Люди Навального подготовят черные списки россиян для западных санкций

Нас ждут! В Литве выпустили инструкцию на случай российской оккупации Министерство обороны Литвы опубликовало руководство для граждан по противодействию иностранному вторжению. Об этом сообщил американский телеканал…

Литовский идиот: "КГБ России поддерживает ИГИЛ" Литва серьезно больна: такой ненависти к России от представителей её интеллектуальной элиты я еще не встречал. На ХХV Экономическом форуме в…

Литовская армия проводит испытания бронетранспортера Boxer Сухопутные войска Литвы проводят испытания бронетранспортера Boxer. Консорциум ARTEC доставил оснащенный модулем вооружения БТР на полигон…

Минобороны Литвы планирует приобрести семьдесят БТР Boxer для бригады "Железный волк" Совет по оборонным проектам Министерства национальной обороны Литвы утвердил предложенный вариант немецкого бронетранспортера «Боксер» с 30-мм…

Прогноз НАТО: всего два дня потребуется России для оккупации Литвы, Латвии, Эстонии и взятия Киева Прибалты в шоке от мрачных прогнозов НАТО Армия России может оккупировать страны Прибалтики за два дня, заявил председатель военного комитета…

Страны Балтии - заложники мифа о российской военной угрозе Мой комментарий для портала RuBaltic.Ru Продолжающийся украинский кризис оказывает всё большее влияние на усиление военной напряженности в…

Алармистские ожидания Департамента государственной безопасности Литвы © фото president.lt Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее информировали о том, что против Литвы и ее лично будут проводиться…

Литва капитулировала перед Онищенко и просит переговоров фото zoocoin.ru Литва обратилась к Роспотребнадзору с просьбой о переговорах по проблеме запрета ввоза молочной продукции в Россию,…