Победители конкурса «Лидеры России» будут востребованы на госслужбе и в компаниях с госучастием

На всероссийском конкурсе для современных управленцев «Лидеры России» стартует этап очных полуфиналов (он завершится в первой декаде января), по итогам которых будут отобраны 300 самых перспективных участников. Они будут приглашены на финал проекта в Москву. «Лидеры России» - это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Он проводится Администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС в рамках исполнения поручения Владимира Путина. О старте конкурса первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко объявил 11 октября.
Проект входит в платформу «Россия - страна возможностей» и, как пояснял Кириенко, направлен на поддержку «молодых, но состоявшихся управленцев». Принять участие в конкурсе может любой гражданин РФ в возрасте до 50 лет, обладающий управленческим опытом; финалисты конкурса получат гранты на сумму 1 млн. рублей (она рассчитывалась из примерной стоимости программы «Мастер делового администрирования" (MBA, Master of business administration), которые смогут использовать для дальнейшего обучения.
Победителей ждет год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и крупных государственных деятелей, среди них глава Администрации президента России Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Белоусов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры Сергей Шойгу, Антон Силуанов, Сергей Лавров, президент РСПП Александр Шохин, а также члены бюро правления РСПП: глава РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин, генеральный директор розничной сети «Магнит» Сергей Галицкий и другие. Критерием оценки участников является уровень проявления ими управленческих компетенций и лидерских качеств при выполнении заданий конкурса.
Как считают авторы проекта, конкурс не только интересен тем, кто стремится сделать карьеру на государственной службе, но также является хорошим шансом повысить уровень знаний и использовать этот опыт в бизнес-проектах. Конкурс состоит из нескольких этапов. На первом этапе происходила регистрация заявок, их прием завершился 8 ноября, всего было подано 199 тыс. заявок, наибольшее их число поступило из Центрального федерального округа (ЦФО). Как поясняли организаторы, это количество намного превзошло все их ожидания, ведь изначально предполагалось, что на конкурс будет подано порядка 10 тыс. заявок.
По данным организаторов, почти 20% подавших заявку - люди моложе 30 лет, треть заявителей - в возрасте 31-35 лет, 38% - от 36 до 45 лет и 7,5% - от 46 до 50 лет. При этом, по словам руководителя конкурса, проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, на Северном Кавказе процент молодежи, заявившейся на конкурс, составляет 60% от числа участников.
Еще одной особенностью конкурса он назвал участие в нем большого числа представителей высшего управленческого звена. «Заявилось большое количество людей из руководства высшего звена - 25%, при этом 12% - главы организаций, 11% - акционеры, собственники, предприниматели, владельцы бизнеса», - отмечал Комиссаров. При этом, обращал он внимание, «из госуправления [конкурсантов] от 5 до 17%». «Это нас скорее радует, потому что многие предполагали, что это конкурс для чиновников, хотя на самом деле мы с самого начала говорили, что это не так», - подчеркивал проректор РАНХиГС. Все подавшие заявки на конкурс прошли своего рода проверку на «достаточную мотивацию»: они должны были записать видеоинтервью. Как уточнял Комиссаров, «тех, кто прошел этот этап, оказалось около 90 тыс. человек».
Томская область, Севастополь и Свердловская область возглавили интегральный рейтинг лидерского потенциала регионов, заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау. Рейтинг был рассчитан по итогам первого этапа конкурса «Лидеры России». По словам Мау, Томск возглавил рейтинг за счет сильного научного потенциала региона. Севастополь попал в тройку благодаря «высокой мотивации к интеграции в экономические и общественно-политические процессы», а Свердловская область – благодаря развитой промышленности. Санкт-Петербург оказался на четвертом месте, Москва – еще ниже: на шестом.
Второй этап, предусматривавший проведение онлайн-тестирования, стартовал 10 ноября. Допущенные до него участники проходили тестирования на общие знания, числовые способности, на вербальные способности, на управленческий потенциал. По итогам этой стадии были отобраны 2,7 тыс. человек, примерно по 300 в каждом федеральном округе, за исключением Центрального, где из-за большого количества заявок было принято решение проводить два полуфинала по 300 человек в каждом.
Первый федеральный полуфинал конкурса откроется в Екатеринбурге 4 декабря. В этот день на одной площадке соберутся участники проекта, показавшие лучшие результаты в Уральском федеральном округе.
Как пояснили организаторы конкурса, «в программе каждого федерального полуфинала - четыре дня». Первый день отводится на заезд и регистрацию участников, оценочные мероприятия конкурса проходят в течение двух последующих дней. «Программа второго и третьего дней рассчитана на 12 часов: с 10 часов утра до 22 часов вечера», - пояснили в оргкомитете, проинформировав, что «в рамках программы предусмотрены мастер-классы наставников, а также вечерняя мотивационная программа, командообразующие игры, выступление гостей». «На этом этапе эксперты оценят компетенции участников и дадут рекомендации по дальнейшему развитию», - указывается на сайте «Лидеров России». В последний, четвертый, день состоится церемония закрытия полуфинала. Следующий по времени полуфинал стартует 5 декабря в Новосибирске для участников из Сибирского федерального округа. Завершит эстафету 9-12 января Москва, где пройдут полуфиналы для ЦФО.
По итогам полуфиналов будет отобрано три сотни финалистов. «300 самых перспективных участников со всей России будут приглашены в Москву на финальный этап конкурса. Интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры помогут выявить сотню лучших участников. Вы усилите лидерские навыки, получите оценку от коллег по команде и комплексную обратную связь от наставников проекта», - описывается на сайте конкурса содержание его завершающего этапа. Победителями конкурса станут 100 человек.
Как пояснял Кириенко, «победители получат 1 млн. рублей на повышение квалификации (ни на что иное, только на повышение квалификации)». Кроме того, отмечал он, в победителей «инвестируют свое время лучшие управленцы страны, что вообще никакими деньгами не измеряется».
«Мы рассчитываем, что победители конкурса «Лидеры России» будут востребованы не только на госслужбе, но и в компаниях с государственным участием», - заявил Антон Вайно 29 ноября на заседании комиссии при президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров. Причем, по его мнению, «целесообразно обратить внимание не только на победителей, но и на финалистов, да и вообще на всех участников, которые показали хороший результат».
Источник: ТАСС
Среди моих знакомых участвовало 3 разновозрастных человека с разным опытом управления. Два из Москвы и один из Уральского Округа.
Первый тур, где проверялись школьные знания, москвичи не прошли во 2-й тур с результатами на русский манер 5,5,4, а 3-й из УФО прошел с более худшими результатами 5,5,3.
Почему так непонятно.
Не буду даже о самих вопросах в 1-ом туре говорить, хотя сложно требовать от тех, кто закончил школу 15-20 лет назад таких знаний, как например численность периферийных городов знать.
А вот то, что сайт при ответах конкретно висел, и при этом время, отпущенное на ответы, тикало неумолимо - это проблема была, с которой столкнулись очень многие.
Все эти разборы проблем по организации конкурса есть на сайте "Вконтакте".
Так что и критерии отбора по прохождению из 1-ого тура во 2-й вызывает вопросы.
Если нужны были таланты, то почему бы на школьные знания не проверить было в конце конкурса?
А так отсеяли тех, кто реально и успешно управляет предприятиями длительное время, но не помнит где - в Саратове или условном Бердянске живет больше народа. Да и кто это может помнить или знать со школы?
Вот может поэтому и такая странная выборность по регионам произошла, что критерии оценки результатов мягко говоря непонятные были.