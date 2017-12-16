Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Иски растут как снежный ком: обманутые Навальным жертвователи требуют вернуть свои деньги
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Коротченко
i_korotchenko
December 16th, 11:16


Мировому судье судебного участка №347 города Москвы гражданами Мельниковым и Машиным поданы исковые заявления с требованием возврата пожертвований, сделанных якобы на ведение предвыборной кампании главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, - об этом сообщает REGNUM.

В своем исковом заявлении Мельников рассказал, что на момент перевода пожертвования он был абсолютно уверен в том, что Алексей Навальный официально зарегистрирован кандидатом для участия в выборах президента РФ в марте 2018 года. Позднее из СМИ Мельников узнал, что Навальный не имеет статуса кандидата, и более того, вообще не может баллотироваться «в связи с тем, что дважды судим за совершение тяжких преступлений. В связи с фактом очевидного обмана Мельников требует от главы штаба Алексея Навального Леонида Волкова вернуть ему пожертвование в размере 500 рублей и госпошлину — 400 рублей. Третьим лицом в исковом заявлении назван сам скандально известный оппозиционный блогер.

Аналогичный иск подан москвичом Машиным. «Весной 2017 года я перевел А. Навальному 500 рублей. Из сайтов, социальных сетей и его сторонников было понятно, что пожертвования переводятся на личную карту друга Алексея Навального Леонида Волкова. Я был абсолютно уверен, что Алексей Навальный официально зарегистрирован как кандидат. Я был введен в заблуждение с целью получения от меня денежных средств», — пишет Машин в своем исковом заявлении.

Ранее москвич Жбанков подал мировому судье судебного участка №347 по городу Москве исковое заявление на имя главы штаба Алексея Навального Леонида Волкова, разъяснив свои претензии следующим образом: «19 мая 2017 года я перечислил на счет ответчика — Волкова Леонида Михайловича 500 (пятьсот) рублей. Я сделал это, поскольку частично разделял взгляды Алексея Анатольевича Навального, который называл себя «кандидатом в президенты России».

По заявлению Жбанкова, из сети интернет он узнал, что на сайте Алексея Навального был указан счет, на который якобы собираются пожертвования с целью выдвижения блогера кандидатом на должность президента РФ. Однако позже истец узнал подробности деятельности Алексея Навального, в частности факт наличия двух судимостей за тяжкие преступления, что препятствует его участию в выборах.

Очевидно, это только начало. Иски к навальновскому ФБК от обманутых жертвователей растут как снежный ком.

источник: REGNUM , фото: pbs.twimg.com

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9 comments :
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mikewaz0wski
2017-12-16 09:21 am (UTC)
Вне моего личного отношения к нашему доморощенному Вилли Старку, хочу заметить, что никакой это не снежный ком, а так, капля птичьего дерьма.
(Reply) (Thread)
Dmitry Murygin
2017-12-16 09:39 am (UTC)
+1 Причем, уверен, что каждому из этого снежного кома выдали по 500 рублей в кассе на провокацию, больше что-то зажали
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аза`лэн
2017-12-16 11:33 am (UTC)
ком из птичьего дерьма.
(Reply) (Parent) (Thread)
rudinandrey
2017-12-16 10:23 am (UTC)
зато отдохнуть наверное на эти деньги съездил )))
(Reply) (Thread)
gaffapi
2017-12-16 10:36 am (UTC)
а че это ты его фамилию коверкаешь, бессмертный что ли?
тебе сказали - саакашвилли, так и гавкай теперь.
(Reply) (Thread)
v_dokumentiki
2017-12-16 11:20 am (UTC)
Вот это да-а. Вот дела-а.
Теперь узнает Госдеп США и тоже иск подаст.
И Ходорковский тоже подаст иск.

Edited at 2017-12-16 11:21 am (UTC)
(Reply) (Thread)
stetson_hat
2017-12-16 11:39 am (UTC)
Школьники с обедов сэкономят, скинутся и заплатят.
(Reply) (Thread)
drzmax
2017-12-16 01:49 pm (UTC)
"Иски растут как снежный ком:"
Какой поганый ход - сделать громкий заголовок и пшикнуть ни о чём. 2 иска - это снежный ком? Автора вон из рейтинга.
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