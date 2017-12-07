Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Станет ли Павел Грудинин кандидатом в президенты от КПРФ?
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Коротченко
i_korotchenko
December 7th, 23:59


Хотя и безусловно ожидаемое, решение Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок ставит ряд нелегких вопросов перед теми российскими политиками-мастодонтами, которые с 90-х годов участвуют в избирательном марафоне с прицелом на Кремль. Геннадию Зюганову, Владимиру Жириновскому и Григорию Явлинскому (обозначим их под аббревиатурой ЗЖЯ - не путать с ЗОЖ!) надо что-то делать, что-то менять. Когда ты уже четверть века заявляешься на президентские выборы, а потом их проигрываешь, неизбежны серьезные электоральные потери, что собственно и происходит.

Не Путин, а собственный возраст - вот главный противник ЗЖЯ. У всех троих остро стоит вопрос о преемнике. В партии Жириновского равной ему по политическому весу фигуры просто нет, а свой электорат бессменный лидер ЛДПР удерживает на остатках эпатажа. Но возраст, конечно, сказывается, хотя Владимир Вольфович еще пытается «зажигать», хотя, конечно, про себя наверняка думает уже о внуках, а не о президентском кресле. Принцип его конкуренции с Путиным простой: «Не догоню, так хоть согреюсь!». Жириновский, конечно, сильный политик с развитой интуицией, но рядом нет равновесной партийной фигуры, которая могла бы его заменить, случись чего.

Григория Явлинского я помню, еще будучи молодым офицером: в 1990-м в поезде Москва - Рига, отправляясь в отпуск в Юрмалу, я читал его знаменитую брошюру «500 дней». С тех пор минуло уже почти 30 лет, а некогда сильное «Яблоко» сегодня если чем то и славится, то только скандальными персонажами из молодых несистемных оппозиционеров, использующих этот партийный бренд для реализации своих политических интересов. В верхушке партии «Яблоко» идет постоянная грязня. Достаточно сильный и не боящийся уличных схваток Сергей Митрохин, потенциально способный возглавить партию, задвинут на обочину более коварными, ушлыми и опытными в интригах конкурентами. К тому же в затылок Митрохину постоянно дышат Гудков и Кац, мечтающие на базе «Яблока» и при поддержке Ходорковского реализовать свои самые смелые политические амбиции. В этих условиях провальный результат Явлинского на предстоящих президентских выборах практически предопределен (тем более, что «Яблоко» не признает, что Крым - наш!).

Остается Геннадий Андреевич Зюганов. Хотя злые языки говорят, что партийная поляна им «зачищена», это не совсем так. Во-первых, в руководстве КПРФ есть достаточно сильные фигуры. Во-вторых, следует обратить внимание на то обстоятельство, что директор московского «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин - человек с федеральной известностью - недавно победил в праймериз, организованных движением «Левый фронт», и стал, таким образом, кандидатом в президенты России от левых и патриотических сил. Праймериз состоялись в два тура, причем во втором туре Грудинин получил более 58 процентов голосов и опередил экономиста, некогда бывшего сооснователя партии «Яблоко», а ныне хорошо известного в патриотической среде Юрия Болдырева. В предварительном голосовании также участвовали советник президента РФ Сергей Глазьев, писатель Захар Прилепин, депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов и Валерий Рашкин.

«Левый фронт», который возглавляет вышедший на свободу в августе Сергей Удальцов, намерен добиваться, чтобы Грудинина выдвинули единым кандидатом от всех левых партий. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Грудинин может стать кандидатом в президенты от КПРФ вместо Геннадия Зюганова. Грудинин - опытный полемист, он частый гость на федеральных каналах. Спокойный, рассудительный, не лазящий за словом в карман, Павел Грудинин мог бы стать отличным кандидатом в президенты от всех левых сил - при условии, что его поддержит КПРФ. Возможно ли это?

А вот тут возникают разные варианты, в том числе и внутрипартийная борьба за лидерство. Теневое «политбюро» КПРФ чужака не хочет. А вот у простых членов партии позиция другая. Так, коммунисты Алтайского края обратились к лидеру партии Геннадию Зюганову с предложением выдвинуть от КПРФ на выборы губернатора региона в 2019 году директора подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина.

«Для коммунистов он достаточно известный человек, это пример эффективного руководителя народного предприятия той формы, за которую мы сегодня ратуем. Край у нас аграрный, а Павел Николаевич показал, что даже в условиях современной рыночной экономики можно построить маленький островок социализма», - рассказала лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова.

Если годен в губернаторы - почему не годен в президенты? Во всяком случае, Грудинин - это реальный шанс для КПРФ консолидировать весь левый и лево-патриотический электорат и попытаться если не повторить, то приблизиться к своему успеху 1996 года.

***

Павел Грудинин родился 20 октября 1960 года в Москве. Окончил в 1982 году МИИСП им. Горячкина по специальности «инженер-механик». По окончании института начал работу в совхозе имени Ленина. С 1990 по 1995 годы находился в должности замдиректора, а в 1995 году общим собранием избран директором. С 1997 года трижды избирался депутатом Московской областной Думы. В 2001 году закончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «юриспруденция». Стал известным для широкого круга людей после своей жесткой речи на Московском экономическом форуме в 2015 году.

фото: polytika.ru

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3 comments :
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aaz1z
2017-12-07 10:20 pm (UTC)
Все из КПРФ, которых я встречал или слышал догматики, к сожалению. Они в принципе не хотят обратить внимание на то, как изменился мир. Вплоть до того, что тактика, примененная большевиками во время первой мировой - желать поражения собственной стране, чтоб обострить ситуацию внутри нее, многим из них кажется применимой и сейчас. В принципе не учитывают тот факт, что сейчас не будет возможности выжить ни одному россиянину, если только не будет кому нажать ядерную кнопку. Охотиться на нас будут хуже чем на евреев. До последнего человека.
Разве кто из молодых что-то предложит, но вряд ли старики ему дадут шанс.
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alexwind12
2017-12-07 10:21 pm (UTC)
Зюганов давно не коммунист. очередной жадный человечек с красивыми словами.
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