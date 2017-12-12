Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Встреча с пилотами ВКС РФ на авиабазе Хмеймим
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Коротченко
i_korotchenko
December 12th, 2:20


Моя самая памятная командировка. Два года назад я встретился с российскими летчиками на авиабазе Хмеймим и ответил на их вопросы.

Тут некоторые подробности о нашей базе.

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2 comments :
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galleja
2017-12-11 11:43 pm (UTC)
Когда уж хоть кого нибудь выведут. Третий раз объявляют уже.
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spmen
2017-12-12 06:43 am (UTC)
По идее, выводят то что уже излишне. Оставляют то что пока необходимо. В любом случае, ПВО должна остаться и даже усилиться.
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