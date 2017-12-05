«Лёша-Три-Процента». Таков электоральный уровень поддержки «президента» Навального

Исследовательский холдинг Ромир, эксклюзивный представитель ассоциации Gallup International в России и СНГ, провел по заказу фонда «Петербургская политика» опрос россиян с целью выявить численность альтернативного (непутинского) электората, а также изучить настроения в этой среде. Согласно полученным результатам, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за альтернативных кандидатов в общей сложности готовы проголосовать 25% потенциальных избирателей (все последующие вопросы адресовались именно этой группе респондентов).
Голоса между альтернативными кандидатами распределились следующим образом. За Владимира Жириновского готовы голосовать 8% россиян, за Геннадия Зюганова – 7%, за Алексея Навального - 3% голосов,
Респондентам был также задан вопрос о том, за какого кандидата из альтернативного списка они бы не проголосовали никогда. И лидером в этом вопросе стала Ксения Собчак, о недоверии которой заявили 64% респондентов. Треть респондентов (33%) отказались бы голосовать за Алексея Навального. По 23% респондентов высказались против Сергея Удальцова и Владимира Жириновского. Против Михаила Касьяновы выступили 21% опрошенных и 20% - против Григория Явлинского. Менее всего противников оказалось у Геннадия Зюганова – 14%.
Итог: Навальный ниже Зюганова и Жириновского даже у независимых исследователей, зато с очень высоким антирейтингом.
Помимо крайне низкого электорального уровня поддержки президентских амбиций Алексея Навального, у него возникает и целый ряд репутационных проблем в связи с проводимой кадровой политикой. Так, заместитель координатора штаба Навального в Челябинске, как выяснилось, поддерживает майдан на Украине. Симпатий россиян Навальному уж это точно не прибавит!