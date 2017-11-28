Люди Навального подготовят черные списки россиян для западных санкций

Как сообщает интернет-портал LIFE, в начале декабря в Вильнюсе (ну а где же еще - Даля Грибаускайте тепло принимает!) состоится очередной 4-й оппозиционный «Форум свободной России», на котором, как заявляют его организаторы, продолжится обсуждение актуальных проблем российской и международной политики, а также «сценариев выхода России из политического, экономического и цивилизационного тупика».
В числе спикеров форума значатся: экономист Владислав Иноземцев, шахматист и в прошлом активный участник российского оппозиционного движения Гарри Каспаров, экс-директор ФБК Владимир Ашурков, беглый предприниматель Евгений Чичваркин, журналист Борис Райтшустер, экономист Андрей Илларионов, философ и социолог Игорь Чубайс и ряд других деятелей подобного толка. При этом 4 декабря в качестве спикера заявлено выступление Никиты Кулаченкова - сотрудника ФБК Алексея Навального, работающего в "отделе расследований". Тема выступления подчиненного Навального заявлена предельно откровенно - «Работа по составлению санкционного списка».
Никита Кулаченков, беглый сотрудник Фонда борьбы с коррупцией, который находится в международном розыске по обвинению в краже. Кулаченков получил в Литве политическое убежище, а в прошлом году задерживался на Кипре по запросу российских властей в рамках международного ордера Интерпола. Кулаченков, посидев некоторое время в местной депортационной тюрьме, был выпущен.
Обращает внимание, что еще 5 сентября Навальный во время поездки в Страсбург на «брифинг», на котором он должен был рассказать, как Россия якобы не выполняет свои обязательства по искам в ЕСПЧ, размещает в своих аккаунтах фотографию с Никитой Кулаченковым. Учитывая тесный контакт между ними, можно ожидать, что рекомендации Навального по включению с санкционные списки тех или иных наших политиков, бизнесменов, должностных лиц, а также иных граждан РФ, будут в полной мере учтены Кулаченковым, а затем и реализованы западными структурами, ответственными за выработку антироссийских санкций.
Участие всех этих оппозиционеров в вильнюсской сходке - это не попытка изменить ситуацию в России в лучшую сторону, а предательство интересов страны и народа, стремление сделать как можно хуже всем нам во имя реализации своих низменных политических и финансовых интересов.
фото: spektr.press
"стремление сделать как можно хуже всем нам"- Всем ВАМ:-) Как может быть хуже бабушке, получающей подачку, называемую "пенсией" я не понимаю. Разве что ВЫ запретите ей еще что-нибудь из продуктов...Своими "антисанкциями".
Edited at 2017-11-28 10:51 pm (UTC)
Интересно.
Несомненно, нужны публичные списки людей связанных с преступлениями против государства и народа. Они не только должны быть в будущем отстранены от власти, но и должны быть приданы справедливому суду.
Вот в 1991-ом году списков не было. А это радикально изменило бы расклад! Те люди которые в итоге взяли власть в свои руки должны были бы быть в списках ответственных за экономическую и социальную деградацию СССР, саботаж и последующий переворот. То есть всех этих Ельциных, чубайсов, шойг, гайдаров и явлинских с собчаками нужно было не просто люстрировать, а судить.
Списки лучше чем поголовные люстрации. Хотя люстрации тоже хорошо.