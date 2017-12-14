Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Будет «праздник». Яшин готовит провокацию, которую поддержал Навальный
Коротченко
i_korotchenko
December 14th, 10:30


Мэрия Москвы обратилась в прокуратуру с просьбой вынести предостережение главе совета депутатов Красносельского района Илье Яшину из-за его планов провести мероприятие в Москве, - пишет РБК. Об этом сообщила пресс-секретарь департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Елена Романова. «На массовом мероприятии должна быть обеспечена безопасность, решены вопросы с транспортом, скорой помощью и так далее. Организаторам мероприятия должно быть вынесено предостережение, что организация несогласованного собрания - это административное нарушение», - считают в мэрии.

Яшин подтвердил в комментарии для СМИ, что префектура ЦАО прислала ему письмо о несогласованности мероприятия «День свободных выборов». Однако он все равно намерен провести запланированную акцию. Кроме того, Яшин готовит ответное письмо в прокуратуру с достаточно хамским текстом.

Столичный департамент также направил письмо Яшину, в котором приводятся разъяснения по порядку проведения массовых мероприятий: «в случае проведения несогласованного массового мероприятия его организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности».

Речь идет о так называемом «Дне свободных выборов», заявленном Ильей Яшиным на 24 декабря. Оппозиционер намерен организовать сбор московских протестных активистов и провести их инструктаж с тем, чтобы потом задействовать в ходе президентских выборов в качестве «наблюдателей», реально же они могут быть использованы в качестве политических провокаторов. Призыв посетить мероприятие поддержал в своем блоге еще один несистемный оппозиционер - Алексей Навальный.

Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников назвал «праздник» Ильи Яшина «провокацией». Он утверждает, что до 12 декабря уведомлений о проведении мероприятия в ведомство не поступало. Таким образом, налицо подготовка несистемными оппозиционерами в Москве масштабной политической провокации под видом «праздника», причем своим сторонникам Илья Яшин (и Навальный тоже) предпочитают не говорить о том, что акция властями не согласована. Те же, кто клюнет на призывы Яшина прийти на «праздник», имеют все шансы встретить Новый год в камере - за участие в несанкционированном мероприятии.

фото: linkis.com

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19 comments :
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smart_prot
2017-12-14 08:42 am (UTC)
таки думаю что власть ПЖиВ просто боится распространения "заразы" под названием Навальный 2018
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stetson_hat
2017-12-14 09:11 am (UTC)
Это правильное определение: Навальный - зараза, инфекция.
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chuzhoi725
2017-12-14 09:23 am (UTC)
Да, людям надоел Путин, который уже пересидел Брежнева, а страна живет все хуже и хуже.
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Навальный надоел реально.

stetson_hat
2017-12-14 09:29 am (UTC)
Что делать, если ваши альтернативы сплошь мудаки, мерзавцы и провокаторы.

Edited at 2017-12-14 09:29 am (UTC)
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Re: Навальный надоел реально.

chuzhoi725
2017-12-14 09:29 am (UTC)
Не понял. А почему Навальный мудак? Обоснуйте.
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Re: Навальный надоел реально.

stetson_hat
2017-12-14 09:39 am (UTC)
Долго перечислять, но уже хорошо, что Вы задались этим вопросом.
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Re: Навальный надоел реально.

chuzhoi725
2017-12-14 09:41 am (UTC)
Я задался этим вопросом, потому что вы так сказали. Но вы не ответили: почему Навальный мудак? Жду внятного ответа.
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Re: Навальный надоел реально.

stetson_hat
2017-12-14 03:53 pm (UTC)
Потому что он провокатор и мошенник.
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Re: Навальный надоел реально.

chuzhoi724
2017-12-14 04:23 pm (UTC)
1. Что такое - провокатор? Почему Навальный - провокатор?
2. Вы не ответили на вопрос. Повторяю его: почему вы назвали его мудаком? Жду внятного ответа.
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Re: Навальный надоел реально.

stetson_hat
2017-12-14 05:31 pm (UTC)
Не передёргивайте. Я назвал Навального провокатором и мошенником. Почему - по его поступкам. Вероятно, Вы плохо о них осведомлены. Мудаком его назвали Вы.
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Yuriy Beliy
2017-12-14 08:53 am (UTC)
Ну вообще-то, по закону, Яшин прав.

По Конституции РФ местные власти не могут ограничивать органы местного самоуправления (статься 133).

Интересно, как долго еще будут Конституцией РФ власти Москвы вытирать жопу?
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stetson_hat
2017-12-14 09:34 am (UTC)
ст. 113 не распространяется на "органы местного самоуправления", которые призывают к беспорядкам и провокациям. Такие "органы" подпадают под статьи другого кодекса.
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Yuriy Beliy
2017-12-14 01:20 pm (UTC)
Хмм.. А кто-то призывает к беспорядкам и провокациям? Дадите пруф? Я про беспорядки и провокации слышу перед каждой встречей с Навальным в регионах - на деле все тихо и мирно.
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stetson_hat
2017-12-14 03:27 pm (UTC)
Проведение несогласованного мероприятия несмотря на запрет и есть беспорядки и провокация.
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out_west
2017-12-14 09:41 am (UTC)
по какому блять закону? кто ж вас таких тупых-то нарожал
хотя бы читай вдумчиво то, о чем тут пытаешься говорить, клоун
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Yuriy Beliy
2017-12-14 01:21 pm (UTC)
По основному закону. А также по закону о местном самоуправлении города Москвы :)
Я то как раз все законы читаю. А вот вы читаете что-либо вообще?
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stetson_hat
2017-12-14 09:09 am (UTC)
У нас нет для вас других оппозиционэров. Работайте с этими.
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методика медного браслета против гипертонии

geber1
2017-12-14 10:50 am (UTC)
Размышления Ящиннавального подтверждает незыблемость правил : что они на верху и внизу одинаковы по вкусу и по применению .

как лапошат пенсионеров с медными браслетами притча воязыцех , или же , допустим , как чумак предлагал прислонить попу к телевизору с Малаховым насчет Джигарханяна и геморрою конец.
1. Для трезвых ума очевидно , что кукловоды кто путина поставили во главе великой интеллектуальной державы не выносят на километр , чтоб одно другое дерево росло выше путина ни по уму ни по размеру обуви ни по деньгами ни по бабам ни по автопарку .
2. Быть умным в России , когда есть путин грехопадение , быть красивым пока есть путин расстрелная статья или рак мозга как у Хворостовского , быть мужественным пока есть раб на галерах с золотым клеймом коррупции и домогательства к валатильности бюджета .
3.кандидаты на выборы по меткому высказыванию Шнура обязаны , быть пидоры или на всякий случай проститутками ..
4. по Тв запрещено , притом строго под запретом , чтоб кто то , в статусе профессора или академика выступал, это унижает достоинство Путина и его сторонников на должностях :- гоп стоп магазин номер 71.
и.т.д.

Edited at 2017-12-14 10:55 am (UTC)
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