Потенциал Арктики - на благо России

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии погрузки первого танкера сжиженным природным газом (СПГ) проекта «Ямал СПГ». Производство сжиженного природного газа началось 5 декабря. Проект «Ямал СПГ» реализуется на полуострове Ямал за Полярным кругом на базе Южно-Тамбейского месторождения. Проект стоимостью $27 млрд. предполагает строительство трех линий по сжижению газа по 5,5 млн. тонн СПГ в год каждая.
«Для России это чрезвычайно важное направление. Это не только важное событие в энергетике страны, это не только важное событие в газодобыче, в сжижении. Это более масштабный проект. Имею в виду, что перед нами стоят огромные, масштабные задачи по освоению Арктики и Северного морского пути» - сказал Владимир Путин. От отметил, что «это означает не только добычу минеральных ресурсов и создание таких предприятий по сжижению газа, это означает дальнейшее развитие атомного судостроения».
Президент РФ подчеркнул, что «это только первая часть проекта, первый этап большого проекта в 16,5 млн. тонн. Уверен, что и второй этап будет реализован раньше срока, уже в следующем году, и, скорее всего, и третий этап раньше срока, тоже уже в конце следующего, в крайнем случае в начале 2019 года. И, что особенно важно, запланирован уже и четвертый этап, уже исключительно на российских технологиях».
Акционерами предприятия по производству сжиженного природного газа, помимо российской компании «НОВАТЭК», являются иностранные компании Total, CNPC, а также Фонд Шелкового пути. В настоящее время ведутся переговоры об участии инвесторов из Саудовской Аравии в проекте «Арктик СПГ-2». Благодаря запуску этого проекта, Ямал станет российским центром по производству сжиженного природного газа, а Россия может занять серьезную нишу на мировом рынке СПГ.
На примере реализации проекта «Ямал-СПГ» наглядна видна практическая работа Владимира Путина по развитию экономики России, в рамках которой вводятся в строй новые предприятия, позволяющие нашей стране занять новую нишу на рынке. Это также свидетельствует, что никакой международной изоляции России не существует, ведь реализуются очень крупные проекты с иностранными инвестициями.
фото: пресс-служба президента РФ