ВМС Индии приняли на вооружение головную подлодку класса «Скорпен»

На военно-морской базе в Мумбае 14 декабря состоялась церемония ввода в боевой состав индийского флота головной НАПЛ класса «Скорпен» («Кальвари»), построенной по французской лицензии. Головная НАПЛ принята в состав флота спустя почти 12 лет после начала практической реализации программы строительства для ВМС Индии новых подводных лодок. В мероприятии приняли участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, министр обороны Нирмала Ситхараман, главнокомандующий ВМС адмирал Сунил Лана. Как отмечает Hindustan Times, «Кальвари» – первая новая неатомная подводная лодка, которая вошла в состав ВМС Индии за последние 17 лет (в июле 2000 года на вооружение была принята ДЭПЛ «Синдушастра» российской постройки).
«Кальвари» – вторая подлодка, построенная Mazagon Dock Limited (MDL) после лицензионного строительства на верфи ДЭПЛ «Шанкул» (Shankul) класса «Тип-209/1500», которая была принята на вооружение индийского флота в мае 1994 года. Начальные контракты общей стоимостью в 187,98 млрд. рупий (около 2,9 млрд. долл.), предусматривающие постройку шести НАПЛ класса «Скорпен», правительство Индии подписало с французскими и индийскими компаниями в рамках «Проекта 75» в октябре 2005 года. Строительство подлодок осуществляется в соответствии с соглашением о передаче технологий компанией Mazagon Dock Limited (ныне Mazagon Dock Shipbuilders Limited) при участии французской Naval Group (ранее DCNS). В феврале 2010 года, наряду с пересмотром графика поставок субмарин, стоимость проекта также была увеличена до 235,62 млрд. рупий (3,65 млрд. долл.).
График поставки НАПЛ «Скорпен» пересматривался несколько раз. Первоначальный план предусматривал поставку первой субмарины в 2012 году, остальные подлодки планировалось передать с интервалом в один год до 2017 года. Согласно последним планам, передача оставшихся НАПЛ ВМС Индии будет выполнена до конца 2020 года.
Строительство головной НАПЛ серии началось в декабре 2006 года. Закладка киля «Кальвари» состоялась 1 апреля 2009 года. Церемония спуска на воду прошла 29 октября 2015 года. Морские испытания начались в мае 2016 года. В марте 2017 года с борта подлодки в Аравийское море был выполнен пуск противокорабельной ракеты «Экзосет». ВМС Индии НАПЛ «Кальвари» была передана 21 сентября 2017 года.
Вторая подлодка серии, «Хандери», была заложена в октябре 2011 года. Спуск НАПЛ на воду состоялся 12 января 2017 года. В настоящее время она проходит испытания. Передача «Хандери» ВМС Индии должна состояться в ближайшее время. Последующие подлодки будут поставляться с интервалом 9-12 месяцев.
НАПЛ класса «Скорпен» могут применяться для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника, ведения разведки, поддержки сил специальных операций, установки мин и т.д. Субмарина построена из специальной стали, способной противостоять высокому давлению. НАПЛ отличается малозаметностью, адаптирована для выполнения задач в различных регионах, включая тропики, оснащена средствами связи для применения в составе оперативного соединения ВМС.
До последнего времени на вооружении ВМС Индии находилось 13 подводных лодок, включая девять ДЭПЛ проекта 877ЭКМ российской постройки и четыре ДЭПЛ «Тип-209/1500». Это на 11 ед. меньше, чем предусмотренные «Перспективным планом развития флота» 24 подлодки.
На следующем этапе в рамках «Проекта-75I», стоимость которого оценивается в 600 млрд. рупий, ВМС Индии планируют построить еще шесть усовершенствованных НАПЛ. Эти подлодки будут построены индийской компанией в сотрудничестве с иностранным разработчиком в соответствии с принятой моделью стратегического партнерства. В июле ВМС Индии направили запросы об информации зарубежным производителям с целью изучения возможности строительства этой серии НАПЛ на территории страны. Ожидается, что на подписание контракта потребуется несколько лет.
Новые подлодки, превышающие по размерениям НАПЛ класса «Скорпен», будут оборудованы воздухонезависимыми энергетическими установками и смогут применять ракеты «море-поверхность». На базе решений, полученных по итогам реализации «Проекта-75» и «Проекта-75I», в перспективе ВМС Индии намерены построить еще шесть НАПЛ в рамках «Проекта-76».
Тем временем, продолжается строительство подводных лодок с ядерной силовой установкой. Ввод в строй в 2016 году национальной ПЛАРБ «Арихант» позволил завершить формирование ядерной триады, обеспечив возможность применения стратегических вооружений с земли, воздуха и моря. Вторая ПЛАРБ серии, «Аригхат» (Arighat), по имеющимся данным, была спущена на воду в ноябре и, вероятно, войдет в состав флота в 2021 году. Всего планируется принять на вооружение четыре подлодки класса «Арихант».
По количественному составу подводного флота Индия существенно уступает Китаю (на вооружении ВМС НОАК состоят более 60 ДЭПЛ и около 10 ПЛАРБ).
источник: ЦАМТО , фото: stz.india.com