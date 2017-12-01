Обманутые Навальным жертвователи требуют вернуть деньги обратно

У России есть только два союзника - её армия и флот Вы читаете военно-политический дневник Игоря Коротченко. Публикуемые материалы предназначены для лиц старше 18 лет. Сфера моих профессиональных…

Генерал-полковник Александр Журавлёв назначен командующим войсками Восточного военного округа Бывший командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Александр Журавлёв назначен командующим войсками Восточного военного округа,…

Люди Навального подготовят черные списки россиян для западных санкций Как сообщает интернет-портал LIFE, в начале декабря в Вильнюсе ( ну а где же еще - Даля Грибаускайте тепло принимает!) состоится очередной 4-й…

Индия к 2019 году планирует завершить разработку варианта КРВБ «БраМос-NG» После успешного боевого пуска сверхзвуковой КР «БраМос-A» воздушного базирования (ALCM) с борта истребителя Су-30МКИ в Индии появились сообщения…

Генерал-полковник Владимир Зарудницкий возглавил Военную академию Генерального штаба ВС РФ Генерал-полковник Владимир Зарудницкий, ранее командовавший войсками Центрального военного округа, назначен начальником Военной академии…

Генерал-лейтенант Александр Лапин назначен командующим войсками Центрального военного округа Генерал-лейтенант Александр Лапин назначен командующим войсками Центрального военного округа, ему вручил штандарт заместитель министра обороны…

Украина объявила, что ОАЭ, Турция и Саудовская Аравия примут участие в производстве Ан-70 На авиасалоне в Дубае представилась возможность осмотреть вблизи украинский военно-транспортный самолет Ан-70 - единственный оставшийся в…

Малогабаритная крылатая ракета SPEAR для истребителя F-35 Компания MBDA показала на авиасалоне в Дубае малогабаритную крылатую ракету класса "воздух - поверхность" SPEAR (Selective Precision…