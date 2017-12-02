Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Поддержка семьи как традиционной основы страны
Коротченко
i_korotchenko
December 2nd, 12:41


Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню матери, где вручил пятнадцати многодетным матерям знаки отличия «За материнскую доблесть». Обращаясь к собравшимся многодетным матерям, представительницам общественных организаций, районов области Травников сказал: «Поздравляя вас с праздником, я поздравляю вас с тем, что вы уже нашли свое счастье в жизни. Пусть это счастье растет, приносит вам радость. Сегодня в этом зале находятся матери, у которых этого счастья больше, чем у других. Традиционно в этот день мы вручаем награды, и вместе с этими наградами я хотел бы выразить вам слова благодарности, за то, что вы вкладываете всю вашу душу в то, чтобы детские глаза стали счастливее и светлее».

Затем глава региона вручил знак отличия «За материнскую доблесть» пятнадцати многодетным матерям из тринадцати районов Новосибирской области и города Новосибирска. Возраст самой молодой мамы — тридцать один год, у нее пятеро детей.

В Новосибирской области международный праздник День матери отмечается с 1998 года. В этот день награждаются многодетные матери, женщины, взявшие на воспитание чужих детей, матери, воспитавшие детей, добившихся успехов в спорте, искусстве, науке и др. Знаком отличия «За материнскую доблесть» награждают многодетных матерей, родивших и воспитавших пять и более детей.

К данной награде представляются матери, обеспечивающие надлежащий уровень заботы о развитии своих детей, добившиеся успехов в их воспитании. Семья должна пользоваться авторитетом и уважением в обществе, служить примером для окружающих. С 2008 года этой награды удостоены более 900 матерей.

фото: zab.ru

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6 comments :
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barbuljak
2017-12-02 10:10 am (UTC)
с пятью детьми я бы и квартиры подарил)
(Reply) (Thread)
2145133
2017-12-02 10:40 am (UTC)
Всё к этому идет, если курс не менять.
(Reply) (Parent) (Thread)
barbuljak
2017-12-02 10:46 am (UTC)
Вот мы с тобой верно мыслим.По державному)
(Reply) (Parent) (Thread)
s_boduna
2017-12-02 10:46 am (UTC)
на фото будтобы корову доют.
(Reply) (Thread)
arhandr
2017-12-02 11:08 am (UTC)

В Ленобласти очередь на получение знака отличия, причем далеко не факт, что вообще дадут. Возможно потому, что с ним 100тыс р полагается...

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dubnana
2017-12-02 11:13 am (UTC)
Известно, что семья - ячейка общества. Крепость ячейки в нашей стране базируется на нравственных принципах, заложенных во всех религиях нашего государства. Да и люди, не принадлежащие ни к одной из конфессий, в подавляющем большинстве придерживаются традиционных отношений. И этим отличается Россия от цивилизованного Запада. И этим мы гордимся. Инициативы президента по улучшению демографической ситуации в стране актуальны и заслуживают доверия.
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