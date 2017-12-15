Владимир Путин назвал стратегические программные цели развития России

Большая пресс-конференция президента РФ и его ответы на вопросы журналистов дают возможность понять стратегические программные цели развития страны, а также видения Владимиром Путиным, какой должна быть Российская Федерация. Это Россия, устремленная в будущее. В самом начале пресс-конференции Путин четко сказал, какой он видит Россию: «она должна быть устремлена в будущее, она должна быть очень современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда должна многократно возрасти».
Конкурентная политическая система не позволит стране скатиться в застой. Президент отметил, что «у нас политическая среда тоже, так же как и экономическая, должна быть конкурентной. И конечно, очень бы хотел, хочу и буду к этому стремиться, чтобы у нас была сбалансированная политическая система. А ее невозможно себе представить без конкуренции на политическом поле».
В этой связи Путин не забыл и об оппозиции: «Почему у нас вроде шумные и деятельные оппозиционеры есть, но они действительно не составляют реальной действующей конкуренции власти? Когда мы говорим об оппозиции, важно ведь не только шуметь на площадях. Важно что-то предложить, для того чтобы сделать еще лучше. Но когда люди начинают сравнивать и смотреть, а что же предлагают лидеры оппозиции так называемой, особенно несистемной, возникают большие сомнения».
Это Россия с экономикой, построенной на высоких технологиях, страной с высокой производительностью труда, ориентированной на рост доходов населения, создания новых их источников.
Обозначил Владимир Путин и важнейшие приоритеты на ближайшее время: инфраструктура, здравоохранение, образование, высокие технологии, повышение доходов граждан. Так, в 2018-м 4,1 процента ВВП выделяется на совокупные расходы по медицине, это больше, чем в нынешнем голу - 3,8% ВВП.
Привел Путин и несколько показателей, которые характеризуют текущую экономическую ситуацию в России. В текущем году прямые иностранные инвестиции достигли 23 миллиардов долларов. Это в два раза больше, чем в прошлом году, и лучший показатель за предыдущие четыре года. Рекордно низкая инфляция за всю историю новейшей России: на сегодняшний день – 2,5 процента.
Делается все для улучшения в стране демографической ситуации, для помощи семьям с детьми. Как отметил Владимир Путин, вводится ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка до достижения им полутора лет, которая будет выплачиваться семьям со среднедушевым доходом ниже полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного населения. Что это значит? В 2018 году - 10523 рубля, в 2019‑м – 10836 рублей, в 2020 году – 11143 рубля.
Продлена программа материнского капитала и расширение возможностей для его использования, а именно и самое главное – эти средства материнского капитала можно будет получать и тратить в виде ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением второго ребенка до достижения им полутора лет и использования для оплаты услуг в сфере дошкольного образования уже с двухмесячного возраста.
И еще, сказал президент РФ: вводится субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам. Все, что свыше шести процентов, будет субсидироваться государством. Эта норма будет введена с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Сроки субсидирования при рождении второго ребенка – три года с выдачей кредита, третьего – пять лет. В ближайшие годы это охватит 500 тысяч российских семей.
фото: пресс-служба президента РФ
"Аааа, это вы всё фантазируете..."(C) Иван Васильевич меняет вселенную.
ну очень уж похоже на горбачевские речи .....
<<Конкурентная политическая система не позволит стране скатиться в застой.>>
что такое конкурентная политическая система? это об чем. и перед кем ? один капитал конкурирует с другим
что наша младенческая капиталистическая система мощностью пару другую процента мирового капитала, в составе очумевших олигархов может противопоставить мировым капиталистичеким системам с вековым опытом сосуществования в мире и владеющего половиной и более мирового богатства?
НЕТ ребята олигархократы - выставляйте на сцену путина или кого другого
для страны это значения не имеет. Вы может конкурировать своим капиталом только за счет сосуществования нас. А нам не очень хочется быть баранчиками для золотого руна ......