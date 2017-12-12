Россия сможет в любой момент восстановить группировку войск в Сирии

РИА Новости | Вывод основной части группировки ВКС РФ из Сирии может занять несколько суток, при этом в случае обострения обстановки в этой стране и в регионе в целом военное присутствие России в любой момент может быть восстановлено, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В понедельник президент РФ Владимир Путин, прибывший на авиабазу Хмеймим, отдал приказ приступить к выводу российских войск из Сирии. По словам президента РФ, сирийские и российские власти смогли нанести поражение запрещенной в РФ группировке "Исламское государство"*, хотя угроза терроризма, в целом, еще очень высока.
"Передислокация части самолетов может быть выполнена в течение нескольких суток — это делается очень быстро, поскольку сам перелёт из Хмеймима на российские аэродромы занимает не более пяти-шести часов, и точно также в случае необходимости очень быстро мы можем вновь нарастить своё присутствие. Иран и Ирак без проблем предоставляют нам соответствующие воздушные коридоры", — сказал Коротченко РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что прибытие Путина в Сирию является знаковым моментом в современной военно-политической обстановки в мире, это фиксация факта военной победы РФ над международным терроризмом, поскольку именно Россия внесла решающий вклад в его разгром. Собеседник агентства предположил, что при сокращении военного присутствия России в САР до минимума, оставшихся на военных базах в Хмеймиме и Тартусе сил и средств будет достаточно для оперативной поддержки сирийских правительственных войск в случае попыток террористического подполья дестабилизировать ситуацию в Сирии.
Коротченко также выразил мнение о необходимости оставить на данном этапе большинство работающих сегодня в этой стране российских военных советников. "Военные советники могут тоже подвергнуться сокращению, хотя, очевидно, следует их сохранить в полном составе, так как повышение боеспособности сирийской армии сегодня является одной из первостепенных задач Москвы. Российская военная полиция в Сирии также, безусловно, останется, так как она поддерживает режим безопасности в зонах деэскалации", — подчеркнул он.
Кроме того, эксперт отметил, что на сегодняшний день во избежание вероятных военных провокаций следует оставить развернутые на Хмеймиме и вблизи Тартуса системы ПВО для обеспечения безопасного функционирования этих двух российских военных баз. "С-400 как элемент безопасности российской авиабазы в Хмеймиме и С-300В4, соответственно, в Тартусе должны остаться, их вывод сегодня был бы преждевременным, так как России необходимо не допустить возможных провокаций со стороны авиации США и их союзников по коалиции", — заключил Коротченко.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Источник: https://ria.ru/syria/20171211/1510655788.html
500тыс.кв.км.освободить шутка ли....а почти 400 танков игилоидов за 7месяц.
сирия наш дом наша база наш блядь аэродром наконец и навсегДА
смайл)
нашим самикам мигам там тушкам и сушкам шо то кто то закроет? насмешил, уйди
Для тех кто не понял - группировка включает в себя ВСЕ силы задействованные для противоборства. И если Каспийская флотилия, снимется с готовности нанесения удара, ну или тяж бомбардировщики перейдут в обычный режим..... Группировка сократится.....
Edited at 2017-12-12 12:19 am (UTC)