Будет «праздник». Яшин готовит провокацию, которую поддержал Навальный

Мэрия Москвы обратилась в прокуратуру с просьбой вынести предостережение главе совета депутатов Красносельского района Илье Яшину из-за его планов провести мероприятие в Москве, - пишет РБК. Об этом сообщила пресс-секретарь департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Елена Романова. «На массовом мероприятии должна быть обеспечена безопасность, решены вопросы с транспортом, скорой помощью и так далее. Организаторам мероприятия должно быть вынесено предостережение, что организация несогласованного собрания - это административное нарушение», - считают в мэрии.
Яшин подтвердил в комментарии для СМИ, что префектура ЦАО прислала ему письмо о несогласованности мероприятия «День свободных выборов». Однако он все равно намерен провести запланированную акцию. Кроме того, Яшин готовит ответное письмо в прокуратуру с достаточно хамским текстом.
Столичный департамент также направил письмо Яшину, в котором приводятся разъяснения по порядку проведения массовых мероприятий: «в случае проведения несогласованного массового мероприятия его организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности».
Речь идет о так называемом «Дне свободных выборов», заявленном Ильей Яшиным на 24 декабря. Оппозиционер намерен организовать сбор московских протестных активистов и провести их инструктаж с тем, чтобы потом задействовать в ходе президентских выборов в качестве «наблюдателей», реально же они могут быть использованы в качестве политических провокаторов. Призыв посетить мероприятие поддержал в своем блоге еще один несистемный оппозиционер - Алексей Навальный.
Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников назвал «праздник» Ильи Яшина «провокацией». Он утверждает, что до 12 декабря уведомлений о проведении мероприятия в ведомство не поступало. Таким образом, налицо подготовка несистемными оппозиционерами в Москве масштабной политической провокации под видом «праздника», причем своим сторонникам Илья Яшин (и Навальный тоже) предпочитают не говорить о том, что акция властями не согласована. Те же, кто клюнет на призывы Яшина прийти на «праздник», имеют все шансы встретить Новый год в камере - за участие в несанкционированном мероприятии.
фото: linkis.com
Навальный надоел реально.
Edited at 2017-12-14 09:29 am (UTC)
Re: Навальный надоел реально.
Re: Навальный надоел реально.
Re: Навальный надоел реально.
Re: Навальный надоел реально.
Re: Навальный надоел реально.
2. Вы не ответили на вопрос. Повторяю его: почему вы назвали его мудаком? Жду внятного ответа.
Re: Навальный надоел реально.
По Конституции РФ местные власти не могут ограничивать органы местного самоуправления (статься 133).
Интересно, как долго еще будут Конституцией РФ власти Москвы вытирать жопу?
хотя бы читай вдумчиво то, о чем тут пытаешься говорить, клоун
Я то как раз все законы читаю. А вот вы читаете что-либо вообще?
методика медного браслета против гипертонии
как лапошат пенсионеров с медными браслетами притча воязыцех , или же , допустим , как чумак предлагал прислонить попу к телевизору с Малаховым насчет Джигарханяна и геморрою конец.
1. Для трезвых ума очевидно , что кукловоды кто путина поставили во главе великой интеллектуальной державы не выносят на километр , чтоб одно другое дерево росло выше путина ни по уму ни по размеру обуви ни по деньгами ни по бабам ни по автопарку .
2. Быть умным в России , когда есть путин грехопадение , быть красивым пока есть путин расстрелная статья или рак мозга как у Хворостовского , быть мужественным пока есть раб на галерах с золотым клеймом коррупции и домогательства к валатильности бюджета .
3.кандидаты на выборы по меткому высказыванию Шнура обязаны , быть пидоры или на всякий случай проститутками ..
4. по Тв запрещено , притом строго под запретом , чтоб кто то , в статусе профессора или академика выступал, это унижает достоинство Путина и его сторонников на должностях :- гоп стоп магазин номер 71.
и.т.д.
Edited at 2017-12-14 10:55 am (UTC)