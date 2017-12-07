Станет ли Павел Грудинин кандидатом в президенты от КПРФ?

Хотя и безусловно ожидаемое, решение Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок ставит ряд нелегких вопросов перед теми российскими политиками-мастодонтами, которые с 90-х годов участвуют в избирательном марафоне с прицелом на Кремль. Геннадию Зюганову, Владимиру Жириновскому и Григорию Явлинскому (обозначим их под аббревиатурой ЗЖЯ - не путать с ЗОЖ!) надо что-то делать, что-то менять. Когда ты уже четверть века заявляешься на президентские выборы, а потом их проигрываешь, неизбежны серьезные электоральные потери, что собственно и происходит.
Не Путин, а собственный возраст - вот главный противник ЗЖЯ. У всех троих остро стоит вопрос о преемнике. В партии Жириновского равной ему по политическому весу фигуры просто нет, а свой электорат бессменный лидер ЛДПР удерживает на остатках эпатажа. Но возраст, конечно, сказывается, хотя Владимир Вольфович еще пытается «зажигать», хотя, конечно, про себя наверняка думает уже о внуках, а не о президентском кресле. Принцип его конкуренции с Путиным простой: «Не догоню, так хоть согреюсь!». Жириновский, конечно, сильный политик с развитой интуицией, но рядом нет равновесной партийной фигуры, которая могла бы его заменить, случись чего.
Григория Явлинского я помню, еще будучи молодым офицером: в 1990-м в поезде Москва - Рига, отправляясь в отпуск в Юрмалу, я читал его знаменитую брошюру «500 дней». С тех пор минуло уже почти 30 лет, а некогда сильное «Яблоко» сегодня если чем то и славится, то только скандальными персонажами из молодых несистемных оппозиционеров, использующих этот партийный бренд для реализации своих политических интересов. В верхушке партии «Яблоко» идет постоянная грязня. Достаточно сильный и не боящийся уличных схваток Сергей Митрохин, потенциально способный возглавить партию, задвинут на обочину более коварными, ушлыми и опытными в интригах конкурентами. К тому же в затылок Митрохину постоянно дышат Гудков и Кац, мечтающие на базе «Яблока» и при поддержке Ходорковского реализовать свои самые смелые политические амбиции. В этих условиях провальный результат Явлинского на предстоящих президентских выборах практически предопределен (тем более, что «Яблоко» не признает, что Крым - наш!).
Остается Геннадий Андреевич Зюганов. Хотя злые языки говорят, что партийная поляна им «зачищена», это не совсем так. Во-первых, в руководстве КПРФ есть достаточно сильные фигуры. Во-вторых, следует обратить внимание на то обстоятельство, что директор московского «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин - человек с федеральной известностью - недавно победил в праймериз, организованных движением «Левый фронт», и стал, таким образом, кандидатом в президенты России от левых и патриотических сил. Праймериз состоялись в два тура, причем во втором туре Грудинин получил более 58 процентов голосов и опередил экономиста, некогда бывшего сооснователя партии «Яблоко», а ныне хорошо известного в патриотической среде Юрия Болдырева. В предварительном голосовании также участвовали советник президента РФ Сергей Глазьев, писатель Захар Прилепин, депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов и Валерий Рашкин.
«Левый фронт», который возглавляет вышедший на свободу в августе Сергей Удальцов, намерен добиваться, чтобы Грудинина выдвинули единым кандидатом от всех левых партий. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Грудинин может стать кандидатом в президенты от КПРФ вместо Геннадия Зюганова. Грудинин - опытный полемист, он частый гость на федеральных каналах. Спокойный, рассудительный, не лазящий за словом в карман, Павел Грудинин мог бы стать отличным кандидатом в президенты от всех левых сил - при условии, что его поддержит КПРФ. Возможно ли это?
А вот тут возникают разные варианты, в том числе и внутрипартийная борьба за лидерство. Теневое «политбюро» КПРФ чужака не хочет. А вот у простых членов партии позиция другая. Так, коммунисты Алтайского края обратились к лидеру партии Геннадию Зюганову с предложением выдвинуть от КПРФ на выборы губернатора региона в 2019 году директора подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина.
«Для коммунистов он достаточно известный человек, это пример эффективного руководителя народного предприятия той формы, за которую мы сегодня ратуем. Край у нас аграрный, а Павел Николаевич показал, что даже в условиях современной рыночной экономики можно построить маленький островок социализма», - рассказала лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова.
Если годен в губернаторы - почему не годен в президенты? Во всяком случае, Грудинин - это реальный шанс для КПРФ консолидировать весь левый и лево-патриотический электорат и попытаться если не повторить, то приблизиться к своему успеху 1996 года.
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Павел Грудинин родился 20 октября 1960 года в Москве. Окончил в 1982 году МИИСП им. Горячкина по специальности «инженер-механик». По окончании института начал работу в совхозе имени Ленина. С 1990 по 1995 годы находился в должности замдиректора, а в 1995 году общим собранием избран директором. С 1997 года трижды избирался депутатом Московской областной Думы. В 2001 году закончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «юриспруденция». Стал известным для широкого круга людей после своей жесткой речи на Московском экономическом форуме в 2015 году.
фото: polytika.ru
Разве кто из молодых что-то предложит, но вряд ли старики ему дадут шанс.