Контракт с Индией на поставку 48 вертолетов Ми-17-В5 будет подписан в 2018 году

Переговоры по продаже 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17-В5 для ВВС Индии завершены, подписание контракта ожидается в 2018 году. Об этом сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Ногинский: «Переговоры с индийской стороной по продаже 48 вертолетов Ми-17-В5 завершены, мы надеемся подписать соответствующий контракт в 2018 году».
Ранее Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку у России 48 новых военно-транспортных вертолетов Ми-17-В5 для ВВС страны. Стоимость контракта, как ожидается, составит около 1,1 млрд. долл.
источник: ЦАМТО , фото: gosindex.ru
алигаторам дорогу
сперва подлодочку мы им собрали, теперь французишки им сдали
Ка-52, сама схема русская -соосная, неубиваемая,все остальные вертоли ведь чушь, в сравненье, 2-а двига, каждый чуть шо
и пилоты не жалуются на отсутствие заднего пропеллера -тоннаж нах)
крокодилы же на любом шоу - акробаты)
почему русские думают?
Edited at 2017-12-16 03:57 pm (UTC)