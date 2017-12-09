США готовятся к выходу из ДРСМД, обвиняя Россию в его нарушении

РИА Новости | Обвинения Вашингтона в адрес России о нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) направлены на подготовку мирового общественного мнения к выходу США из него, заявил РИА Новости российский военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Накануне издание Politico сообщило со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, что президент Дональд Трамп одобрил санкции против России за предполагаемые нарушения ДРСМД. По данным издания, министерство торговли США введет санкции против российских компаний, разрабатывающих новые ракетные технологии. Как заявил представитель администрации, целью введения санкций является "изменить экономические планы" российского правительства.
"Американцам обвинения России в нарушении договора о РСМД нужны для того, чтобы обеспечить начало научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новой крылатой ракеты наземного базирования большой дальности, принятия соответствующего политического решения и обеспечения необходимого финансирования", — сказал Коротченко. По его словам, США, по всей видимости, планируют в ближайшей перспективе выйти из ДРСМД, чтобы попытаться достичь одностороннего военного превосходства над Россией, так как у них "появилась возможность нового научно-технического рывка в области создания нового поколения крылатых ракет большой дальности". Он отмечает, что точно так же США поступили и с договором о ПРО, когда приняли решение о создании новых позиционных районов противоракетной обороны в Европе на базе системы "Иджис".
Коротченко считает, что, исходя из тактики применения и дальности новой крылатой ракеты наземного базирования, которую планируют разрабатывать США, размещение соответствующих пусковых установок с этими ракетами, после выхода США из ДРСМД, предусмотрено на территории стран-членов НАТО в Европе, что вынудит Россию к принятию соответствующих ответных мер.
"Вашингтон провоцирует не просто новый виток гонки вооружений, но прямую военно-политическую конфронтацию между Россией и Европой, что укладывается в нынешний курс администрации США. После выхода США из ДРСМД взаимное нацеливание крылатых ракет НАТО и РФ будет означать сильнейших удар по торгово-экономическим связям ЕС и России. Конечная цель США очевидна — попытаться заставить Европу отказаться от поставок российских энергоносителей", — добавил эксперт.
Источник: https://ria.ru/world/20171209/1510574365.html , фото: НТВ
Это не эксперт, а дурак какой-то. Европа и в лучшие-то времена импортировала не более 30% российских энергоносителей, а после того, как Путин сбрендил и начал войнушку в Донбассе - Европа и без США взяла курс на снижение этой цифры путем строительства терминалов по приемке сжиженного газа из США и Катара. Никто не хочет связываться с ополоумевшим царьком, возмечтавшим о "воссоединении русских земель", как в свое время мечтал Гитлер о воссоединении немецких.
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А иуды-эксперты помогают потерявшему представление о реальности Путину, готовят, мерзавцы, Россию к новой войне.
а много построили то? а кроме лимитрофов кто построил? а много импортнули?
Самое обидное, что Россия, конечно, избавится от Путина и его шайки через 5-10 лет, но терминалы уже будут созданы, логистика выстроена и никто ничего менять в Европе не захочет, тем более для России, которая любит царьков и склонна к фашизму/коммунизму.
У вас, простите, ус отклеился.
Рад, что смог понизить градус.
Вы, зря по моему, про детей. Объясню почему я так думаю: Я дитя своих родителей, живу несомненно качественней и богаче их, и ребёнок моего родного брата (я пока своих не завел) - живёт качественней и богаче, чем я в детстве. Сильно сомневаюсь, что всё изменится в худшую сторону.
Может, это потому, что моя семья коренные москвичи и живём там, где родились?
Ну, мне 32, а не 15.
Моему старшему брату 37, его дочке 5 лет.
Сомнительный, на мой взгляд аргумент.
Цена на нефть падает в рамках гораздо более глобальной игры, по моему, нежели чем, «болван Путин ввязался в никому не нужную войну на Донбассе».
Тоже, сомнительный аргумент.
Тут еще отмечу, есть друг, из Херсона - он воевал на донбассе, убивал, и плевать ему на Путина и его никому не нужную войну.
Совершенно другие мотивы, просто не вижу смысла о этом тут писать. Сейчас живет в крыму, все у него хорошо.
Далее.
Производство чего, простите, разрушено?
Надеюсь вы не скажете «всего!»
Я вот купил себе ботинки, из натуральной кожи, по качеству примерно как sperry top sider, или clarks.
За пять тысяч рублей.
Сделаны в России, я просто выпал, не ожидал, что наши такие вещи могут делать.
Станки ЧПУ? Да, отставание есть, но и движение есть.
Оружие и военная техника?
Новья - завались.
Питание - у меня знакомый сыры начал делать в рязанской области, получил грант от правительства и налоговые льготы. Дела в гору идут у него.
Ещё один знакомый начал заниматься винами в крыму, уже возит в рестики московские, были сложности с лицензированием, но все решилось по закону. Не жалуется.
Что там у нас ещё... а, медицина! Тут, да, тут я не в курсе.
У вас очень распространенное мнение, вы знаете. Я часто с ним сталкиваюсь, как правило слышу от людей в значительной степени оторванных от реального положения дел.
А так - поживем, увидим!
Я всё же уверен, что не так уж у нас все и плохо будет.
Экономика страны упала без малого в два раза после 2014 года. Количество бедных увеличилось на 5 миллионов человек, реальные доходы упали на 12%. Резервный фонд почти исчерпан, небывалый дефицит бюджета, Европа отказывается от наших энергоносителей - какие, нахер, ботинки-сыры?