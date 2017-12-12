Гуд бай, Украина! Все поезда южного направления теперь пойдут в обход Незалежной

Все поезда южного направления переведены РЖД на движение по линии Журавка – Миллерово и больше не будут ходить через территорию Украины. Эта магистраль длиной 137 км станет частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. Согласно проекту, максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 км/ч, грузовых - до 90 км/ч. Загрузка направления в летний период составит до 190 поездов в сутки, большая часть которых – это пассажирские поезда дальнего следования.
При строительстве магистрали было сооружено 98 объектов искусственных сооружений, в их числе пять железнодорожных мостов, включая мост через реку Калитва длиной 158 метров, один виадук, четыре автодорожных путепровода, два скотопрогона, 20 железнодорожных путепроводов для проезда сельхозтехники, 66 водопропускных труб.
Кроме того, была реконструирована пассажирская платформа на станции Журавка, построены пешеходный мост и здание вокзала площадью 494 кв. метра на станции Зайцевка, платформа и пешеходный мост на станции Боченково. На станции Кутейниково ведется строительство вокзала площадью 1071 кв. метра с проектным суточным пассажиропотоком 100 человек, а также пешеходный мост.
Для электрификации участка потребовалась реконструкция двух тяговых подстанций (Журавка и Старая Станица), а также строительство трех новых тяговых подстанций (Сергеевка, Кутейниково и Колодези). Кроме того были проложены 318 км линий электропередач.
Для сокращения сроков строительства работы были развернуты одновременно на всех участках магистрали. Было построено четыре временных вахтовых поселка для строителей, проложены технологические автомобильные дороги, временные электрические сети и другая инфраструктура.
фото: ngnovoros.ru
Обожаю.
И укры одобрили, кстати.
Новороссии там нет - это окуупированная украиной территория Луганской обл.
Точно!
Обожаю.
Обожаю.
Странно,два года назад обещали "что нужна вся Украина"...а теперь гудбай?Не последовательно как-то
метро шоль там пустили..
Это лишнее подтверждение, что Украина будет болеть украинством долго, может, десятилетия и российские власти не верят, что обстановка нормализуется в разумные сроки. И прежних отношений России и Украины больше не будет.