уже сообщалось, Министерство обороны Индии 22 ноября объявило о проведении первых боевых стрельб с применением сверхзвуковой крылатой ракеты «БраМос-А» воздушного базирования (Air Launched Cruise Missile – ALCM) с борта истребителя Су-30МКИ. Ракета поразила назначенную морскую мишень в Бенгальском заливе. Проведенные испытания признаны успешными.
Официальный источник сообщил Jane's, что компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) аналогичным образом подготовила второй Су-30МКИ для проведения в ближайшее время еще одного испытательного пуска КР «БраМос-А».
Ранее сообщалось, что ВВС Индии подписали контракт стоимостью 65,16 млрд. рупий (648 млн. долл.) с индийско-российским совместным предприятием BrahMos Aerospace на закупку ракет в версии ACLM. Таким образом, общий стоимостной объем заказа на КР «БраМос» в наземной, морской и воздушной версиях на текущий момент достиг 271,50 млрд. рупий. (2,7 млрд. долл.). Планируется оснастить версией «БраМос-А» 42 индийских истребителя Су-30МКИ в составе двух эскадрилий.
Также известно, что совместное предприятие BrahMos Aerospace разрабатывает гиперзвуковую версию «БраМос-2» (K).
Источник: Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)