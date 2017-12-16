Контракт с Индией на поставку 48 вертолетов Ми-17-В5 будет подписан в 2018 году

ВМС Индии приняли на вооружение головную подлодку класса «Скорпен» На военно-морской базе в Мумбае 14 декабря состоялась церемония ввода в боевой состав индийского флота головной НАПЛ класса «Скорпен»…

Индия к 2019 году планирует завершить разработку варианта КРВБ «БраМос-NG» После успешного боевого пуска сверхзвуковой КР «БраМос-A» воздушного базирования (ALCM) с борта истребителя Су-30МКИ в Индии появились сообщения…

Индия провела первый успешный боевой пуск КР «БраМос» ALCM с борта истребителя Су-30МКИ Министерство обороны Индии объявило о проведении первых боевых стрельб с применением сверхзвуковой крылатой ракеты «БраМос» воздушного…

С-300 в Иран, С-400 в Индию РИА Новости | Успешное завершение поставок зенитных ракетных систем С-300 в Иран открывает возможности для заключения новых оборонных контрактов…

ВВС Индии планируют снять с вооружения истребители МиГ-21 Вслед за заключением контракта на поставку «Рафалей», индийское Минобороны выпустило запрос об информации, которым официально начинается процедура…

Люди в черном. Танкисты из Индии Индия - экзотическая страна. Сами можете убедиться в этом. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Индия реализует опцион на закупку четырех самолетов P-8I "Нептун" фото strategic-affairs.com ВМС Индии и компания «Боинг» близки к завершению переговоров по закупке четырех дополнительных самолетов…

ВВС Индии официально приняли на вооружение ЗРК "Акаш" В ходе церемонии, состоявшейся 10 июля на авиабазе «Гвалиор» в присутствии министра обороны Манохара Паррикара, на вооружение ВВС Индии был…