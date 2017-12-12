Встреча с пилотами ВКС РФ на авиабазе Хмеймим

Моя самая памятная командировка. Два года назад я встретился с российскими летчиками на авиабазе Хмеймим и ответил на их вопросы.
Тут некоторые подробности о нашей базе.
Вы читаете военно-политический дневник Игоря Коротченко. Публикуемые материалы предназначены для лиц старше 18 лет. Сфера моих профессиональных…
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Исследовательский холдинг Ромир, эксклюзивный представитель ассоциации Gallup International в России и СНГ, провел по заказу фонда «Петербургская…