Станет ли Павел Грудинин кандидатом в президенты от КПРФ?

Кто может стать кандидатом в президенты от КПРФ Одна из интриг предстоящих в России весной 2018 года президентских выборов - кто станет кандидатом на пост главы государства от Коммунистической…

Собчак мобилизует либеральный электорат Объявившая о своем желании баллотироваться в президенты России, Ксения Собчак провела первую пресс-конференцию в модном столичном электротеатре…