Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Обманутые Навальным жертвователи требуют вернуть деньги обратно
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Коротченко
i_korotchenko
December 1st, 0:06


Важный прецедент с далеко идущими последствиями: Савеловский суд Москвы обязал штаб Алексея Навального вернуть москвичу Михаилу Костенко 50 тысяч рублей, которые он пожертвовал на его президентскую кампанию, сообщила пресс-секретарь суда Мария Михайлова. «Суд удовлетворил исковое заявление. Суд взыскал сумму необоснованного обогащения в размере 50 тысяч 100 рублей и госпошлину в размере 1703 рубля», - сказала пресс-секретарь.

Пока оглашена только резолютивная часть решения, мотивировочную вручат сторонам в течение месяца. Участники процесса смогут обжаловать решение суда в течение месяца.

Иск заявлен к главе штаба Леониду Волкову, сам Навальный является третьим лицом и не пришел на заседание. В иске Костенко указал, что пожертвовал на кампанию 50 тысяч рублей, но затем узнал, что Навальный не может претендовать на пост президента России из-за судимостей. Тогда он обратился в суд с просьбой взыскать эту сумму как необоснованное обогащение. Вслед за этим иском могут последовать десятки еще.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее заявляла, что Алексей Навальный из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году. Согласно закону «О выборах президента Российской Федерации», осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании «Кировлес».

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13 comments :
( 13 comments Leave a comment )
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georgij_art
2017-11-30 09:22 pm (UTC)
Навальный политическая жертва кровавого режима!
это всё проделки ЧК!
(Reply) (Thread)
anikonov
2017-11-30 09:42 pm (UTC)
Лютует режЫм!
(Reply) (Thread)
lheujq321
2017-11-30 11:22 pm (UTC)
Не удивлюсь, если в штабе Навального истцу ответят: "Денег нет, но вы держитесь!"
(Reply) (Thread)
redneck_yankee
2017-12-01 12:25 am (UTC)
Дохлый номер. Адвокат скажет что прежде чем давать мог бы почитать закон. Но факт мошенничества присутствует.
(Reply) (Thread)
dubnana
2017-12-01 12:49 am (UTC)
Ну какой из Навального президент? Смешно.
(Reply) (Thread)
ulyjuz
2017-12-01 12:54 am (UTC)
Благотворительный фонд Димона - такой же мошеннический! Где те люди, сирые и убогие, кому его фонд помог? Сколько детдомовцев и инвалидов прокатили его яхты? Сколько бутылок итальянского вина из его Тосканского поместья получили ветераны ВОВ и блокадники?
(Reply) (Thread)
barni_shtepsel
2017-12-01 03:29 am (UTC)
Да Димон такой же либераст как и Навальный, только попал в струю.
(Reply) (Parent) (Thread)
alizyabra
2017-12-01 01:36 am (UTC)
Самое милое, что по делу кировлеса он признан невиновным и ему рф выплачивает компенсацию,согласно постановлению европейского суда. Пл крайней мере именно так он заявляет на своем канале
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lheujq321
2017-12-01 02:01 am (UTC)
Решения ЕСПЧ в России не обязательны к исполнению.
Так что присудить-то могли, а вот будут выплачивать или нет - это бабушка надвое сказала. Навальный такой пиздабол, какой свет не видывал, так что веры нет абсолютно.

Edited at 2017-12-01 02:01 am (UTC)
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doctor_valium
2017-12-01 03:25 am (UTC)
На своём канале он много чего говорит)
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coroner_spb
2017-12-01 04:36 am (UTC)

еспч не занимается рассмотрением уголовных дел по существу. в том, что он не виноват в приговоре нет ни слова. есть только слова о тгм, что следствие велось ненадлежащим способом. после чего следствие и суд повторились. и снова ололеша подал заяву в еспч,но на сей раз его динамят.
государство ничего не платило, не платит и платить не будет, ибо наши суды имеют преимущество над иностранными. к тому же мы нынче не состоим в пасе. поэтому де юре значимрсть приговоров еспч для нас равносильно чиху барана.
так что выдумки о невиновности обвального оставьте для тупорылых сектантов с уточками.

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nolcken
2017-12-01 04:43 am (UTC)
Там уже схема разработана: Навальный будет чист аки агнец. Ну а Волков сдрыснет в Лихтенштейн или где он там домик прикупил

Edited at 2017-12-01 04:43 am (UTC)
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