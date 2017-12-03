Решение о приостановке разработки БЖРК "Баргузин" должно быть пересмотрено

Репетиция ответного удара: на маршруты боевого патрулирования вышли 11 ракетных полков ПГРК На маршруты боевого патрулирования от Тверской до Иркутской областей в рамках учений РВСН вышли 11 ракетных полков ПГРК «Тополь», «Тополь-М» и…

Обсудили судьбу США с генконструктором МБР "Тополь-М" и "Ярс" Юрием Соломоновым Был в гостях у генерального конструктора стратегических ракетных комплексов, академика РАН Юрия Соломонова, говорили о разных проблемах. Заодно…

По-русски ни бум-бум, но слово РВСН понял сразу! У журнала "Национальная оборона" новый читатель - одиозный американский журналист Марк Наклз, известный многим по его участию в политических…

Любой американский президент без перевода знает, что означает слово РВСН Военно-политическое соперничество между сверхдержавами будет более явным. России бросают вызов все. Идет турбулентность мировой политики.…

Для того, чтобы США вели себя вежливо, нужна дубинка в виде РВСН Принял участие в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", обсуждали отношения G7 и России, а также нашу…

РВСН способны выполнить боевую задачу в любых условиях Начальник Центрального командного пункта Ракетных войск стратегического назначения генерал-майор Андрей БУРБИН рассказал о боеготовности РВСН, о…

Россия сможет ударить по противнику с обратной стороны Земли Мой комментарий для программы Дмитрия Киселева "Вести недели", эфир от 21 июня 2015 года. Источник…

Не всё коту масленица. В НАТО напуганы усилением ядерного потенциала России В повестку дня НАТО впервые со времен холодной войны возвращается обсуждение ядерной стратегии России, пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой…