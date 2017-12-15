Владимир Путин назвал стратегические программные цели развития России

У России есть только два союзника - её армия и флот Вы читаете военно-политический дневник Игоря Коротченко. Публикуемые материалы предназначены для лиц старше 18 лет. Сфера моих профессиональных…

ВМС Индии приняли на вооружение головную подлодку класса «Скорпен» На военно-морской базе в Мумбае 14 декабря состоялась церемония ввода в боевой состав индийского флота головной НАПЛ класса «Скорпен»…

Будет «праздник». Яшин готовит провокацию, которую поддержал Навальный Мэрия Москвы обратилась в прокуратуру с просьбой вынести предостережение главе совета депутатов Красносельского района Илье Яшину из-за его планов…

Гуд бай, Украина! Все поезда южного направления теперь пойдут в обход Незалежной Все поезда южного направления переведены РЖД на движение по линии Журавка – Миллерово и больше не будут ходить через территорию Украины. Эта…

На Родину с победой! Владимир Путин отдал приказ о выводе контингента ВС РФ из Сирии Президент России Владимир Путин прилетел на российскую военно-воздушную базу Хмеймим, где его встретили президент Сирии Башар Асад, министр…

Встреча с пилотами ВКС РФ на авиабазе Хмеймим Моя самая памятная командировка. Два года назад я встретился с российскими летчиками на авиабазе Хмеймим и ответил на их вопросы. Тут некоторые…

Россия сможет в любой момент восстановить группировку войск в Сирии РИА Новости | Вывод основной части группировки ВКС РФ из Сирии может занять несколько суток, при этом в случае обострения обстановки в этой…

США готовятся к выходу из ДРСМД, обвиняя Россию в его нарушении РИА Новости | Обвинения Вашингтона в адрес России о нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) направлены на…