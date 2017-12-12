На Родину с победой! Владимир Путин отдал приказ о выводе контингента ВС РФ из Сирии

Потенциал Арктики - на благо России Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии погрузки первого танкера сжиженным природным газом (СПГ) проекта «Ямал СПГ».…

Воля, энергия, великодушие и есть главная сила России Добровольчество и волонтерство – одно из самых активно развивающихся в России направлений гражданской активности и деятельного патриотизма. В…

Запущен сайт Putin Team Запущен сайт Putin Team, призванный объединить тех, кто гордится Россией и нашим президентом, хочет сделать нашу страну сильнее. Хорошая…

Мир вместо войны - главный итог переговоров Путина, Роухани и Эрдогана по Сирии Прошедшая в Сочи встреча лидеров России, Ирана и Турции, посвященная ситуации в Сирии, наглядно продемонстрировала, где сегодня находится один из…

Будут средства для выплаты пенсий пенсионерам и зарплат бюджетникам Федеральная налоговая служба России (ФНС) за январь-октябрь 2017 года перечислила в бюджет 14,3 триллиона рублей, что на 19,1% больше аналогичного…

Памятник Александру III - дань памяти одному из выдающихся государственных деятелей в истории России Владимир Путин принял сегодня участие в церемонии открытия памятника выдающемуся государственному деятелю России Александру III. Скульптурная…

День народного единства: вместе во имя великой России В России масштабно прошел День народного единства - государственный праздник, отмечаемый в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение…

Putin Team: Вперед, Россия! Нападающий российской сборной по хоккею Александр Овечкин объявил о создании общественного движения под названием Putin Team в поддержку…