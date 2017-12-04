Победители конкурса «Лидеры России» будут востребованы на госслужбе и в компаниях с госучастием

У России есть только два союзника - её армия и флот Вы читаете военно-политический дневник Игоря Коротченко. Публикуемые материалы предназначены для лиц старше 18 лет. Сфера моих профессиональных…

Решение о приостановке разработки БЖРК "Баргузин" должно быть пересмотрено РИА Новости | Решение о приостановке работ над созданием боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин" может быть связано с…

Поддержка семьи как традиционной основы страны Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню…

Обманутые Навальным жертвователи требуют вернуть деньги обратно Важный прецедент с далеко идущими последствиями: Савеловский суд Москвы обязал штаб Алексея Навального вернуть москвичу Михаилу Костенко 50 тысяч…

Генерал-полковник Александр Журавлёв назначен командующим войсками Восточного военного округа Бывший командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Александр Журавлёв назначен командующим войсками Восточного военного округа,…

Люди Навального подготовят черные списки россиян для западных санкций Как сообщает интернет-портал LIFE, в начале декабря в Вильнюсе ( ну а где же еще - Даля Грибаускайте тепло принимает!) состоится очередной 4-й…

Индия к 2019 году планирует завершить разработку варианта КРВБ «БраМос-NG» После успешного боевого пуска сверхзвуковой КР «БраМос-A» воздушного базирования (ALCM) с борта истребителя Су-30МКИ в Индии появились сообщения…

Генерал-полковник Владимир Зарудницкий возглавил Военную академию Генерального штаба ВС РФ Генерал-полковник Владимир Зарудницкий, ранее командовавший войсками Центрального военного округа, назначен начальником Военной академии…