"Победное завершение российской военной операции в Сирии "

Мир вместо войны - главный итог переговоров Путина, Роухани и Эрдогана по Сирии Прошедшая в Сочи встреча лидеров России, Ирана и Турции, посвященная ситуации в Сирии, наглядно продемонстрировала, где сегодня находится один из…

Начальник ГРУ: в Сирии действуют 25 тысяч террористов ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» На круглом столе, прошедшем в рамках форума «Армия-2017», начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил…

ИГИЛ: разгром уже близок Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской провел брифинг, в ходе которого…

Сообщения западных СМИ о ремонте в РФ иранских вооружений - провокация РИА Новости | Публикации в западных СМИ обвинений в адрес России в якобы осуществляемом техобслуживании и ремонте иранской военной техники с…

Минобороны России разоблачило информационную "утку" британского агентства "Рейтер" В Министерстве обороны РФ прокомментировали очередную публикацию британского информационного агентства "Рейтер" о якобы значительных потерях…

Лучшее средство передвижения в Сирии Во время служебной командировки в Сирию (поздняя осень 2015-го) передвигался на разных транспортных средствах, но самым надежным (на мой…

Российские ВКС уничтожили 180 террористов в районе Дейр-эз-Зора Как сообщило Министерство обороны РФ, в начале июня с.г. группировкой войск (сил) ВС РФ в Сирийской Арабской Республике с использованием…

Вариант ношения личного оружия офицерами штаба российской группировки в Сирии Вариант ношения личного оружия офицерами штаба российской группировки в Сирии. Сразу оговорюсь, что это - только в пределах зоны безопасности,…