Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

Previous Entry Share Next Entry
Потенциал Арктики - на благо России
entry is in top1000 rating
Коротченко
i_korotchenko
December 9th, 11:35


Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии погрузки первого танкера сжиженным природным газом (СПГ) проекта «Ямал СПГ». Производство сжиженного природного газа началось 5 декабря. Проект «Ямал СПГ» реализуется на полуострове Ямал за Полярным кругом на базе Южно-Тамбейского месторождения. Проект стоимостью $27 млрд. предполагает строительство трех линий по сжижению газа по 5,5 млн. тонн СПГ в год каждая.

«Для России это чрезвычайно важное направление. Это не только важное событие в энергетике страны, это не только важное событие в газодобыче, в сжижении. Это более масштабный проект. Имею в виду, что перед нами стоят огромные, масштабные задачи по освоению Арктики и Северного морского пути» - сказал Владимир Путин. От отметил, что «это означает не только добычу минеральных ресурсов и создание таких предприятий по сжижению газа, это означает дальнейшее развитие атомного судостроения».

Президент РФ подчеркнул, что «это только первая часть проекта, первый этап большого проекта в 16,5 млн. тонн. Уверен, что и второй этап будет реализован раньше срока, уже в следующем году, и, скорее всего, и третий этап раньше срока, тоже уже в конце следующего, в крайнем случае в начале 2019 года. И, что особенно важно, запланирован уже и четвертый этап, уже исключительно на российских технологиях».

Акционерами предприятия по производству сжиженного природного газа, помимо российской компании «НОВАТЭК», являются иностранные компании Total, CNPC, а также Фонд Шелкового пути. В настоящее время ведутся переговоры об участии инвесторов из Саудовской Аравии в проекте «Арктик СПГ-2». Благодаря запуску этого проекта, Ямал станет российским центром по производству сжиженного природного газа, а Россия может занять серьезную нишу на мировом рынке СПГ.

На примере реализации проекта «Ямал-СПГ» наглядна видна практическая работа Владимира Путина по развитию экономики России, в рамках которой вводятся в строй новые предприятия, позволяющие нашей стране занять новую нишу на рынке. Это также свидетельствует, что никакой международной изоляции России не существует, ведь реализуются очень крупные проекты с иностранными инвестициями.

фото: пресс-служба президента РФ

Tags: , , ,

Posts from This Journal by “Арктика” Tag

2 comments :
( 2 comments Leave a comment )
  • 1
bordyrikamen
2017-12-09 01:03 pm (UTC)
На благо Михельсона, Фридмана и граждан США мистера Джетеви? Хотели сказать?
(Reply) (Thread)
dubnana
2017-12-09 01:05 pm (UTC)
Отличная новость! Надо укреплять наше присутствие в Арктике, а то много желающих там прижиться, даже не из арктических стран.
(Reply) (Thread)
( 2 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

Dec2017

S
M
T
W
T
F
S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

No account? Create an account