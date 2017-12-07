Добровольчество и волонтерство – одно из самых активно развивающихся в России направлений гражданской активности и деятельного патриотизма. В нашей стране миллионы волонтеров, десятки тысяч НКО, реализующих социально значимые проекты в самом широком диапазоне: от благотворительности до сохранения исторической памяти. Волонтерство помогает в воспитании будущих поколений россиян. Поэтому не случайно, что выступая на церемонии вручения премии «Доброволец России 2017», президент РФ Владимир Путин предложил объявить 2018-й - Годом добровольца и волонтера. Он подчеркнул, что это станет «признанием ваших заслуг перед людьми, перед самыми простыми нашими гражданами, которым вы оказываете помощь и поддержку, оценкой вашего колоссального вклада в развитие нашей страны». «Это будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России», - отметил президент, поблагодарив всех собравшихся.
Владимир Путин поздравил победителей премии, присоединившись к добрым и искренним словам, которые прозвучали в их адрес и пожелал всем успехов. Глава государства признался, что «всегда уважал тех, кто стремится помогать другим, приносить пользу родной стране, своему городу, своему поселку, не жалеет времени и сил ради общего дела». По его мнению, «это ясная, простая и одновременно высокая мотивация» лежит в основе работы добровольцев и волонтеров. Путин уверен, что такая же мотивация - «в основе отношения миллионов наших граждан к России, их ответственность за судьбу страны и ее будущее».
«В великой истории России - героические порывы добровольцев, защищавших Отечество», - подчеркнул президент. Он поделился с нынешнем поколением добровольцев воспоминаниями о своем отце - Владимире Спиридоновиче Путине, который, «имея на руках в 1941 году так называемую бронь, которая позволяла ему работать в тылу, добровольцем ушел на фронт». Эти слова были встречены бурными аплодисментами 15-тысячного зала.
«Волонтеры трудятся в больницах и социальных учреждениях, помогают найти пропавших людей, оказывают посильную помощь пострадавшим в стихийных бедствиях, сохраняют природу, нашу память и культуру нашего народа, восстанавливают имена погибших солдат, помогают в проведении крупнейших международных мероприятий», - перечислил Путин. Он подчеркнул, что «таких примеров гражданского участия и солидарности становится все больше, больше и больше». «Убежден, именно из тысяч и миллионов искренних, душевных поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом, а это значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные задачи», - сказал президент России.
Задача государства – создание удобной среды для работы волонтерских организаций, поощрение и поддержка, популяризация и содействие в привлечении в волонтерское движение молодых людей. Владимир Путин поручил федеральным и региональным органам власти максимально содействовать работе волонтерских и благотворительных организаций.
В лице Владимира Путина мы видим деятельного патриота, создающего величие России. В этом президент опирается на нацию – на ее активную часть, на таких же деятельных патриотов, которые своим трудом помогают делать страну лучше. Волонтеры – яркий пример современных патриотов, а президент – важнейший союзник и помощник добровольческого движения. Именно на таких встречах Путин получает реальный пример обратной связи с обществом, чувствует широкую поддержку народа. Именно это, очевидно, и позволило ему заявить о своем решении принять участие в президентских выборах 2018 года.
фото: пресс-служба президента РФ
Поэтому очень правильно:
1. сперва хапнуть все лакомые гос.активы в частные руки (приватизация, ура!);
2. избавиться или сократить свои обязательства в неприбыльных и затратных областях деятельности государства (типа лес.охраны, сельских школ и больниц, региональной авиации и т.д. и т.п);
3. а потом всячески приветствовать бесплатные поиски пропавших с частных вертолетов, тушение пожаров волонтерами, игры с детдомовцами и, что особенно сейчас актуально, самостоятельно пободаться с МОК за право побегать под "нейтральным" флагом, а потом и доказать, что ты не мельдониевый наркоман;
4. не фокусировать внимание на тех, кто должен был все это организовывать и обеспечивать по своей работе и за зарплату.
Согласен, это сплачивает нацию. Полностью поддерживаю автора блога т. Коротченко.