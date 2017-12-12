На Родину с победой! Владимир Путин отдал приказ о выводе контингента ВС РФ из Сирии

Президент России Владимир Путин прилетел на российскую военно-воздушную базу Хмеймим, где его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин. Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами РФ поблагодарил российских военнослужащих, которые принимали участие в антитеррористической операции в Сирии и обеспечивали ее проведение.
Обращаясь к нашим военным, глава Российского государства сказал: «Здесь, в Сирии, вдали от родных рубежей, вы выполняете именно эту задачу – защищаете нашу страну. Помогая народу Сирии сохранять свою государственность, отбивать атаки террористов, вы нанесли сокрушительный удар, поражение тем, кто напрямую, нагло и открыто угрожал нашей стране».
«Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь, в Сирии, и у нас в России. Но это не заставит нас сложить руки и отступить. Это вообще не в характере нашего народа. Напротив, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является терроризм, под какой бы личиной он ни прятался и ни маскировался. Да, угроза террористических проявлений во всем мире еще очень высока. Однако задача борьбы с вооруженными бандами здесь, в Сирии, в целом решена – решена блестяще!» - подчеркнул президент.
Путин особо отметил, что «Вооруженные Силы, предприятия военно-промышленного комплекса показали растущую мощь российской армии и флота, высокую боеспособность частей и соединений. Летчики, моряки, силы спецопераций, разведка, военнослужащие органов управления и снабжения, военной полиции, медицинской службы, саперы, советники в боевых порядках сирийской армии проявили лучшие качества русского, российского солдата: мужество, героизм, слаженность и решительность, блестящую выучку и профессионализм», добавив: «Родина гордится вами!».
За два с небольшим года Вооруженные Силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. «В этой связи - сказал Владимир Путин, мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящегося в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию».
Командующий российской группировкой войск генерал-полковник Сергей Суровикин доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ, что из Сирии будут выведены 23 самолета, два вертолета, военная полиция, центр разминирования и госпиталь. Он отметил, что оставшихся в Сирии сил и средств достаточно, чтобы в дальнейшем выполнять задачи с той же эффективностью.
Всего ВКС РФ совершили 6956 самолетовылетов и более 7 тысяч вертолетовылетов, уничтожено свыше 32 тысяч боевиков, 394 танка и свыше 12 тысяч единиц оружия и техники противника. Освобождено более 67 тысяч квадратных километров территории Сирии, более 1 тысячи населенных пунктов, 78 нефтегазовых полей, два месторождения фосфатных руд.
Военная победа в Сирии позволила России занять лидирующие позиции среди ведущих мировых держав и стать самым влиятельным центром силы на Ближнем Востоке.