Поддержка семьи как традиционной основы страны

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню матери, где вручил пятнадцати многодетным матерям знаки отличия «За материнскую доблесть». Обращаясь к собравшимся многодетным матерям, представительницам общественных организаций, районов области Травников сказал: «Поздравляя вас с праздником, я поздравляю вас с тем, что вы уже нашли свое счастье в жизни. Пусть это счастье растет, приносит вам радость. Сегодня в этом зале находятся матери, у которых этого счастья больше, чем у других. Традиционно в этот день мы вручаем награды, и вместе с этими наградами я хотел бы выразить вам слова благодарности, за то, что вы вкладываете всю вашу душу в то, чтобы детские глаза стали счастливее и светлее».
Затем глава региона вручил знак отличия «За материнскую доблесть» пятнадцати многодетным матерям из тринадцати районов Новосибирской области и города Новосибирска. Возраст самой молодой мамы — тридцать один год, у нее пятеро детей.
В Новосибирской области международный праздник День матери отмечается с 1998 года. В этот день награждаются многодетные матери, женщины, взявшие на воспитание чужих детей, матери, воспитавшие детей, добившихся успехов в спорте, искусстве, науке и др. Знаком отличия «За материнскую доблесть» награждают многодетных матерей, родивших и воспитавших пять и более детей.
К данной награде представляются матери, обеспечивающие надлежащий уровень заботы о развитии своих детей, добившиеся успехов в их воспитании. Семья должна пользоваться авторитетом и уважением в обществе, служить примером для окружающих. С 2008 года этой награды удостоены более 900 матерей.
фото: zab.ru
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