Иски растут как снежный ком: обманутые Навальным жертвователи требуют вернуть свои деньги

Мировому судье судебного участка №347 города Москвы гражданами Мельниковым и Машиным поданы исковые заявления с требованием возврата пожертвований, сделанных якобы на ведение предвыборной кампании главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, - об этом сообщает REGNUM.
В своем исковом заявлении Мельников рассказал, что на момент перевода пожертвования он был абсолютно уверен в том, что Алексей Навальный официально зарегистрирован кандидатом для участия в выборах президента РФ в марте 2018 года. Позднее из СМИ Мельников узнал, что Навальный не имеет статуса кандидата, и более того, вообще не может баллотироваться «в связи с тем, что дважды судим за совершение тяжких преступлений. В связи с фактом очевидного обмана Мельников требует от главы штаба Алексея Навального Леонида Волкова вернуть ему пожертвование в размере 500 рублей и госпошлину — 400 рублей. Третьим лицом в исковом заявлении назван сам скандально известный оппозиционный блогер.
Аналогичный иск подан москвичом Машиным. «Весной 2017 года я перевел А. Навальному 500 рублей. Из сайтов, социальных сетей и его сторонников было понятно, что пожертвования переводятся на личную карту друга Алексея Навального Леонида Волкова. Я был абсолютно уверен, что Алексей Навальный официально зарегистрирован как кандидат. Я был введен в заблуждение с целью получения от меня денежных средств», — пишет Машин в своем исковом заявлении.
Ранее москвич Жбанков подал мировому судье судебного участка №347 по городу Москве исковое заявление на имя главы штаба Алексея Навального Леонида Волкова, разъяснив свои претензии следующим образом: «19 мая 2017 года я перечислил на счет ответчика — Волкова Леонида Михайловича 500 (пятьсот) рублей. Я сделал это, поскольку частично разделял взгляды Алексея Анатольевича Навального, который называл себя «кандидатом в президенты России».
По заявлению Жбанкова, из сети интернет он узнал, что на сайте Алексея Навального был указан счет, на который якобы собираются пожертвования с целью выдвижения блогера кандидатом на должность президента РФ. Однако позже истец узнал подробности деятельности Алексея Навального, в частности факт наличия двух судимостей за тяжкие преступления, что препятствует его участию в выборах.
Очевидно, это только начало. Иски к навальновскому ФБК от обманутых жертвователей растут как снежный ком.
источник: REGNUM , фото: pbs.twimg.com
тебе сказали - саакашвилли, так и гавкай теперь.
Теперь узнает Госдеп США и тоже иск подаст.
И Ходорковский тоже подаст иск.
Edited at 2017-12-16 11:21 am (UTC)
Какой поганый ход - сделать громкий заголовок и пшикнуть ни о чём. 2 иска - это снежный ком? Автора вон из рейтинга.