Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Люди Навального подготовят черные списки россиян для западных санкций
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Коротченко
i_korotchenko
November 28th, 23:40


Как сообщает интернет-портал LIFE, в начале декабря в Вильнюсе (ну а где же еще - Даля Грибаускайте тепло принимает!) состоится очередной 4-й оппозиционный «Форум свободной России», на котором, как заявляют его организаторы, продолжится обсуждение актуальных проблем российской и международной политики, а также «сценариев выхода России из политического, экономического и цивилизационного тупика».

В числе спикеров форума значатся: экономист Владислав Иноземцев, шахматист и в прошлом активный участник российского оппозиционного движения Гарри Каспаров, экс-директор ФБК Владимир Ашурков, беглый предприниматель Евгений Чичваркин, журналист Борис Райтшустер, экономист Андрей Илларионов, философ и социолог Игорь Чубайс и ряд других деятелей подобного толка. При этом 4 декабря в качестве спикера заявлено выступление Никиты Кулаченкова - сотрудника ФБК Алексея Навального, работающего в "отделе расследований". Тема выступления подчиненного Навального заявлена предельно откровенно - «Работа по составлению санкционного списка».

Никита Кулаченков, беглый сотрудник Фонда борьбы с коррупцией, который находится в международном розыске по обвинению в краже. Кулаченков получил в Литве политическое убежище, а в прошлом году задерживался на Кипре по запросу российских властей в рамках международного ордера Интерпола. Кулаченков, посидев некоторое время в местной депортационной тюрьме, был выпущен.

Обращает внимание, что еще 5 сентября Навальный во время поездки в Страсбург на «брифинг», на котором он должен был рассказать, как Россия якобы не выполняет свои обязательства по искам в ЕСПЧ, размещает в своих аккаунтах фотографию с Никитой Кулаченковым. Учитывая тесный контакт между ними, можно ожидать, что рекомендации Навального по включению с санкционные списки тех или иных наших политиков, бизнесменов, должностных лиц, а также иных граждан РФ, будут в полной мере учтены Кулаченковым, а затем и реализованы западными структурами, ответственными за выработку антироссийских санкций.

Участие всех этих оппозиционеров в вильнюсской сходке - это не попытка изменить ситуацию в России в лучшую сторону, а предательство интересов страны и народа, стремление сделать как можно хуже всем нам во имя реализации своих низменных политических и финансовых интересов.

фото: spektr.press

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Posts from This Journal by “Литва” Tag

8 comments :
( 8 comments Leave a comment )
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yushman78
2017-11-28 08:46 pm (UTC)
Жаль что в России нет механизма объявления человека вне закона. Дабы каждый гражданин имел законное право выпустить кишки предателю.
(Reply) (Thread)
infin56
2017-11-28 08:53 pm (UTC)
если ЭТИ победят, то запрета уже не будет. А сейчас они и живы только потому, что Путин у власти.
(Reply) (Parent) (Thread)
infin56
2017-11-28 08:52 pm (UTC)
видные все люди, цвет и краса гхузской эмиграции.
(Reply) (Thread)
alex_stasenko
2017-11-28 09:04 pm (UTC)
Что по этому поводу думает СК РФ?
(Reply) (Thread)
ext29031899
2017-11-28 09:12 pm (UTC)
В нормальном государстве, уже бы давно лишили гражданства
(Reply) (Thread)
vovik01
2017-11-28 10:41 pm (UTC)
Зачем они это делают?:-) ЦРУ,ФБР и Министерство финансов и так знают всех жуликов и воров:-)
"стремление сделать как можно хуже всем нам"- Всем ВАМ:-) Как может быть хуже бабушке, получающей подачку, называемую "пенсией" я не понимаю. Разве что ВЫ запретите ей еще что-нибудь из продуктов...Своими "антисанкциями".

Edited at 2017-11-28 10:51 pm (UTC)
(Reply) (Thread)

Интересно.

forosenko
2017-11-28 11:15 pm (UTC)
Смена власти когда-нибудь всё равно произойдёт. сейчас или через 10-15 лет. Хорошо если придти к этому с некоторым багажом. дабы избежать суеты и хаоса в переходный период.

Несомненно, нужны публичные списки людей связанных с преступлениями против государства и народа. Они не только должны быть в будущем отстранены от власти, но и должны быть приданы справедливому суду.

Вот в 1991-ом году списков не было. А это радикально изменило бы расклад! Те люди которые в итоге взяли власть в свои руки должны были бы быть в списках ответственных за экономическую и социальную деградацию СССР, саботаж и последующий переворот. То есть всех этих Ельциных, чубайсов, шойг, гайдаров и явлинских с собчаками нужно было не просто люстрировать, а судить.

Списки лучше чем поголовные люстрации. Хотя люстрации тоже хорошо.
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