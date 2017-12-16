Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Самой большой в мире подводной лодке исполнилось 35 лет
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Коротченко
i_korotchenko
December 16th, 14:57


В Беломорской военно-морской базе Северного флота 15 декабря состоятся торжественные мероприятия, посвященные 35-летию самой большой в мире подводной лодки – РПКСН «Дмитрий Донской». Юбилей своего крейсера экипаж под командованием капитана 1 ранга Олега Цыбина отмечает с высокими показателями боевой подготовки. В 2017 году РПКСН «Дмитрий Донской» выполнил все поставленные задачи, принял участие в главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде, дважды совершил межфлотский переход – из Баренцева моря в Балтийское и обратно, выполнил боевые упражнения в море, регулярно участвовал в испытаниях новых образцов морского оружия. В общей сложности за год подводники провели в море несколько месяцев.

С праздником экипаж тяжелого подводного крейсера «Дмитрий Донской» поздравили командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов и командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Аркадий Романов, командовавший этим кораблем в 2000-е годы на заре испытаний межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

РПКСН «Дмитрий Донской» является головным кораблем проекта 941. Он был построен и сдан ВМФ в 1981 году на судостроительном предприятии «Севмаш» в Северодвинске. С 1982 года решает задачи в составе Северного флота. В 2002 году крейсер прошел глубокую модернизацию и в дальнейшем был использован в испытательных целях.

Тяжелый ракетный подводный крейсер «Дмитрий Донской» является самой большой в мире действующей подводной лодкой. Его водоизмещение в надводном положении превосходит водоизмещение флагмана Северного флота – тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий». На его борту созданы самые комфортабельные условия для обитания личного состава, есть даже сауна с бассейном и спортзал, в кают-компании размещена экспозиция, посвященная победе русского оружия в Куликовской битве.

источник: ЦАМТО , фото 24daily.net

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Posts from This Journal by “РПКСН” Tag

22 comments :
( 22 comments Leave a comment )
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bestysst
2017-12-16 12:20 pm (UTC)
Проект 941- Акулы. хорошие лодки были. Распилили на иголки по просьбе США)
на американские деньги. А вот они ни одну свою лодку не утилизировали)

ТК-202 В 2005 году разделан на металл при финансовой поддержке США
ТК-12 В 2005 доставлен в Северодвинск для утилизации в рамках российско- американской программы «Совместного уменьшения угрозы" Утилизирован.

ТК-13 В 2007 американской стороной подписан контракт на утилизацию. 3 июля 2008 года в док-камере на «Звёздочке» была начата утилизация. В 2009 году разделан на металл
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chuzhoi720
2017-12-16 12:34 pm (UTC)
Вы хотите сказать, что все это происходило при Путине? Как же так?
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bestysst
2017-12-16 12:40 pm (UTC)
а вот так)
"наши заокеанские партнеры" попросили)
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chuzhoi720
2017-12-16 12:43 pm (UTC)
Неужели и Путин пляшет под дудку американского империализма?
А как же патриотизм?
Коротченко, кстати, за ВладимВладимирыча - горой, хвалит. Думаете, просто из-за армейского лизоблюдства по отношению к начальству?
(Reply) (Parent) (Thread)
bestysst
2017-12-16 12:47 pm (UTC)
в 2000-е все безоговорочно доверяли США)
все в России думали, что они няшные ребята)
а оказалось что пиндосы всегда врут!) И не держат данное ими же слово)
не мужики , короче они оказались, а петухи)
но было поздно, лодки уже ушли на цвет.мет.

Edited at 2017-12-16 12:47 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
chuzhoi720
2017-12-16 12:49 pm (UTC)
В 2000-е? Почему в 2000-е? Все же говорят, что в 90-е, при Ельцине? И именно Путин вывел пиндосов на чистую воду?
Неужели и Владимир Владимирович им доверился?
(Reply) (Parent) (Thread)
bestysst
2017-12-16 12:55 pm (UTC)
в 90-е ваще был треш и угар)
пиндосы могли пинком открыть дверь в любую наисекретнейшую военную часть)
уж не говоря про Москву и правительство РФ, там их как тараканов было
сотрудники ЦРУ могди делать все что угодно тогда)

Edited at 2017-12-16 12:55 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
chuzhoi720
2017-12-16 12:57 pm (UTC)
Ну. А как же после этого треша и угара Владимир Владимирович мог довериться пиндосам и выполнять их указания по утилизации лодок?
(Reply) (Parent) (Thread)
bestysst
2017-12-16 01:28 pm (UTC)
договоры были подписаны гораздо раньше, Ельциным еще
а договоры надо соблюдать

"Программа Нанна — Лугара" почитай в википедии

В рамках программы в период с 1991 по 2012 год, по официальным данным США, было выделено 8,79 млрд долларов. На эти деньги России, Украине, Казахстану и Белоруссии предоставлялось оборудование, услуги и консультации. Также проводился контроль американскими специалистами, чтобы выделяемое оборудование и технологии использовались только для ликвидации оружия

(Reply) (Parent) (Thread)
chuzhoi720
2017-12-16 01:31 pm (UTC)
Мало ли чего там Ельцин наподписывал, а Горбачев наобещал. Почему Путин столько лет выполнял договоры, которые нанесли ущерб России?
(Reply) (Parent) (Thread)
bestysst
2017-12-16 01:35 pm (UTC)
Потому что слово надо держать, и выполнять договоры!
А Путин всегда держит слово. И выполняет все пункты подписанных договоров
В отличии от пиндосов, которые тупо кинули Горбачева пообещав ему не продвигать НАТО к границам РФ. И не уничтожали свое вооружение, а консервировали!
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chuzhoi720
2017-12-16 01:56 pm (UTC)
Вот те на! То есть Путин в угоду пиндосам разоружал Россию? Будем знать.
А что за договор про нерасширение НАТО?
(Reply) (Parent) (Thread)
bestysst
2017-12-16 02:41 pm (UTC)
чучело-бот
Путин соблюдал договоры! Так и знай)
А кто их не соблюдает тот кидала и петух, как твои пиндосы и тот же Порошенко из вна404
(Reply) (Parent) (Thread)
chuzhoi720
2017-12-16 02:43 pm (UTC)
То есть ради соблюдения договоров Путин был готов пожертвовать интересами России? Понятно.
А что за договор-то, о нерасширении НАТО? Можете дать ссылку?
(Reply) (Parent) (Thread)
bestysst
2017-12-16 02:48 pm (UTC)
Договоры не нарушают, а кто нарушил - тот петух и с ним обычно не разговаривают и не заключают никаких договоров. Понятно?
Так что не надо тут трещать про интересы РФ, ты об этом и алкаша Ельцина спроси, зачем он назаключал таких договоров с кидалами из США.
Что за договор о нерасширении НАТО? Ты сам придумал? Сам и ищи ответ
(Reply) (Parent) (Thread)
chuzhoi720
2017-12-16 02:51 pm (UTC)
1. А зачем нам заключать договора с какими-то пиндосами? Сейчас что - 90-е, что ли? Не будут заключать и не надо.

2. Так вы сказали, что пиндосы нарушили обязательства о нерасширении НАТО. Дайте договор-то.
(Reply) (Parent) (Thread)
bestysst
2017-12-16 02:58 pm (UTC)
1. сейчас и не заключаем.
2. обязательства и договор это совершенно разные вещи
тебе надо договор вот и ищи
мне он не нужен

1. Обещания министра иностранных дел ФРГ Ганса-Дитриха Геншера от 31 января 1990 года зафиксированы на видео-записи немецкого телеканала.

- Мы договорились (с руководством СССР), что территория НАТО не будет расширяться на Восток, - четко произносит Геншер. - Это, кстати говоря, касается не только ГДР, которую мы не хотим просто так захватить. Расширения НАТО не будет вообще нигде!
2. Кстати, пресс-служба НАТО, доказывающая сегодня, что никаких обещаний не было, может открыть … архив своего же официального сайта и обнаружить стенограмму выступления в Брюсселе Генсека блока Манфреда Вёрнера от 17 мая 1990 года.

- Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за территорией ФРГ дает Советскому Союзу прямые гарантии безопасности, - приводятся слова Вернера на сайте альянса.
3. Если Западу не достаточно этих доказательств, обратимся к нашим американским коллегам из The Los Angeles Times. Накануне Варшавского саммита НАТО журналисты из США изучили архивы. И откапали рукописные записи Госсекретаря США Джеймса Бейкера, сделанные им во время переговоров с Горбачёвым в 1990 году:

- Сфера полномочий НАТО ни на дюйм не продвинется на Восток, — написал Бейкер.

Можно даже провести графологическую экспертизу. Она наверняка докажет — подлинность этих обещаний.

4. И этого тоже недостаточно? Хорошо. Открываем книгу спецсоветника Госсекретаря США по постсоветскому пространству Строуба Тэлботта и американского политолога Майкла Бешлосса. Там опубликованы протоколы соглашений Горбачёва с американскими представителями. Среди них - обязательства министра обороны США Роберта Макнамара (теперь уже бывшего, конечно) не расширять НАТО в сторону Москвы:

- Соединенные Штаты обязались никогда не расширять НАТО на восток, если Москва согласится на объединение Германии, - это слова Макнамара.

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chuzhoi720
2017-12-16 03:06 pm (UTC)
1. Так почему тогда Путин не плюнул на пиндосов и исполнял невыгодные для России договора, заключенные подпиндосниками Горбачевым и Ельциным? Объясните.
2. Так это слова. Говорить можно все, что угодно. А где подписанный договор-то? Мы вот тоже обещали сохранять территориальную целостность Украины, но вот забрал же Путин Крым. Непонятно. То ли Владимир Владимирович выполняет обязательства Ельцина и Горбачева - то ли кладет на них. Объясните.
(Reply) (Parent) (Thread)
bestysst
2017-12-16 03:24 pm (UTC)
1. Ты или тупой или толстый троллоботяра
Договора заключенные и подписанные одним президентом РФ должны всегда исполняться и другим президентом РФ, малыш) Так делается во всем мире. Иначе твое государство и гроша ломаного не стоит.
2. Никакого договора подписанного не было! Это твои бурные фантазии, малыш. Хотя зря Горби поверил их устным обещаниям. Доверился и отдался как девушка гопнику-мачо)
А как дышали, как дышали)
Крым Путин не забирал, Крым сам ушел соблюдая все законности и законно присоединился к РФ. Это его право.
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chuzhoi720
2017-12-16 04:01 pm (UTC)
1. Не понял. Предатели Родины Горбачев и Ельцин подписали договора с врагами Родины - пиндосами. Зачем выполнять эти договора и снижать обороноспособность России? Мне кажется, что Путин тоже предатель Родины. Что случилось бы страшного, если бы он не выполнил договора по распилу подводных лодок на иголки? Объясните.
2. Так если договора не было, то что выполнять? Не понял, объясните.
3. Скажите, а если сейчас Калининградская область решит провести референдум и присоединиться к Германии - это будет законно?
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chuzhoi720
2017-12-16 12:33 pm (UTC)
в кают-компании размещена экспозиция, посвященная победе русского оружия в Куликовской битве.

Ага. Подштанники Дмитрия Донского, когда через год после Куликовской битвы он от страха сбежал от Тохтамыша, подходящего к Москве.

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vrnalbum
2017-12-16 03:35 pm (UTC)
Хотелось бы в близком будущем увидать гиперлодку. Представьте у берегов США всплывает "чудовище" размером с крейсер и из внутренности выползают самолеты, или вертолеты и с палубы этой гиперлодки взлетают.Пентагон в обморок
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