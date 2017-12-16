Самой большой в мире подводной лодке исполнилось 35 лет

В Беломорской военно-морской базе Северного флота 15 декабря состоятся торжественные мероприятия, посвященные 35-летию самой большой в мире подводной лодки – РПКСН «Дмитрий Донской». Юбилей своего крейсера экипаж под командованием капитана 1 ранга Олега Цыбина отмечает с высокими показателями боевой подготовки. В 2017 году РПКСН «Дмитрий Донской» выполнил все поставленные задачи, принял участие в главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде, дважды совершил межфлотский переход – из Баренцева моря в Балтийское и обратно, выполнил боевые упражнения в море, регулярно участвовал в испытаниях новых образцов морского оружия. В общей сложности за год подводники провели в море несколько месяцев.
С праздником экипаж тяжелого подводного крейсера «Дмитрий Донской» поздравили командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов и командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Аркадий Романов, командовавший этим кораблем в 2000-е годы на заре испытаний межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
РПКСН «Дмитрий Донской» является головным кораблем проекта 941. Он был построен и сдан ВМФ в 1981 году на судостроительном предприятии «Севмаш» в Северодвинске. С 1982 года решает задачи в составе Северного флота. В 2002 году крейсер прошел глубокую модернизацию и в дальнейшем был использован в испытательных целях.
Тяжелый ракетный подводный крейсер «Дмитрий Донской» является самой большой в мире действующей подводной лодкой. Его водоизмещение в надводном положении превосходит водоизмещение флагмана Северного флота – тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий». На его борту созданы самые комфортабельные условия для обитания личного состава, есть даже сауна с бассейном и спортзал, в кают-компании размещена экспозиция, посвященная победе русского оружия в Куликовской битве.
источник: ЦАМТО , фото 24daily.net
на американские деньги. А вот они ни одну свою лодку не утилизировали)
ТК-202 В 2005 году разделан на металл при финансовой поддержке США
ТК-12 В 2005 доставлен в Северодвинск для утилизации в рамках российско- американской программы «Совместного уменьшения угрозы" Утилизирован.
ТК-13 В 2007 американской стороной подписан контракт на утилизацию. 3 июля 2008 года в док-камере на «Звёздочке» была начата утилизация. В 2009 году разделан на металл
"наши заокеанские партнеры" попросили)
А как же патриотизм?
Коротченко, кстати, за ВладимВладимирыча - горой, хвалит. Думаете, просто из-за армейского лизоблюдства по отношению к начальству?
все в России думали, что они няшные ребята)
а оказалось что пиндосы всегда врут!) И не держат данное ими же слово)
не мужики , короче они оказались, а петухи)
но было поздно, лодки уже ушли на цвет.мет.
Edited at 2017-12-16 12:47 pm (UTC)
Неужели и Владимир Владимирович им доверился?
пиндосы могли пинком открыть дверь в любую наисекретнейшую военную часть)
уж не говоря про Москву и правительство РФ, там их как тараканов было
сотрудники ЦРУ могди делать все что угодно тогда)
Edited at 2017-12-16 12:55 pm (UTC)
а договоры надо соблюдать
"Программа Нанна — Лугара" почитай в википедии
В рамках программы в период с 1991 по 2012 год, по официальным данным США, было выделено 8,79 млрд долларов. На эти деньги России, Украине, Казахстану и Белоруссии предоставлялось оборудование, услуги и консультации. Также проводился контроль американскими специалистами, чтобы выделяемое оборудование и технологии использовались только для ликвидации оружия
А Путин всегда держит слово. И выполняет все пункты подписанных договоров
В отличии от пиндосов, которые тупо кинули Горбачева пообещав ему не продвигать НАТО к границам РФ. И не уничтожали свое вооружение, а консервировали!
А что за договор про нерасширение НАТО?
Путин соблюдал договоры! Так и знай)
А кто их не соблюдает тот кидала и петух, как твои пиндосы и тот же Порошенко из вна404
А что за договор-то, о нерасширении НАТО? Можете дать ссылку?
Так что не надо тут трещать про интересы РФ, ты об этом и алкаша Ельцина спроси, зачем он назаключал таких договоров с кидалами из США.
Что за договор о нерасширении НАТО? Ты сам придумал? Сам и ищи ответ
2. Так вы сказали, что пиндосы нарушили обязательства о нерасширении НАТО. Дайте договор-то.
2. обязательства и договор это совершенно разные вещи
тебе надо договор вот и ищи
мне он не нужен
1. Обещания министра иностранных дел ФРГ Ганса-Дитриха Геншера от 31 января 1990 года зафиксированы на видео-записи немецкого телеканала.
- Мы договорились (с руководством СССР), что территория НАТО не будет расширяться на Восток, - четко произносит Геншер. - Это, кстати говоря, касается не только ГДР, которую мы не хотим просто так захватить. Расширения НАТО не будет вообще нигде!
2. Кстати, пресс-служба НАТО, доказывающая сегодня, что никаких обещаний не было, может открыть … архив своего же официального сайта и обнаружить стенограмму выступления в Брюсселе Генсека блока Манфреда Вёрнера от 17 мая 1990 года.
- Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за территорией ФРГ дает Советскому Союзу прямые гарантии безопасности, - приводятся слова Вернера на сайте альянса.
3. Если Западу не достаточно этих доказательств, обратимся к нашим американским коллегам из The Los Angeles Times. Накануне Варшавского саммита НАТО журналисты из США изучили архивы. И откапали рукописные записи Госсекретаря США Джеймса Бейкера, сделанные им во время переговоров с Горбачёвым в 1990 году:
- Сфера полномочий НАТО ни на дюйм не продвинется на Восток, — написал Бейкер.
Можно даже провести графологическую экспертизу. Она наверняка докажет — подлинность этих обещаний.
4. И этого тоже недостаточно? Хорошо. Открываем книгу спецсоветника Госсекретаря США по постсоветскому пространству Строуба Тэлботта и американского политолога Майкла Бешлосса. Там опубликованы протоколы соглашений Горбачёва с американскими представителями. Среди них - обязательства министра обороны США Роберта Макнамара (теперь уже бывшего, конечно) не расширять НАТО в сторону Москвы:
- Соединенные Штаты обязались никогда не расширять НАТО на восток, если Москва согласится на объединение Германии, - это слова Макнамара.
2. Так это слова. Говорить можно все, что угодно. А где подписанный договор-то? Мы вот тоже обещали сохранять территориальную целостность Украины, но вот забрал же Путин Крым. Непонятно. То ли Владимир Владимирович выполняет обязательства Ельцина и Горбачева - то ли кладет на них. Объясните.
Договора заключенные и подписанные одним президентом РФ должны всегда исполняться и другим президентом РФ, малыш) Так делается во всем мире. Иначе твое государство и гроша ломаного не стоит.
2. Никакого договора подписанного не было! Это твои бурные фантазии, малыш. Хотя зря Горби поверил их устным обещаниям. Доверился и отдался как девушка гопнику-мачо)
А как дышали, как дышали)
Крым Путин не забирал, Крым сам ушел соблюдая все законности и законно присоединился к РФ. Это его право.
2. Так если договора не было, то что выполнять? Не понял, объясните.
3. Скажите, а если сейчас Калининградская область решит провести референдум и присоединиться к Германии - это будет законно?
Ага. Подштанники Дмитрия Донского, когда через год после Куликовской битвы он от страха сбежал от Тохтамыша, подходящего к Москве.