Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Контракт с Индией на поставку 48 вертолетов Ми-17-В5 будет подписан в 2018 году
Коротченко
i_korotchenko
December 16th, 14:42


Переговоры по продаже 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17-В5 для ВВС Индии завершены, подписание контракта ожидается в 2018 году. Об этом сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Ногинский: «Переговоры с индийской стороной по продаже 48 вертолетов Ми-17-В5 завершены, мы надеемся подписать соответствующий контракт в 2018 году».

Ранее Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку у России 48 новых военно-транспортных вертолетов Ми-17-В5 для ВВС страны. Стоимость контракта, как ожидается, составит около 1,1 млрд. долл.

источник: ЦАМТО , фото: gosindex.ru

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Posts from This Journal by “Индия” Tag

1 comment :
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алигаторам дорогу

rzevsky
2017-12-16 12:31 pm (UTC)
Индия канешн наш дружбан, но яйца в одних корзинах не носит:
сперва подлодочку мы им собрали, теперь французишки им сдали
Ка-52, сама схема русская -соосная, неубиваемая,все остальные вертоли ведь чушь, в сравненье, 2-а двига, каждый чуть шо
и пилоты не жалуются на отсутствие заднего пропеллера -тоннаж нах)
крокодилы же на любом шоу - акробаты)
почему русские думают?


Edited at 2017-12-16 03:57 pm (UTC)
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