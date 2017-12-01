Обманутые Навальным жертвователи требуют вернуть деньги обратно

Важный прецедент с далеко идущими последствиями: Савеловский суд Москвы обязал штаб Алексея Навального вернуть москвичу Михаилу Костенко 50 тысяч рублей, которые он пожертвовал на его президентскую кампанию, сообщила пресс-секретарь суда Мария Михайлова. «Суд удовлетворил исковое заявление. Суд взыскал сумму необоснованного обогащения в размере 50 тысяч 100 рублей и госпошлину в размере 1703 рубля», - сказала пресс-секретарь.
Пока оглашена только резолютивная часть решения, мотивировочную вручат сторонам в течение месяца. Участники процесса смогут обжаловать решение суда в течение месяца.
Иск заявлен к главе штаба Леониду Волкову, сам Навальный является третьим лицом и не пришел на заседание. В иске Костенко указал, что пожертвовал на кампанию 50 тысяч рублей, но затем узнал, что Навальный не может претендовать на пост президента России из-за судимостей. Тогда он обратился в суд с просьбой взыскать эту сумму как необоснованное обогащение. Вслед за этим иском могут последовать десятки еще.
Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее заявляла, что Алексей Навальный из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году. Согласно закону «О выборах президента Российской Федерации», осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании «Кировлес».
это всё проделки ЧК!
Так что присудить-то могли, а вот будут выплачивать или нет - это бабушка надвое сказала. Навальный такой пиздабол, какой свет не видывал, так что веры нет абсолютно.
Edited at 2017-12-01 02:01 am (UTC)
еспч не занимается рассмотрением уголовных дел по существу. в том, что он не виноват в приговоре нет ни слова. есть только слова о тгм, что следствие велось ненадлежащим способом. после чего следствие и суд повторились. и снова ололеша подал заяву в еспч,но на сей раз его динамят.
государство ничего не платило, не платит и платить не будет, ибо наши суды имеют преимущество над иностранными. к тому же мы нынче не состоим в пасе. поэтому де юре значимрсть приговоров еспч для нас равносильно чиху барана.
так что выдумки о невиновности обвального оставьте для тупорылых сектантов с уточками.
Edited at 2017-12-01 04:43 am (UTC)