ВМС Индии приняли на вооружение головную подлодку класса «Скорпен»

Индия и США провели первый раунд переговоров по вопросу строительства перспективного авианосца Индия начала переговоры с США по вопросу сотрудничества в сфере передачи технологий строительства авианосцев. По информации «Деккан геральд»,…

ВМС Индии выбирают иностранного партнера для проектирования авианосца IAC-2 Командование ВМС Индии направило ведущим зарубежным компаниям оборонного сектора запросы с целью получения информации о возможности оказания…

Индия реализует опцион на закупку четырех самолетов P-8I "Нептун" фото strategic-affairs.com ВМС Индии и компания «Боинг» близки к завершению переговоров по закупке четырех дополнительных самолетов…

Израиль влез на индийский авианосец "Викрамадитья" © фото Олег Кулешов Принятый на вооружение ВМС Индии авианосец «Викрамадитья» проходит краткосрочный плановый ремонт на военном судоремонтном…

С Индией обсуждается продление послегарантийного обслуживания авианосца "Викрамадитья" на 40 лет «Севмаш» и «Рособоронэкспорт» обсуждают с Индией вопрос продления срока послегарантийного сервисного обслуживания авианосца «Викрамадитья» до 40…

На верфи в Мумбаи состоялась церемония спуска на воду головного эсминца «Проект-15B» для ВМС Индии фото tribuneindia.com На предприятии компании «Мазагон докъярд лимитед» (Mazagon Dockyard Limited) в Мумбаи 20 апреля состоялась церемония…

Минобороны Индии определит подрядчика проекта строительства шести новых НАПЛ с ВНЭУ к концу апреля Комитет высокого уровня Министерства обороны Индии определит национального подрядчика по строительству шести НАПЛ с ВНЭУ в рамках проекта 75I и…

Авианосец "Викрамадитья": история проекта Заложенный на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в декабре 1978 года по проекту 11434 разработки Невского…