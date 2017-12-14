Будет «праздник». Яшин готовит провокацию, которую поддержал Навальный

У России есть только два союзника - её армия и флот Вы читаете военно-политический дневник Игоря Коротченко. Публикуемые материалы предназначены для лиц старше 18 лет. Сфера моих профессиональных…

Гуд бай, Украина! Все поезда южного направления теперь пойдут в обход Незалежной Все поезда южного направления переведены РЖД на движение по линии Журавка – Миллерово и больше не будут ходить через территорию Украины. Эта…

На Родину с победой! Владимир Путин отдал приказ о выводе контингента ВС РФ из Сирии Президент России Владимир Путин прилетел на российскую военно-воздушную базу Хмеймим, где его встретили президент Сирии Башар Асад, министр…

Встреча с пилотами ВКС РФ на авиабазе Хмеймим Моя самая памятная командировка. Два года назад я встретился с российскими летчиками на авиабазе Хмеймим и ответил на их вопросы. Тут некоторые…

Россия сможет в любой момент восстановить группировку войск в Сирии РИА Новости | Вывод основной части группировки ВКС РФ из Сирии может занять несколько суток, при этом в случае обострения обстановки в этой…

США готовятся к выходу из ДРСМД, обвиняя Россию в его нарушении РИА Новости | Обвинения Вашингтона в адрес России о нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) направлены на…

Потенциал Арктики - на благо России Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии погрузки первого танкера сжиженным природным газом (СПГ) проекта «Ямал СПГ».…

Станет ли Павел Грудинин кандидатом в президенты от КПРФ? Хотя и безусловно ожидаемое, решение Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок ставит ряд нелегких вопросов перед теми…