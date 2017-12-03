Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Решение о приостановке разработки БЖРК "Баргузин" должно быть пересмотрено
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Коротченко
i_korotchenko
December 3rd, 22:42


РИА Новости | Решение о приостановке работ над созданием боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин" может быть связано с оптимизацией оборонных расходов России, однако его, возможно, пересмотрят ввиду исключительной важности данного проекта для поддержания стратегического баланса сил с США, заявил в воскресенье РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее "Российская газета" сообщила со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, что работы по созданию нового российского боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин" временно приостановлены.

"Данное решение, очевидно, связано с оптимизацией финансовых расходов, направленных на финансирование армии и флота России в условиях предстоящего сокращения госпрограммы вооружений. Однако хотелось бы рассчитывать, что с учетом складывающейся сегодня в мире военно-политической обстановки и растущих рисков для нашей страны проект БЖРК все-таки был запущен, а нынешнее решение носило временный характер и в конечном итоге было пересмотрено", — сказал Коротченко.

По словам эксперта, проект "Баргузин" исключительно важен в свете развития американской концепции мгновенного глобального удара и создания глобальной ПРО США. Коротченко также отметил, что ракета для БЖРК во многом унифицирована с программами твердотопливных ракетных комплексов, которые сегодня реализуются Московским институтом теплотехники (МИТ) в рамках программ РС-24 "Ярс", РС-26 "Рубеж" и БРПЛ "Булава", что существенно снижает расходы на создание "Баргузина".

"Хотелось бы все-таки рассчитывать, что данное решение может быть скорректировано в 2018 году, в том числе в рамках очередного цикла совещаний, которые президент страны проводит с руководством Минобороны и ведущих предприятий ОПК. Следовало также в полном объеме учесть мнение по данному вопросу генерального конструктора МИТ Юрия Соломонова, в том числе и в рамках его отдельного доклада по указанной проблеме президенту РФ Владимиру Путину", — выразил надежду собеседник агентства.

По данным СМИ, в 2016 году "Баргузин" успешно прошел первый этап проверки ракет — бросковые испытания, в ходе которых тестировалось, в частности, правильно ли разработаны алгоритмы подготовки ракеты к пуску, как она покидает пусковую установку и как срабатывает пусковое оборудование. По данным источника РИА Новости в российской оборонной промышленности, летные испытания данной ракеты должны были состояться в 2019 году.

Главком Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявлял в 2015 году, что в 2017-м президенту России должен быть представлен доклад о перспективах развертывания БЖРК. "Баргузин" представляет собой состав, внешне неотличимый от обычного товарного поезда. В его вагонах устанавливаются три межконтинентальные баллистические ракеты с 30 боеголовками мощностью 550 килотонн каждая. Кроме того, на борту размещены командные пункты, технологические и технические системы, средства связи, а также присутствует личный состав.

В случае угрозы ядерной войны БЖРК выходят на маршруты патрулирования и сливаются с потоком других железнодорожных составов. После приказа о боевом применении поезд останавливается и готовится начать атаку. Створки на крышах трех вагонов разъезжаются в стороны, а спрятанные внутри механизмы приводят в вертикальное положение пусковые контейнеры ракет. В течение нескольких минут происходит запуск.

фото: militaryarms.ru

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8 comments :
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yavlenice
2017-12-03 09:12 pm (UTC)
На безопасности нельзя экономить. "Бухгалтера" не должны такими вещами заведовать.
(Reply) (Thread)
nordwestman
2017-12-03 09:57 pm (UTC)

Преступно сворачивать такой проект. Такое впечатление, что кто-то заинтересован в сворачивании перспективных проектов. Сразу вспоминаются загубленные в 90—е "Буран" и "Спираль"

(Reply) (Thread)
mister_ky
2017-12-03 10:03 pm (UTC)
Странное решение....у амеров в металле до сих пор не получилось реализовать БЖРК, а тут отказываюся от готовых советских разработок...обыкновенное вредительство, за которое раньше к стенке ставили.
БЖРК - мобильная установка с самыми низкими эксплуатационными расходами и с самым большим ресурсом...решение явно принимал не бухгалтер, а конченный идиот или враг.

Edited at 2017-12-03 10:11 pm (UTC)
(Reply) (Thread)

Может есть альтернатива?

nordwestman
2017-12-03 10:17 pm (UTC)
Если исключить элемент вредительства, вижу только одно объяснение-наличие альтернативного комплекса. Все развивается, а Баргузин все же очень старая разработка. И в связи с этим вопрос. Игорь Юрьевич, а на данный момент у нас есть замена проекту "Спираль". Или сам проект получил вторую жизнь?. Тема достаточно актуальная в современных условиях.
(Reply) (Thread)
zipberlin
2017-12-03 10:31 pm (UTC)
скорее всего посчитали что контейнеры выпускать, дешевле чем вагоны!
(Reply) (Thread)
nordwestman
2017-12-03 10:34 pm (UTC)
Так можно докатиться и до выпуска кастрюль. Второй виток конверсии. )))))
(Reply) (Parent) (Thread)
zipberlin
2017-12-03 10:40 pm (UTC)
да не, я не о том! мне кажется сейчас просто уже не нужно выделять целый вагон для ракеты и можно всё запихать в контейнер! это будет и дешевле и мобильней! одно дело пулять с нашей территории и совсем другое с контейнеровоза у берегов пендостана!
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nordwestman
2017-12-03 10:45 pm (UTC)
Ну, в принципе, если аккуратно с лодок на дно выложить контейнеры со "Скифами" вдоль берегов Пиндостана, то тогда и Баргузины не нужны. Европу одной авиацией погасить можно.
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