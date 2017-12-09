Потенциал Арктики - на благо России

В Арктике пресечена разведывательная акция норвежского самолета P-3C "Орион" 6 июня около 12.30 мск российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря был обнаружен самолет,…

Россия не даст превратить международное право в "туалетную бумагу" для США РИА Новости | Объявлено, что на параде 9 мая на Красной площади будет впервые показана новейшая российская арктическая военная техника. Но Россия…

Ледоколы будут обеспечивать притязания США на ресурсы Арктики Современный и мощный ледокольный флот является необходимым элементом проецирования экономической, политической и военной силы в разворачивающейся…

Боевая машина огневой поддержки и сопровождения "Торос" для комплектования арктических бригад Боевая машина огневой поддержки и сопровождения "Торос" для комплектования арктических бригад была показана на форуме "Армия-2015" в экспозиции…

Россия строит атомный ледокольный флот для Арктики Россия приступила к реализации масштабной программы строительства атомного ледокольного флота, которая позволит нашей стране начать масштабное…

Канада будет следить за российской военной активностью в Арктике фото realarmy.org Департамент национальной обороны Канады возобновляет тендер на поставку ВВС страны эскадрильи средневысотных БЛА большой…

На архипелаг Земля Франца-Иосифа доставлены грузы для строительства объектов Северного флота фото publicsea.ru Теплоход «Михаил Сомов» прибыл на остров Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа) и приступил к разгрузке находящихся…

Россия создает Объединенное стратегическое командование в Арктике © фото пресс-службы ОАО "Севмашпредприятие" МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Создание новой военной структуры, которая бы…