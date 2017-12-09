США готовятся к выходу из ДРСМД, обвиняя Россию в его нарушении

Российские программисты - лучшие в мире. Это признала разведка США Американское агентство передовых исследований в области разведки (IARPA) совместно с Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST)…

Предотвратить возможность создания генетического оружия и его использование против России Ряд зарубежных организаций собирают биологический материал представителей различных этносов, проживающих на территории России, - заявил президент…

США готовят мгновенный глобальный удар: главная цель - Россия? Накануне.RU | В Пентагоне сообщили, что приступили к созданию перспективных комплексов мгновенного глобального удара. Такой шаг американской…

General Dynamics продемонстрировала первый ОБТ M1A2 SEPv3 «Абрамс» Компания General Dynamics Land Systems (GDLS), с которой недавно был заключен контракт на поставку 45 ОБТ M1A2 «Абрамс» версии SEPv3, передала…

Навальный как инструмент для запуска «цветной революции» в России Приближающиеся выборы президента России, которые пройдут весной 2018 года, стали своеобразным катализатором повышенной активности зарубежных…

Кто сливает в прессу все секреты Белого дома? Принял участие в программе "Место встречи" на НТВ, мы обсуждали очень интересные вопросы: Почему российских хакеров обвиняют в попытке рассорить…

Как выглядит бункер, откуда могут начать Третью мировую войну (фото) Мы посмотрели уже немало блокбастеров Голливуда о том, как искусственный интеллект, созданный Пентагоном, захватывает контроль над системой…